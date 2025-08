Titel oder Enttäuschung? Das Ergebnis der Regionalliga-Umfrage

Wie so oft sehen die Umfrageteilnehmer die Neulinge gefährdet. Der FC Bayern Alzenau bekam mit 642 Nennungen die meisten Stimmen, gefolgt vom TSV Schott Mainz (532) und der TSG Balingen (502). Auch der Bahlinger SC, der in der vergangenen Saison nur knapp die Klasse hielt, wird von vielen kritisch gesehen (270 Stimmen). Die SG Sonnenhof Großaspach erhielt 208 Stimmen und liegt damit auf Rang fünf.

Wer wird die größte Enttäuschung?

Ironischerweise taucht auch hier der SV Sandhausen ganz oben auf. 26,9 Prozent glauben, dass der Absteiger den Erwartungen nicht gerecht werden. Auch die Kickers Offenbach (20,3 Prozent) und die Stuttgarter Kickers (13,5 Prozent) werden genannt. Beim FC 08 Homburg (7,9 Prozent) könnte die Ernüchterung ebenfalls groß sein – vergangene Saison war man nur Achter.

Überraschungsteams: Hoffnung in Großaspach und Kassel

Die SG Sonnenhof Großaspach (17,7 Prozent) ist aus Sicht der Befragten der heißeste Überraschungskandidat. Auch der KSV Hessen Kassel (15 Prozent), vergangene Saison auf Platz neun, genießt Vorschusslorbeeren. Eintracht Trier landet mit 8,4 Prozent auf Rang drei – bei allen dreien könnte mehr möglich sein, als viele erwarten.

Wer wird Spieler der Saison?

Pascal Testroet ist der Top-Favorit. Der 34-jährige Angreifer, der vom FC Ingolstadt zum SV Sandhausen wechselte, bringt reichlich Erfahrung mit: 275 Spiele in der 3. Liga (80 Tore), 152 Einsätze in der 2. Bundesliga (47 Tore) und elf Spiele im DFB-Pokal (drei Tore). Viele der Teilnehmenden sahen ihn an der Spitze: "Er sichert sich die Torjägerkanone", hieß es in der Begründung. Oder: "Testroet führt die junge Sandhäuser Mannschaft nach oben."

Knapp dahinter folgt Adrian Bravo Sanchez vom KSV Hessen Kassel. Der 31-Jährige gilt als Unterschiedsspieler, denn er könne "Spiele im Alleingang entscheiden". Ebenfalls genannt wurde David Braig von den Stuttgarter Kickers – ihm trauen die Fans ebenfalls "viele Tore" zu.

Und der Vorjahres-Meister?

Die TSG Hoffenheim II schaffte den Sprung in die 3. Liga. Doch wie wird sich aus Sicht der Community die Elf von Stefan Kleineheismann schlagen? Nur 19,3 % glauen, dass die Bundesliga-Zweitvertretung den Klassenerhalt ohne Probleme schafft. Immerhin 42,5 % prophezeien den Sinsheimern zwar eine schwierige Saison, am Ende würde der Ligaverbleib aber glücken. Satte 38,2 % der User glauben, dass es nach dieser Saison wieder zurück in die Regionalliga Südwest geht.