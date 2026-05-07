 2026-05-06T12:44:31.715Z

Ligavorschau

Titelanwärter am Freitag, Tabellennachbarn in Melle

Brake vor Pflichtaufgabe

von NK · Heute, 22:38 Uhr · 0 Leser
– Foto: nordBlick24 (Holger Hartmann)

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Landesliga Weser-Ems
VfL Oldenb.
BW Papenburg
SC Melle 03
TV Dinklage

Bereits am morgigen Freitag stehen die spannendsten Partien des 27. Spieltags vor der Tür, denn die beiden heißesten Titelkandidaten sind im Fernduell im Einsatz. Doch auch am Sonntag geht es mit sechs Partien heiß her. Wir schauen auf den Spieltag in der Übersicht..

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SC SF Niedersachsen Vechta
SC SF Niedersachsen VechtaSFN Vechta
SV Bevern
SV BevernSV Bevern
15:00

Platz 15 gegen Platz drei. Bevern braucht den Sieg, um im Titelrennen noch die kleine Chance zu wahren. Zuletzt wechselten sich Remis und Sieg sechs Mal in Serie ab. Demnach wäre ein Remis an der Reihe. Gegen Vechta konnte Bevern jedoch alle drei direkten Duelle gewinnen. Das Hinspiel endete 5:2.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
VfL Oldenburg
VfL OldenburgVfL Oldenb.
SV Eintracht Nordhorn
SV Eintracht NordhornSVE Nordhorn
15:00

Oldenburg trifft auf die sechstplatzierte Eintracht aus Nordhorn, gegen die man im Hinspiel ein enges 1:1 ergatterte. Nordhorn gewann drei Partien in Serie, während Oldenburg nur drei Punkte aus den vergangenen vier Ligapartien holte.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SC Blau-Weiß 94 Papenburg
SC Blau-Weiß 94 PapenburgBW Papenburg
FC Schüttorf 09
FC Schüttorf 09FC Schüttorf
15:00

Schüttorf gewann zuletzt deutlich gegen Oldenburg und reist mit Rückenwind nach Papenburg, wo der Tabellen-Fünfte wartet. Papenburg konnte vier der vergangenen fünf direkten Duelle gewinnen. Das Übrige endete Remis. Im Hinspiel siegte Papenburg mit 2:0.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SV Grün-Weiß Mühlen
SV Grün-Weiß MühlenGW Mühlen
TuS Esens
TuS EsensTuS Esens
15:00

Mühlen empfängt den TuS Esens und würde wohl gerne das Hinspielergebnis wiederholen. Damals gewannen die Grün-Weißen mit 4:2. Esens auf Rang 13 braucht Punkte für die Überraschung im Abstiegskampf.

Morgen, 19:00 Uhr
BV Garrel
BV GarrelBV Garrel
BW Lohne
BW LohneBW Lohne II
19:00

Bereits am Freitag empfängt Garrel den Aufsteiger BW Lohne II. Auf dem Papier ist die Rollenverteilung klar, doch die Gäste brauchen noch Punkte im Keller. Garrel verlor zuletzt gegen Vorwärts Nordhorn und will den Druck auf Vorwärts Nordhorn weiter aufrechterhalten. Im Hinspiel gewann der BVG mit 5:2.

Morgen, 20:00 Uhr
SV Grün-Weiß Firrel
SV Grün-Weiß FirrelGW Firrel
SV Vorwärts Nordhorn
SV Vorwärts NordhornSV Vorwärts
20:00

Auch der Tabellenführer trifft am Freitagabend auf ein Team aus dem Keller und reist zu GW Firrel. Die letzten drei direkten Duelle gingen klar an Nordhorn. Das Hinspiel gewann der Spitzenreiter mit 6:0. Außerdem ist man seit 14 Partien unbesiegt und will diese Serie weiter ausbauen.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SC Melle 03
SC Melle 03SC Melle 03
TV Dinklage
TV DinklageTV Dinklage
15:00live

In Melle duellieren sich zwei Tabellennachbarn, wobei Melle noch drei Punkte Vorsprung hat, aber auch eine Partie mehr absolvierte. Melle ist jedoch der Angstgegner des TVD. In den vergangenen elf direkten Duellen ging Melle acht Mal als Sieger vom Feld, die übrigen Duelle endeten Remis.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SV Brake
SV BrakeSV Brake
VfR Voxtrup
VfR VoxtrupVfR Voxtrup
15:00

Brake empfängt den Tabellenletzten aus Voxtrup zum Aufsteigerduell, wobei Brake die Punkte dringend benötigt im Abstiegskampf. Zuletzt verlor Brake zwei Spiele in Serie und will wieder in Fahrt kommen. Das Hinspiel endete mit einem ausgeglichenen 1:1-Unentschieden.