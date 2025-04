Titel-Showdown steht in Jüchen an

Es hat zwar eine ganze Weile gedauert, doch mittlerweile haben sich beide Landesligisten dazu bekannt, dass sie nächste Saison unbedingt in der Oberliga Niederrhein spielen wollen. Für den VfL Jüchen/Garzweiler wäre es der große Coup im zweiten Jahr nach der Landesliga-Rückkehr, für den FC Kosova aus Düsseldorf wäre es der zweite Aufstieg in Folge. Am Sonntag kommt es auf der VfL-Anlage an der Stadionstraße zum direkten Duell zwischen dem Primus Kosova und den zwei Punkten dahinter platzierten Gastgebern, das acht Spieltage vor dem Saisonende entscheidenden Einfluss auf das Titelrennen haben dürfte.

Klar, dass auch die Konkurrenz mitbekommen hat, dass es beim ärgsten Rivalen nicht rund läuft. Und damit ist nicht nur der jüngste Patzer gemeint, sondern auch die Querelen rund um die Trennung von Marcel Winkens, der ja ohnehin seinen Abschied im Sommer angekündigt hatte. „Es ist nur meine Interpretation. Aber es muss ja etwas vorgefallen sein, wenn ein eigentlich erfolgreicher Trainer so kurz vor Saisonende rausgeschmissen wird“, sagt Kosovas Topstürmer Fatlum Ahmeti (aktuell 26 Treffer), der sich bestens in Jüchen auskennt. Schließlich schoss er seine Tore noch bis vergangene Saison für den VfL.

Nach dem ersten Wiedertreffen beim 1:0-Erfolg seiner neuen Mannschaft im Hinspiel freut er sich extrem auf die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte, die ihm über viele Jahre ans Herz gewachsen ist. Er rechnet mit einem vollen Haus und einer knisternden Atmosphäre. Für ihn ist aber klar: „Jüchen hat seine Probleme und wir sind richtig gut drauf. Ich sehe die besseren Chancen auf unserer Seite.“ Gut drauf bedeutet: Seit dem 0:3-Ausrutscher im Topspiel beim FC Remscheid haben die Düsseldorfer fünf Spiele gewonnen und dabei eine Torbilanz von 16:0 erzielt. Den Grund sieht Ahmeti in einer extrem guten Trainingsbeteiligung und wegen der guten Personalsituation in einem immensen Konkurrenzkampf. „Wir haben uns richtig eingespielt“, weiß Ahmeti.

Die aktuelle Stärke der Gäste ist selbstredend auch Daniel Klinger nicht entgangen. Deswegen hat für ihn angesichts der Offensivpower der Düsseldorfer, die neben Ahmeti in Max Stellmach über einen weiteren sehr gefährlichen Stürmer verfügen, auch die Defensive oberste Priorität: „Die Null muss stehen.“ Nur gut, dass die Jüchener mit Spielern wie Ex-Profi Tim Heubach, Jochen Schumacher und Sven Moseler über eine der besten Abwehrreihen der Liga verfügen. Aber auch offensiv hat der VfL einiges zu bieten, nach dem Ahmeti-Abschied konnte die Last auf mehreren Schulter verteilt werden. Überhaupt will Klinger nicht die Stärken des Gegners, sondern die seiner Truppe hervorheben: „Kosova hat vier Spiele verloren, wir nur zwei.“ Und dann gibt es ja auch noch ein Hintertürchen. Wenn’s am Ende tatsächlich nur zu Platz zwei reicht, sieht es aktuell so aus, als würde der zumindest zu Aufstiegsspielen berechtigen.