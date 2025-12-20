Titel verteidigt: Die SpVgg Plattling ist Landkreismeister 2025

Bereits vor Turnierbeginn waren sich viele Beobachter sicher: Die SpVgg Plattling würde das Turnier gewinnen. Rein ligatechnisch ging die Spielvereinigung, die in der Bezirksliga West antritt, ohnehin als klarer Favorit in das Teilnehmerfeld. Im ersten Spiel war davon jedoch wenig zu sehen, denn die Plattlinger mussten überraschend eine knappe 0:1-Niederlage gegen den Kreisligisten Stephansposching hinnehmen. Auch gegen den späteren Tabellenletzten FC Deggendorf aus der A-Klasse kam man nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. In den übrigen drei Partien zeigte der Favorit jedoch seine Klasse und konnte diese allesamt für sich entscheiden. Bitter verlief das Turnier für Türk Gücü Deggendorf, welcher am Ende den dritten Platz belegte. Vor dem abschließenden Spiel gegen Plattling war man punktgleich und wies lediglich ein um zwei Treffer schlechteres Torverhältnis auf. Die knappe Niederlage gegen den späteren Turniersieger bedeutete schließlich Punktgleichheit sowie ein identisches Torverhältnis mit dem TSV Metten. Im direkten Vergleich hatten die Mettener jedoch knapp die Nase vorn. Damit qualifizierten sich die SpVgg Plattling und der TSV Metten für die Ost-Kreismeisterschaften, die am 11. Januar 2026 in Deggendorf ausgetragen werden.



