Titel Nummer 5 – TSV Weilimdorf ist Futsal-Rekordmeister

Der TSV Weilimdorf schreibt weiter erfolgreiche Futsal-Geschichte: Mit einem 4:1-Sieg im zweiten Finalspiel gegen HOT 05 Futsal sicherte sich die Mannschaft von Trainer Vojkan Vukmirovic am gestrigen Donnerstagabend in der heimischen SCHARRena den fünften deutschen Meistertitel. Damit sind die Stuttgarter nun alleiniger Rekordtitelträger im deutschen Futsal.
TSV Weilimdorf gegen HOT 05 Futsal – die diesjährigen Finalspiele versprachen Futsal auf Top-Niveau. Und das vor einer Rekordkulisse: 1.496 Zuschauer und Zuschauerinnen hatten den Weg in die SCHARRena gefunden. Nach dem 4:1-Auswärtssieg im ersten Spiel der „Best-of-Three“-Serie am vergangenen Samstag ließ der TSV vor heimischem Publikum nichts anbrennen. Mit den Titeln 2019, 2021, 2024 und 2025 in der Vitrine war die Motivation entsprechend groß, Titel Nummer fünf zu gewinnen – und genau das gelang in beeindruckender Manier nach 2×20 Minuten.
Dabei sah es zunächst gar nicht nach einem Durchmarsch aus. Die Gäste aus Hohenstein-Ernstthal, die ihrerseits auf den dritten Titel nach 2018 und 2020 hofften, zeigten sich gewohnt bissig. Dmytro Sorokin brachte HOT 05 in der 10. Minute in Führung und sorgte für kurzzeitige Stille in der SCHARRena. Nach dem Seitenwechsel drehten die Hausherren jedoch auf und bewiesen, warum sie aktuell das Maß der Dinge im deutschen Futsal sind.
Der Ausgleich fiel in der 25. Minute durch Nationalspieler Davud Vehab, der den Startschuss für eine furiose Schlussphase gab. Weilimdorf erhöhte den Druck und belohnte sich in der 33. Minute: Nach gelb-roter Karte für HOT 05 nutzte Kennedy Ribeiro die Überzahl und drehte die Partie mit seinem Treffer zum 2:1 zugunsten des Titelverteidigers. In den letzten Minuten warfen die Gäste alles nach vorne, doch die Defensive der Stuttgarter stand sicher. Nationalspieler Lukas Dorfschmid sorgte in der 37. Minute mit einem Heber für die Vorentscheidung (3:1), ehe Keeper Philipp Pless kurz vor dem Ende (39.) den Ball im leeren Tor versenkte und zum 4:1-Endstand traf.
Mit dem fünften Titel krönt sich der TSV Weilimdorf zum alleinigen Rekordmeister.