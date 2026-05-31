Titelentscheidung perfekt: SF Dorfmerkingen II feiert Meisterschaft

Im Duell zwischen dem FV 08 Unterkochen und dem FC Durlangen behielten die Gastgeber die Oberhand und siegten knapp mit 2:1. Die Torfolge eröffnete Luca Baumann in der 17. Minute mit dem Treffer zum 1:0. Noch vor Ablauf der ersten halben Stunde baute Jonas Ilg in der 31. Minute die Führung auf 2:0 aus. Kurz vor dem Seitenwechsel gelang den Gästen der Anschlusstreffer, als Atakan Güllük in der 43. Minute zum 2:1 traf. In der zweiten Halbzeit fielen keine weiteren Tore mehr.

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Grenzenloser Jubel herrschte nach dem Schlusspfiff bei den Sportfreunden Dorfmerkingen II, die sich durch einen 3:1-Erfolg gegen die TSG Nattheim vorzeitig die Meisterschaft sicherten. Bereits in der 7. Minute brachte Simon Michel den Tabellenführer mit 1:0 in Front. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte glich Patrick Brümmer in der 45.+1 Minute zum 1:1 für die Gäste aus. In der Schlussphase bewiesen die Hausherren die Nerven eines Champions: Manuel Michel erzielte in der 81. Minute das erlösende 2:1, ehe Yannick Knaus in der 87. Minute mit dem 3:1 den Deckel auf die Partie und das Meisterstück setzte. ---

Keine Tore bekamen die Zuschauer in der intensiven Begegnung zwischen der DJK Schwabsberg-Buch und dem TV Neuler zu sehen. Trotz engagierter Bemühungen auf beiden Seiten trennten sich die Mannschaften mit einem torlosen Unentschieden. ---

Eine hochemotionale Schlussphase erlebten die Zuschauer beim Aufeinandertreffen der SG Heldenfingen/Heuchlingen und dem SSV Aalen, das mit einem dramatischen 2:1-Heimsieg endete. Die Gastgeber gingen in der 29. Minute durch ein Tor von Baris Acikgöz mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel schlug der SSV Aalen zurück, als Christian Preischl in der 51. Minute den 1:1-Ausgleich markierte. Als sich beide Teams bereits auf eine Punkteteilung eingestellt hatten, traf Benedikt Schmid in der fünften Minute der Nachspielzeit (90.+5) zum viel umjubelten 2:1-Siegtreffer für die Heimelf. ---

Vor 200 Zuschauern feierte der TSV Böbingen einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen die SGM Tannhausen/Stödtlen. Die Torfolge begann in der 31. Minute mit dem 1:0 durch Oliver Rieger. Im zweiten Spielabschnitt erhöhte Timo Ziegler in der 56. Minute auf 2:0, gefolgt vom raschen 3:0 durch Valentin Sachsenmaier nur zwei Minuten später in der 58. Minute. In der 70. Minute schraubte Harun Kujovic das Ergebnis auf 4:0 in die Höhe. Den Gästen gelang in der 78. Minute durch David Weißenburger nur noch der Treffer zum 4:1-Endstand. ---

Die Sportfreunde Lorch bezwangen vor 180 Zuschauern die TSG Schnaitheim mit 2:1, doch der Heimsieg bringt keine Rettung mehr. Die Gäste gingen zunächst in der 19. Minute durch Simon Wegmann mit 0:1 in Führung. Adrian Schwarz glich jedoch in der 27. Minute zum 1:1 aus, ehe Steffen Kreeb in der 35. Minute den 2:1-Siegtreffer für Lorch markierte. In der verbleibenden Spielzeit flammten die Emotionen auf: In der 90. Minute sah Christian Kloss von der TSG Schnaitheim die Gelb-Rote Karte. ---

Der 1. FC Germania Bargau behielt im Heimspiel gegen den TSV Hüttlingen mit 3:1 die Oberhand und drehte dabei einen Rückstand. Die Gäste gingen in der 40. Minute durch einen Treffer von Johannes Hahn zunächst mit 0:1 in Führung. Im zweiten Durchgang wendete sich das Blatt zugunsten der Bargauer: Ivo Braun erzielte in der 53. Minute den 1:1-Ausgleich. In der 68. Minute brachte Jonas Müller die Hausherren erstmals mit 2:1 in Front. Den Schlusspunkt zum 3:1-Endstand markierte schließlich ein Eigentor des Hüttlingers Johannes Wagner in der 90. Minute.

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