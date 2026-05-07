Titelanwärter am Freitag, Tabellennachbarn in Melle

– Foto: nordBlick24 (Holger Hartmann)

Bereits am morgigen Freitag stehen die spannendsten Partien des 27. Spieltags vor der Tür, denn die beiden heißesten Titelkandidaten sind im Fernduell im Einsatz. Doch auch am Sonntag geht es mit sechs Partien heiß her. Wir schauen auf den Spieltag in der Übersicht..

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr SC SF Niedersachsen Vechta SFN Vechta SV Bevern SV Bevern 15:00 PUSH

Platz 15 gegen Platz drei. Bevern braucht den Sieg, um im Titelrennen noch die kleine Chance zu wahren. Zuletzt wechselten sich Remis und Sieg sechs Mal in Serie ab. Demnach wäre ein Remis an der Reihe. Gegen Vechta konnte Bevern jedoch alle drei direkten Duelle gewinnen. Das Hinspiel endete 5:2.

Oldenburg trifft auf die sechstplatzierte Eintracht aus Nordhorn, gegen die man im Hinspiel ein enges 1:1 ergatterte. Nordhorn gewann drei Partien in Serie, während Oldenburg nur drei Punkte aus den vergangenen vier Ligapartien holte.

Schüttorf gewann zuletzt deutlich gegen Oldenburg und reist mit Rückenwind nach Papenburg, wo der Tabellen-Fünfte wartet. Papenburg konnte vier der vergangenen fünf direkten Duelle gewinnen. Das Übrige endete Remis. Im Hinspiel siegte Papenburg mit 2:0.

Mühlen empfängt den TuS Esens und würde wohl gerne das Hinspielergebnis wiederholen. Damals gewannen die Grün-Weißen mit 4:2. Esens auf Rang 13 braucht Punkte für die Überraschung im Abstiegskampf.

Morgen, 19:00 Uhr BV Garrel BV Garrel BW Lohne BW Lohne II 19:00 PUSH

Bereits am Freitag empfängt Garrel den Aufsteiger BW Lohne II. Auf dem Papier ist die Rollenverteilung klar, doch die Gäste brauchen noch Punkte im Keller. Garrel verlor zuletzt gegen Vorwärts Nordhorn und will den Druck auf Vorwärts Nordhorn weiter aufrechterhalten. Im Hinspiel gewann der BVG mit 5:2.

Auch der Tabellenführer trifft am Freitagabend auf ein Team aus dem Keller und reist zu GW Firrel. Die letzten drei direkten Duelle gingen klar an Nordhorn. Das Hinspiel gewann der Spitzenreiter mit 6:0. Außerdem ist man seit 14 Partien unbesiegt und will diese Serie weiter ausbauen.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr SC Melle 03 SC Melle 03 TV Dinklage TV Dinklage 15:00 live PUSH

In Melle duellieren sich zwei Tabellennachbarn, wobei Melle noch drei Punkte Vorsprung hat, aber auch eine Partie mehr absolvierte. Melle ist jedoch der Angstgegner des TVD. In den vergangenen elf direkten Duellen ging Melle acht Mal als Sieger vom Feld, die übrigen Duelle endeten Remis.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr SV Brake SV Brake VfR Voxtrup VfR Voxtrup 15:00 PUSH