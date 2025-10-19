Titelfavorit springt an die Spitze

Satte elf Absagen musste das Trainerteam der Hausherren verkraften. So wurde kurzerhand auch noch für Alfio Giuffrida aus der Ü40-Mannschaft ein Platz auf der Bank freigehalten. "Es war diesmal viel Stückwerk, wir spielten wirklich nicht gut. Man kann sagen, wir hatten das Spielglück mal auf unserer Seite und kämpften als Kollektiv", sagte A/D-Coach Carsten Junge. Gleich zu Beginn gab es einige Gelegenheiten für die Hausherren, Niclas Becker nutzte eine davon nach Vorarbeit von Justin Kalwa zum 1:0. Dann fanden die Altländer besser in die Partie. "Jorks Tabellenplatz entspricht nicht den gezeigten Leistungen. Die spielen einen guten Ball", so Junge.

Gastgeber im Glück

Direkt nach Wiederbeginn musste Markus Reiche auf der eigenen Torlinie retten, sonst wäre der Ausgleich gefallen. Agathenburg/Dollern hielt jetzt als Team dagegen und verteidigte gut. "Bei uns kam diesmal der finale Pass in die Spitze zu selten. Auch Lennox Viedts hatte nicht seinen besten Tag. Dennoch machte er mit dem 2:0 den Deckel drauf. Auch unsere Ü40-Ausleihe hätte fast noch ein Tor erzielt", so der A/D-Trainer, der sich über drei hart erkämpfte Punkte freute. Zum ersten Mal war auch Julio Paruzel nach längerer Verletzungspause wieder dabei. Nach fünf Spielen ohne Sieg ist der TuS Jork in die gefährliche Zone der Tabelle abgerutscht.

Schiedsrichter: Tom Siol - Tore: 1:0 Niclas Becker (17.), 2:0 Lennox Viedts (90.+2)