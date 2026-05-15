Titel Nummer 5 – TSV Weilimdorf ist Futsal-Rekordmeister

Finalspiel vor heimischer Kulisse

TSV Weilimdorf gegen HOT 05 Futsal – die diesjährigen Finalspiele versprachen Futsal auf Top-Niveau. Und das vor einer Rekordkulisse: 1.496 Zuschauer und Zuschauerinnen hatten den Weg in die SCHARRena gefunden. Nach dem 4:1-Auswärtssieg im ersten Spiel der „Best-of-Three“-Serie am vergangenen Samstag ließ der TSV vor heimischem Publikum nichts anbrennen. Mit den Titeln 2019, 2021, 2024 und 2025 in der Vitrine war die Motivation entsprechend groß, Titel Nummer fünf zu gewinnen – und genau das gelang in beeindruckender Manier nach 2×20 Minuten.

Starke Reaktion auf frühen Rückstand

Dabei sah es zunächst gar nicht nach einem Durchmarsch aus. Die Gäste aus Hohenstein-Ernstthal, die ihrerseits auf den dritten Titel nach 2018 und 2020 hofften, zeigten sich gewohnt bissig. Dmytro Sorokin brachte HOT 05 in der 10. Minute in Führung und sorgte für kurzzeitige Stille in der SCHARRena. Nach dem Seitenwechsel drehten die Hausherren jedoch auf und bewiesen, warum sie aktuell das Maß der Dinge im deutschen Futsal sind.