Titelanwärter aus Kehdingen will Rückstand verkürzen

Der VfB Oldenburg steht am Mittwochabend (18.30 Uhr) vor einem richtungsweisenden Heimspiel gegen die SV Drochtersen/Assel. Beide Teams gehören zum oberen Tabellendrittel der Regionalliga Nord, doch die Ausgangslage ist unterschiedlich: Während der VfB mit aktuell sechs Punkten Vorsprung als Tabellenerster in die Partie geht, muss Drochtersen gewinnen, um den Anschluss an die Spitze zu halten.
Seit elf Jahren spielt die SV Drochtersen/Assel ununterbrochen in der Regionalliga – und das zumeist erfolgreich. Der Kader blieb auch in diesem Sommer weitgehend zusammen, wurde aber punktuell verstärkt. Besonders die Verpflichtung der Brüder Jannes und Jorik Wulff sowie die Rückkehr von Allah Aid Hamid erweisen sich bislang als Glücksgriffe. Letzterer kommt bereits auf fünf Saisontore. Auch Neuzugang Robin Kölle hat sich als rechter Schienenspieler etabliert.
Trainer Oliver Ioannou, einst selbst Spieler bei DA, setzt auf ein variables 3-5-2-System. In der laufenden Spielzeit holte sein Team im Schnitt 2,1 Punkte pro Partie. Zuletzt gelangen drei Pflichtspielsiege in Folge – unter anderem gegen Werder Bremen II und den Bremer SV.
Drochtersen hat elf Saisonspiele absolviert, davon acht gewonnen. Drei Niederlagen – unter anderem gegen den HSV II und Weiche Flensburg – zeigen aber, dass die Kehdinger verwundbar sind. Zuletzt präsentierte sich das Team allerdings stabil. Die Offensivabteilung um Haris Hyseni und Jannes Wulff ist in guter Verfassung, auch Torhüter Patrick Siefkes und Kapitän Nico von der Reith gelten als Leistungsträger mit Konstanz.
In Oldenburg dürfte DA mit seiner bewährten Formation antreten. Auf den Außenbahnen sind Kölle rechts und der Ex-Oldenburger Justin Plautz links gesetzt. In der Zentrale führt an Jorik Wulff kein Weg vorbei. In der Offensive könnte Trainer Ioannou zwischen Tempo (Aid Hamid) und Physis (Hyseni) wählen.
Der VfB Oldenburg überzeugte zuletzt beim Auswärtssieg in Lübeck mit großem Einsatzwillen. Die Mannschaft von Trainer Dario Fossi hat sich in der Spitzengruppe festgesetzt, muss derzeit aber mehrere personelle Ausfälle kompensieren. Ob sich die Lage entspannt, ist offen. Fossi geht bei der Belastungssteuerung kein Risiko ein. Hoffnung auf einen Kaderplatz dürfen sich immerhin Marc Schröder und Nick Otto machen.
Drochtersen gewann die vergangenen drei Spiele im Marschwegstadion und reist mit der Hypothek von sechs Punkten Rückstand an. Die Gesamtbilanz ist aus Sicht des VfB knapp negativ: sechs Siege, vier Unentschieden, sieben Niederlagen.
Für die Kehdinger geht es am Mittwoch um mehr als nur drei Punkte – es ist ein Schlüsselspiel im Kampf um die Tabellenspitze. Der VfB wiederum kann mit einem Erfolg einen direkten Konkurrenten auf Distanz halten.