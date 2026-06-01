Titel nach 50 Jahren: "Mallorca wurde als Insel der Sieger auserkoren"

– Foto: SV Horgenzell

Eine historische Saison findet ihr perfektes Ende. Der SV Horgenzell hat sich nach einer geschlossenen Mannschaftsleistung die Krone in der Kreisliga B2 Bodensee aufgesetzt. Mit 49 Punkten verwies das Team die Konkurrenz auf die Plätze und macht den ersehnten Aufstieg in die Kreisliga A perfekt. Trainer Marco Olschewsky, der den Verein im Sommer verlassen wird, blickt voller Stolz auf eine verschworene Gemeinschaft zurück, die sich von Rückschlägen nicht beirren ließ.

Die Erleichterung und Freude über den historischen Erfolg hallen in Horgenzell noch immer nach. Die abgelaufene Saison war an Dramatik kaum zu überbieten, doch am Ende thront der SV Horgenzell ganz oben. In 20 Partien feierte das Team 16 Siege, holte ein Unentschieden und musste lediglich drei Niederlagen hinnehmen. Das Torverhältnis von 53:22 dokumentiert die meisterliche Balance.

Der schärfste Verfolger, die SG Fronhofen/Fleischwangen, blieb dem Spitzenreiter mit 46 Punkten (15 Siege, ein Unentschieden, dritter Platz ausgenommen, vier Niederlagen; 54:20 Tore) bis zum Schluss dicht auf den Fersen, musste sich nach dem Saisonende jedoch mit dem zweiten Platz begnügen.

Die Krönung wurde am letzten Spieltag gebührend zelebriert. „Es wurde ganz ordentlich und ausgiebig gefeiert. Zum letzten Auswärtsspiel der Saison hat der Verein zwei Reisebusse für Mannschaft, Fans und Unterstützer bereitgestellt. Die Stimmung war überragend, und der gemeinsame Abschluss einer erfolgreichen Saison wird uns sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben“, schildert Erfolgscoach Marco Olschewsky gegenüber FuPa das emotionale Saisonfinale.

Das gelebte Prinzip und die Entwicklung der Jugend

Dass am Ende nach 50 Jahren Vereinsgeschichte die erste Meisterschaft einer Männer-Mannschaft bejubelt werden durfte, ist das Ergebnis einer klaren Vision, die bereits zu Beginn der Spielzeit formuliert wurde. Der Trainer setzte auf eine tiefgreifende Entwicklung und das bedingungslose Füreinander-Einstehen auf dem Platz.

Marco Olschewsky gibt Einblick in die ursprüngliche Marschroute: „Unser Ziel war es von Beginn an, eine perfekte Saison zu spielen, unsere jungen Spieler weiterzuentwickeln und als Mannschaft zusammenzuwachsen. Wir haben uns immer als Rudel verstanden – jeder kämpft für jeden, auf und neben dem Platz.“

Widerstände als Katalysator für ein unerschütterliches Gefüge

Den Ausschlag im engen Titelrennen gaben letztendlich nicht nur die spielerischen Komponenten, sondern die Fähigkeit, in kritischen Momenten die richtige Reaktion zu zeigen. Enge Partien und schwierige Situationen wurden im Stile einer Spitzenmannschaft gelöst und gaben dem Team zusätzlichen Auftrieb.

„Egal, was im Laufe der Saison auf uns zugekommen ist – es hat uns stärker gemacht. Rückschläge, enge Spiele und schwierige Situationen haben die Mannschaft zusammengeschweißt“, analysiert der Trainer die mentalen Meilensteine auf dem Weg zum Meistertitel.

Hohes Fitnesslevel und familiäre Mentalität als Erfolgsgarant

Die physische Verfassung der Akteure bildete über Monate hinweg das verlässliche Fundament für den sportlichen Höhenflug. Gepaart mit einem außergewöhnlichen Teamgeist entwickelte das Aufgebot eine Dynamik, der die Konkurrenz am Ende nicht mehr standhalten konnte. Auf die Stärken seiner Mannschaft angesprochen, findet Marco Olschewsky deutliche Worte: „Wir hatten ein hohes Fitnesslevel, einen mega Zusammenhalt, die Jungs sehen es familiär und ordentlich Mentalität.“

Die Insel der Sieger und das unbedingte Ja zur Kreisliga A

Nachdem die sportlichen Pflichten auf dem Rasen erfüllt sind, wartet auf die Aufsteiger nun die traditionelle Belohnung, um das historische Jahr gemeinsam ausklingen zu lassen. Zudem steht die Wahrnehmung des Aufstiegsrechts für die Kreisliga A felsenfest und wird ohne jede Einschränkung forciert.

„Die Jungs haben hier einen Plan – Mallorca wurde als Insel der Sieger auserkoren“, verrät der Coach die anstehenden Reisepläne der Meistermannschaft. Auf die Frage, ob der Verein das Recht zum Aufstieg auch tatsächlich wahrnehmen wird, entgegnet er voller Euphorie und unmissverständlich: „Unbedingt.“

Volle Kontinuität im Kader und ein schwerer Abschied an der Seitenlinie

Während die Planungen für die große Fahrt laufen, wurden die personellen Weichen für die Zukunft bereits gestellt. Der Meisterkader präsentiert sich absolut stabil, allerdings steht dem Verein eine entscheidende Veränderung auf der Trainerbank bevor, da der aktuelle Coach seine Zelte abbricht.

„Wir haben uns bereits in der Winterpause in Einzelgesprächen von Vorstand, Spielern und Trainer zusammengesetzt. Die Mannschaft bleibt geschlossen zusammen. Der einzige Abgang ist meiner, hier wird es der SV Horgenzell schaffen, eine tolle Lösung zu finden“, erklärt Marco Olschewsky den aktuellen Stand der Personalplanungen und seinen eigenen Abschied.

Die klare Marschroute für das historische Abenteuer

Für die künftige Saison 2026/2027 in der neuen Umgebung hat die Mannschaft bereits ein klares Leitbild verinnerlicht. Nach dem historischen Meilenstein soll der Blick nur noch nach vorne gerichtet sein, um den Verbleib in der höheren Spielklasse dauerhaft zu sichern und eine direkte Rückkehr in die sportliche Bedeutungslosigkeit zu verhindern. Marco Olschewsky formuliert die unmissverständliche Zielsetzung für die kommende Spielzeit wie folgt: „Nie wieder Kreisliga B, darauf wird alles ausgerichtet.“