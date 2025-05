Titel-Zweikampf auf der Zielgeraden: Altona oder Dassendorf?

Der letzte Spieltag der Saison 2024/25 in der Gamesright Oberliga Hamburg steht an – und verspricht ein Finale, wie es die Liga lange nicht erlebt hat. Während im Tabellenkeller bereits alles geklärt ist, spitzt sich im Rennen um die Meisterschaft alles auf einen packenden Showdown zu. Zwei Teams, eine Punktzahl – und vielleicht am Ende ein Novum in der Geschichte dieser Liga.