 2026-05-29T11:52:36.002Z

Allgemeines

Titelentscheidung perfekt: SF Dorfmerkingen II feiert Meisterschaft

Bezirksliga Ostwürttemberg: Die Übersicht über die Partien des 33. Spieltags

von red · Heute, 19:45 Uhr · 0 Leser
– Foto: Thomas Nast

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BZL Ostwürttemberg
SG Heldenfingen/Heuchlingen
Dorfmerking. II
Unterkochen
Nattheim

Am 33. und vorletzten Spieltag der Bezirksliga Ostwürttemberg fielen heute wegweisende und hochemotionale Entscheidungen im Auf- und Abstiegskampf. Während an der Spitze kollektiver Jubel über den vorzeitigen Titelgewinn herrscht, gab es für zwei Mannschaften die bittere Gewissheit des Abstiegs. Die Sportfreunde Dorfmerkingen II krönten sich vorzeitig zum Meister und feiern den Aufstieg in die Landesliga, während die SG Bettringen als Tabellenzweiter feststeht und den Weg über die Aufstiegsrelegation gehen wird. Die SGM Tannhausen/Stödtlen und die Sportfreunde Lorch können den Klassenerhalt nicht mehr erreichen.

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Heute, 15:00 Uhr
FV 08 Unterkochen
FV 08 UnterkochenUnterkochen
FC Durlangen
FC DurlangenDurlangen
2
1
Abpfiff

Im Duell zwischen dem FV 08 Unterkochen und dem FC Durlangen behielten die Gastgeber die Oberhand und siegten knapp mit 2:1. Die Torfolge eröffnete Luca Baumann in der 17. Minute mit dem Treffer zum 1:0. Noch vor Ablauf der ersten halben Stunde baute Jonas Ilg in der 31. Minute die Führung auf 2:0 aus. Kurz vor dem Seitenwechsel gelang den Gästen der Anschlusstreffer, als Atakan Güllük in der 43. Minute zum 2:1 traf. In der zweiten Halbzeit fielen keine weiteren Tore mehr.

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Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Dorfmerkingen
Sportfreunde DorfmerkingenDorfmerking. II
TSG Nattheim
TSG NattheimNattheim
3
1

Grenzenloser Jubel herrschte nach dem Schlusspfiff bei den Sportfreunden Dorfmerkingen II, die sich durch einen 3:1-Erfolg gegen die TSG Nattheim vorzeitig die Meisterschaft sicherten. Bereits in der 7. Minute brachte Simon Michel den Tabellenführer mit 1:0 in Front. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte glich Patrick Brümmer in der 45.+1 Minute zum 1:1 für die Gäste aus. In der Schlussphase bewiesen die Hausherren die Nerven eines Champions: Manuel Michel erzielte in der 81. Minute das erlösende 2:1, ehe Yannick Knaus in der 87. Minute mit dem 3:1 den Deckel auf die Partie und das Meisterstück setzte.

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Heute, 15:00 Uhr
DJK Schwabsberg-Buch
DJK Schwabsberg-BuchSchwabsberg
TV Neuler
TV NeulerTV Neuler
0
0
Abpfiff

Keine Tore bekamen die Zuschauer in der intensiven Begegnung zwischen der DJK Schwabsberg-Buch und dem TV Neuler zu sehen. Trotz engagierter Bemühungen auf beiden Seiten trennten sich die Mannschaften mit einem torlosen Unentschieden.

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Heute, 15:00 Uhr
SG Heldenfingen/Heuchlingen
SG Heldenfingen/HeuchlingenSG Heldenfingen/Heuchlingen
SSV Aalen
SSV AalenSSV Aalen
2
1
Abpfiff

Eine hochemotionale Schlussphase erlebten die Zuschauer beim Aufeinandertreffen der SG Heldenfingen/Heuchlingen und dem SSV Aalen, das mit einem dramatischen 2:1-Heimsieg endete. Die Gastgeber gingen in der 29. Minute durch ein Tor von Baris Acikgöz mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel schlug der SSV Aalen zurück, als Christian Preischl in der 51. Minute den 1:1-Ausgleich markierte. Als sich beide Teams bereits auf eine Punkteteilung eingestellt hatten, traf Benedikt Schmid in der fünften Minute der Nachspielzeit (90.+5) zum viel umjubelten 2:1-Siegtreffer für die Heimelf.

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Heute, 15:00 Uhr
TSV Böbingen
TSV BöbingenBöbingen
SGM Tannhausen/Stödtlen
SGM Tannhausen/StödtlenSGM Tannhausen/Stödtlen
4
1
Abpfiff

Vor 200 Zuschauern feierte der TSV Böbingen einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen die SGM Tannhausen/Stödtlen. Die Torfolge begann in der 31. Minute mit dem 1:0 durch Oliver Rieger. Im zweiten Spielabschnitt erhöhte Timo Ziegler in der 56. Minute auf 2:0, gefolgt vom raschen 3:0 durch Valentin Sachsenmaier nur zwei Minuten später in der 58. Minute. In der 70. Minute schraubte Harun Kujovic das Ergebnis auf 4:0 in die Höhe. Den Gästen gelang in der 78. Minute durch David Weißenburger nur noch der Treffer zum 4:1-Endstand.

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Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Lorch
Sportfreunde LorchSF Lorch
TSG Schnaitheim
TSG SchnaitheimSchnaitheim
2
1
Abpfiff

Die Sportfreunde Lorch bezwangen vor 180 Zuschauern die TSG Schnaitheim mit 2:1, doch der Heimsieg bringt keine Rettung mehr. Die Gäste gingen zunächst in der 19. Minute durch Simon Wegmann mit 0:1 in Führung. Adrian Schwarz glich jedoch in der 27. Minute zum 1:1 aus, ehe Steffen Kreeb in der 35. Minute den 2:1-Siegtreffer für Lorch markierte. In der verbleibenden Spielzeit flammten die Emotionen auf: In der 90. Minute sah Christian Kloss von der TSG Schnaitheim die Gelb-Rote Karte.

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Heute, 15:00 Uhr
1. FC Germania Bargau
1. FC Germania BargauGerm. Bargau
TSV Hüttlingen
TSV HüttlingenHüttlingen
3
1
Abpfiff

Der 1. FC Germania Bargau behielt im Heimspiel gegen den TSV Hüttlingen mit 3:1 die Oberhand und drehte dabei einen Rückstand. Die Gäste gingen in der 40. Minute durch einen Treffer von Johannes Hahn zunächst mit 0:1 in Führung. Im zweiten Durchgang wendete sich das Blatt zugunsten der Bargauer: Ivo Braun erzielte in der 53. Minute den 1:1-Ausgleich. In der 68. Minute brachte Jonas Müller die Hausherren erstmals mit 2:1 in Front. Den Schlusspunkt zum 3:1-Endstand markierte schließlich ein Eigentor des Hüttlingers Johannes Wagner in der 90. Minute.

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