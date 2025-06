Titelentscheidung erst am letzten Spieltag

Die Frauenmannschaft des SV DJK Tinnen hat eine Saison für die Vereinschronik hingelegt: Erstmals gelingt dem Team der Aufstieg in die Kreisliga und das in einem bis zum letzten Spieltag spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen mit Eintracht Neulangen. Am Ende waren es 111 geschossene Tore und das bessere Torverhältnis, die Tinnen den Titel in der 1. Kreisklasse Nord bescherten.

Früh in der Saison setzte der SV DJK Tinnen ein Ausrufezeichen und ließ durchweg erkennen, dass man um den Aufstieg ein gewichtiges Wort mitreden will. Mit großem Teamgeist, disziplinierter Spielweise und einem gesunden Siegeswillen sammelte das Team von Trainer Alex Brand Punkt um Punkt, 15 Siege und drei Unentschieden standen nach 18 Spieltagen zu Buche.