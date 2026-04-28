🏆 Titel ist perfekt

Im Emsland sind die ersten Entscheidungen der Saison 2025/26 gefallen: Die Damen des SV Olympia Laxten sowie die Zweitvertretung der SG Osterbrock/Geeste haben sich vorzeitig die Meisterschaft gesichert. FuPa gratuliert beiden Teams herzlich und richtet zugleich einen Aufruf an alle weiteren Titelträger der kommenden Wochen.

Noch bevor die Saison auf allen Plätzen ihr Finale erreicht hat, dürfen im Emsland bereits die ersten Meisterjubel angestimmt werden. Die Frauenmannschaft des SV Olympia Laxten hat sich ebenso vorzeitig den Titel gesichert wie die zweite Mannschaft der SG Osterbrock/Geeste.

Damit stehen die ersten beiden Meister der Spielzeit 2025/26 fest - ein Moment, der in jeder Saison den verdienten Lohn für konstante Leistungen über viele Monate hinweg markiert.

FuPa bittet um Meisterfotos

Mit dem Titelgewinn wächst nun auch die Vorfreude auf viele weitere Meisterfeiern im Emsland. FuPa möchte die Leistungen aller kommenden Champions der Saison 2025/26 in einem gesonderten Beitrag entsprechend würdigen.

Dafür sind die Vereine gefragt: Alle zukünftigen Meister werden gebeten, bei ihren Feierlichkeiten an FuPa zu denken und ihre Meisterfotos einzusenden. So sollen die besonderen Momente des Titelgewinns gesammelt und in einem gemeinsamen Rückblick festgehalten werden.

Würdigung für eine starke Saison

Die ersten beiden Meisterschaften sind vergeben, weitere werden in den nächsten Wochen folgen. Für den SV Olympia Laxten und die SG Osterbrock/Geeste II ist der Platz in den Saisonannalen jedoch schon jetzt sicher. Und FuPa will dafür sorgen, dass auch die passenden Bilder dazu nicht fehlen.

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