Titel-Hattrick: SV Fortuna glückt in Kareth Historisches

Nach einer kurzen Abtastphase brachte Lukas Da Silva den SV Fortuna im Endspiel mit einem platzierten Flachschuss in Führung. Überraschungsfinalist Schwarzhofen antwortete postwendend durch einen Treffer von Bastian Graf. Kurz darauf brachte Jason Sarajlic den Fünftligisten erneut in Front. Hintenraus hatte Fortuna klar den längeren Atem, zog auf 6:1 davon. Neben Sarajlic traf auch Maxi Berg doppelt.



Mit der Marke „Spitz auf Knopf“ waren beide Halbfinals versehen. Zunächst bewiesen Adi Götz' Schwarzhofner Moral. Zwei Mal geriet der Bezirksligist in Rückstand – jeweils durch ein Treffer von TSV-Spielercoach Simon Sigl – und beide Male fand man die passende Antwort. In der Schlussminute erzielte Bastian Graf den 3:2-Siegtreffer für den Bezirksligisten. Überraschung perfekt! Im Anschluss betrieb Fortuna Regensburg gegen den SV Burgweinting einen regelrechten Chancenwucher. Der Ball wollte einfach nicht ins Tor und es ging ins Neunmeterschießen. Dort avancierte Fortunas Keeper Kevin Meier mit drei gehaltenen Schüssen zum Matchwinner für den Bayernligisten. Burgweinting durfte sich mit dem dritten Platz trösten, durch einen 4:2-Erfolg im „kleinen Finale“.



Eine kleine Enttäuschung erlebte der TSV Kareth-Lappersdorf. Der Gastgeber musste bereits nach der Vorrunde die Segel streichen. In der Gruppe A holten die blutjunge Truppe von Coach Matthias Heigl vier Punkte, was nur zum dritten Platz reichte. Als Gruppensieger ging Bad Abbach (sechs) hervor – vor dem punktgleichen Burgweinting. Dem sieglosen FSV Prüfening blieb nur Rang vier.



Derweil startete der spätere Titelträger Fortuna in der Gruppe B mit einem souveränen 4:0-Erfolg gegen Regenstauf ins Turnier. Anschließend tat sich das Altenstrasser-Team schwerer, gewann aber auch die Spiele gegen Schwarzhofen (2:1) und den Freien TuS (3:1). Die Entscheidung um den zweiten Platz sollte im allerletzten Match fallen. Regenstauf und Schwarzhofen spielten 2:2 unentschieden, was dem SVS wegen des besseren Torverhältnisses zum Weiterkommen reichte. Beide Teams kamen mit vier Zählern ins Ziel. Ohne Punktgewinn blieb der Freie TuS, der folglich Gruppenletzter wurde.





Halbfinale

Bad Abbach – Schwarzhofen 2:3 (Tore: Simon Sigl/2 – Marc Schneeberger, Leo Schwendner, Bastian Graf)

Fortuna Regensburg – Burgweinting 3:2 (0:0) nach Neunmeterschießen



Spiel um Platz 3

Bad Abbach – Burgweinting 2:4 (Tore: Michael Drechsler, Louis Federlein – Ali Milak, Christian Muresan, Paul Nowack, Ismet Dündar)



Finale

Schwarzhofen – Fortuna Regensburg 1:6 (Tore: Bastian Graf – Jason Sarajlic/2, Maximilian Berg/2, Lukas Da Silva, Lucas Altenstrasser)





