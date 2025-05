Titel zum Greifen nah, Keller kocht – 26. Spieltag Kreisliga Diepholz

TuS Kirchdorf – TV Stuhr 0:4

Die vielleicht stärkste Halbzeit seit Amtsantritt – so bewertet Marvin John den Auftritt seines Teams im ersten Durchgang.

„Ich habe meine Mannschaft selten so gut erlebt in der ersten Halbzeit. Das war die beste Halbzeit, seitdem ich beim TV Stuhr Trainer bin.“

Allerdings verfiel Stuhr nach der 4:0-Führung in der zweiten Hälfte in Nachlässigkeit.

„Tut mir natürlich leid für Kirchdorf, dass wir sie mit dem Sieg in die 1. Kreisklasse geschickt haben. Aber drei Punkte für uns – das war extrem wichtig.“

Ein Punkt aus den kommenden vier Spielen reicht – die Bezirksliga ruft.