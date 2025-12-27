Titel-Hattrick: Burglengenfeld eine Klasse für sich

Schlussendlich wurden die Epifani-Zwillinge, Käufer, Fritz und Co. ihrer Favoritenrolle gerecht. In der K.o-Phase drehte das „Team gelb“ des Ausrichters so richtig auf. Einem 9:0-Halbfinalerfolg über Burglengenfeld „weiß“ ließ die Truppe einen ähnlich klaren Sieg im Endspiel folgen. Hier wurde der bis dahin makellose Kreisklassist SV Leonberg mit 6:0 vom Parkett gefegt. Eine Machtdemonstration des Sechstligisten!



Leonberg hatte das Semifinale gegen den Kreisligisten 1. FC Schmidgaden mit 3:0 für sich entschieden. Im „kleine Finale“ triumphierte Burglengenfelds zweites Teams mit 4:1, womit der Gastgeber zwei der drei Treppchen-Plätze für sich beanspruchen durfte.



Die gutgefüllte Burglengenfelder Stadthalle sah einen kurzweiligen Turnier-Nachmittag, an dem äußerst viele Tore fielen. In keiner Partie klingelte es weniger als zwei Mal. In der Gruppe A gewann Leonberg alle drei Spiele, zog souverän in die Runde der letzten 4 ein. Dahinter landeten Burglengenfeld „weiß“ und der SV Wilting bei jeweils vier Punkten. Der Direktvergleich endete unentschieden, beim Torverhältnis hatte der ASV die Nase vorn. Keine Chance aufs Weiterkommen hatte der punktlose SV Mitterkreith.



Eine Überraschung gab es in der Staffel B. Landesligist FC Kosova musste vorzeitig die Segel streichen. Sechs Zähler sollten den Regensburgern nur für Platz drei reichen. Burglengenfeld „gelb“ und Schmidgaden gingen punktgleich mit Kosova ins Ziel. Beim Dreiervergleich zog die Ribeiro-Truppe den Kürzeren. Ohne Torerfolg und Punktgewinn blieb in dieser Vierergruppe die DJK Weiden.





Die Endplatzierungen:

1. ASV Burglengenfeld gelb

2. SV Leonberg

3. ASV Burglengenfeld weiß

4. FC Schmidgaden

5. FC Kosova Regensburg

6. SV Wilting

7. DJK Weiden

8. SV Mitterkreith





