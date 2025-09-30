– Foto: Imago Images

Titelanwärter aus Kehdingen will Rückstand verkürzen Drochtersen reist mit Selbstvertrauen, aber auch unter Zugzwang an Verlinkte Inhalte Regionalliga Nord VfB Oldenburg Drochtersen

Der VfB Oldenburg steht am Mittwochabend (18.30 Uhr) vor einem richtungsweisenden Heimspiel gegen die SV Drochtersen/Assel. Beide Teams gehören zum oberen Tabellendrittel der Regionalliga Nord, doch die Ausgangslage ist unterschiedlich: Während der VfB mit aktuell sechs Punkten Vorsprung als Tabellenerster in die Partie geht, muss Drochtersen gewinnen, um den Anschluss an die Spitze zu halten.

Seit elf Jahren spielt die SV Drochtersen/Assel ununterbrochen in der Regionalliga – und das zumeist erfolgreich. Der Kader blieb auch in diesem Sommer weitgehend zusammen, wurde aber punktuell verstärkt. Besonders die Verpflichtung der Brüder Jannes und Jorik Wulff sowie die Rückkehr von Allah Aid Hamid erweisen sich bislang als Glücksgriffe. Letzterer kommt bereits auf fünf Saisontore. Auch Neuzugang Robin Kölle hat sich als rechter Schienenspieler etabliert. Morgen, 18:30 Uhr VfB Oldenburg VfB Oldenburg SV Drochtersen/Assel Drochtersen 18:30 live PUSH

Trainer Oliver Ioannou, einst selbst Spieler bei DA, setzt auf ein variables 3-5-2-System. In der laufenden Spielzeit holte sein Team im Schnitt 2,1 Punkte pro Partie. Zuletzt gelangen drei Pflichtspielsiege in Folge – unter anderem gegen Werder Bremen II und den Bremer SV. Drochtersen hat elf Saisonspiele absolviert, davon acht gewonnen. Drei Niederlagen – unter anderem gegen den HSV II und Weiche Flensburg – zeigen aber, dass die Kehdinger verwundbar sind. Zuletzt präsentierte sich das Team allerdings stabil. Die Offensivabteilung um Haris Hyseni und Jannes Wulff ist in guter Verfassung, auch Torhüter Patrick Siefkes und Kapitän Nico von der Reith gelten als Leistungsträger mit Konstanz.