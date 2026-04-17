Titel-Showdown Ettmannsdorf vs. Nabburg überstrahlt alles

Im Hinspiel unterlagen Spielertrainer Ralph Egeter (links) und der TV Nabburg dem Ettmannsdorfer Unterbau spät mit 0:1. – Foto: Pohsygraphix

Mehr Spitzenspiel geht nicht: In der Kreisliga West erwartet der SV Schwandorf-Ettmannsdorf II am Sonntag den nur einen Punkt besser gestellten Spitzenreiter TV Nabburg. Wer behält kühlen Kopf? Wer geht als Tabellenführer aus dem viertletzten Spieltag? Zu einem weiteren Top-Spiel kommt es zwischen dem SV Kemnath a.B. und dem Dritten SV Haselbach. Im Abstiegskampf muss der TSV Nittenau liefern, um dem Direktabstieg noch der Klinge zu springen. Das Tabellenschlusslicht gastiert beim ebenfalls abstiegsbedrohten TSV Dieterskirchen.



Hinspiel: 2:4. Bereits am Samstag begrüßt die DJK Dürnsricht-Wolfring (11., 20) bereits am den TSV Detag Wernberg (7., 32) auf ihrem Sportgelände. Mit einem knappen Heimdreier konnte sich der TSV zuletzt gegen den FC Schmidgaden belohnen, und auch die DJK holte sich am vergangenen Spieltag zu Gast beim TSV Nittenau die Maximalausbeute.







Hinspiel: 1:0. Das absolute Spitzenspiel findet am Sonntag beim SV Schwandorf-Ettmannsdorf II (2., 52) statt. Zu Gast ist Spitzenreiter TV Nabburg (1., 53). Mit nur einem Treffer sicherte sich der TVN zuletzt die volle Punktausbeute gegen den SC Katzdorf. Währenddessen setzte sich die Schwandorfer beim TSV Stulln durch und sicherten sich so den Dreier. Beide Teams scheinen also präpariert für den Kracher.





So., 19.04.2026, 15:15 Uhr TSV Dieterskirchen TSV Dieterskirchen TSV Nittenau TSV Nittenau 15:15 live PUSH



Hinspiel: 2:2. Der TSV Dieterskirchen (12., 18) empfängt am 23. Spieltag den TSV Nittenau (14., 11). Mit einer Niederlage ging Schlusslicht Nittenau zuletzt gegen die DJK Dürnsricht-Wolfring vom Platz. Der Gastgeber der kommenden Partie sicherte sich hingegen den klaren Dreier beim SV Diendorf.







Hinspiel: 1:2. Beim FC OVI-Teunz (10., 25) macht am Wochenende der SV Diendorf (13., 15) seine Aufwartung. Der Gast kassierte zuletzt vom TSV Dieterskirchen vier Buden und ging somit leer aus. OVI-Teunz musste sich vor Wochenfrist beim SV Haselbach ebenfalls geschlagen geben.













Hinspiel: 2:0. Der SV Kemnath a.B. (4., 40) genießt diesmal Heimrecht, zu Gast ist der SV Haselbach (3., 47). Dieser setzte sich am vergangenen Wochenende klar gegen den FC OVI-Teunz durch. Kemnath hingegen ging durch eine Niederlage bei der SG Silbersee 08 am vergangenen Sonntag leer aus.





So., 19.04.2026, 15:15 Uhr SC Katzdorf SC Katzdorf SG Silbersee 08 SG Silbersee 15:15 PUSH



Hinspiel: 2:2. Am 23. Spieltag ist die SG Silbersee 08 (5., 33) beim SC Katzdorf (6., 33) gefordert. Mit 2:1 sicherte sich die SG Silbersee gegen den SV Kemnath a.B. zuletzt den Dreier daheim. Der TV Nabburg bezwang unterdessen die Katzdorfer, der somit keine Punkte einspielen konnten.







Hinspiel: 0:2. Der 1. FC Schmidgaden (9., 26) erwartet am Sonntagnachmittag den TSV Stulln (8., 27). Keinen Punkt gab es zuletzt für Schmidgaden, das sich knapp beim TSV Detag Wernberg geschlagen geben musste. Doch auch Stulln konnte sich am vergangenen Spieltag nicht gegen den SV Schwandorf-Ettmannsdorf II behaupten.