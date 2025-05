Titel für Stuhr, Tiefschlag für Gessel – Kreisliga liefert Geschichten

TV Stuhr – TV Einigkeit Nordwohlde 1:0

Die Meisterschaft ist perfekt – und das in einem würdigen Rahmen. „Ein wunderschöner Tag“, wie es Trainer Marvin John beschreibt. Beim Heimsieg gegen Nordwohlde liefen die Stuhrer Spieler gemeinsam mit Kindern aus den eigenen Jugendmannschaften ein, Einlaufmusik inklusive. Den Treffer des Tages erzielte Stuhr nach einem sehenswerten Spielzug früh, ließ in der Folge aber einige Chancen ungenutzt. Nordwohlde bot in Anbetracht personeller Engpässe tapfer Paroli – und haderte mit einem Lattentreffer kurz vor Schluss. Teammanager Thomas Liwotto gratulierte fair: „Verdienter Meister und Aufsteiger. Die spielen den besten Fußball in unserer Liga.“

Danach wurde in Stuhr gefeiert – und zwar zurecht.