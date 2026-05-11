Titelduell im Gleichschritt – Keller brennt lichterloh

– Foto: Dominique Kulhoff

Zum Saisonende hin verdichten sich die Konturen im Auf- und Abstiegskampf. Tabellenführer VfL Wildeshausen und Verfolger GVO Oldenburg bleiben im Gleichschritt, während sich dahinter Bewegung im Rennen um die oberen Plätze und im Tabellenkeller zeigt. Grundlage der Einordnung: die aktuelle Tabelle sowie die Ergebnisse des 26. Spieltags.

Oldenburg II rehabilitierte sich für die 3:4-Niederlage gegen Obenstrohe aus der Vorwoche. Mit nun 30 Punkten verschafft sich die Reserve etwas Luft im unteren Mittelfeld. Rastede hingegen, das am 26. Spieltag noch 2:1 in Heidmühle gewann, verpasste den nächsten Schritt Richtung oberes Tabellendrittel und bleibt bei 33 Zählern.

Heidmühle bestätigte den positiven Trend nach dem 2:1 gegen Rastede vom 26. Spieltag. Mit jetzt 37 Punkten festigt der HFC Rang sieben. Wardenburg dagegen, zuletzt beim 0:7 in Wilhelmshaven deutlich unterlegen, bleibt tief im Tabellenkeller und kassierte die nächste Niederlage.

Hude setzt ein Ausrufezeichen. Nach dem 2:1 gegen Abbehausen legte der Tabellensechste offensiv nach und schraubte sein Torekonto auf 75 Treffer. Frisia, das eine Woche zuvor noch Wardenburg mit 7:0 überrollte, erlebte einen empfindlichen Dämpfer im Kampf um Platz fünf.

Großenkneten zeigte eine klare Reaktion auf die 0:3-Niederlage in Nordenham aus der Vorwoche. Mit nun 51 Punkten untermauert der TSV seinen Platz in der Spitzengruppe hinter dem Führungsduo. Abbehausen, das am 26. Spieltag knapp in Hude verlor, bleibt mit elf Punkten abgeschlagen auf einem Abstiegsrang.

Wiefelstede holte zumindest einen Zähler, bleibt aber Tabellenletzter. Nach der 1:2-Niederlage in Wildeshausen zeigte der Aufsteiger Moral, kommt jedoch nur auf elf Punkte. Nordenham, das am 26. Spieltag 0:3 gegen Großenkneten verlor, verharrt im unteren Mittelfeld.

Wildeshausen unterstrich seine Ausnahmestellung. Nach dem 2:1 gegen Wiefelstede am 26. Spieltag legte der Spitzenreiter beim Tabellendritten nach und steht nun bei 70 Punkten. Stenum, zuletzt mit einem 5:0 bei Jahn Delmenhorst überzeugend, musste im direkten Vergleich mit dem Ligaprimus die Grenzen anerkennen. Der Abstand nach ganz oben bleibt deutlich.

GVO bleibt erster Verfolger. Eine Woche nach dem 3:1-Erfolg bei Tur Abdin ließ der Tabellenzweite auch gegen Jahn nichts anbrennen und erhöhte sein Torekonto auf beeindruckende 109 Treffer. Delmenhorst, das zuvor 0:5 gegen Stenum unterlag, verharrt im Tabellenkeller und muss weiter um den Klassenerhalt bangen.