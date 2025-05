Titel für SSC Tübingen zum Greifen nah

Am 28. Spieltag der Bezirksliga Alb könnte sich der SSC Tübingen zum Meister krönen. Ausgerechnet an diesem entscheidenden Spieltag heißt der Gegner TSV Genkingen, die einzige Mannschaft, die dem SSC noch einen Strich durch die Rechnung machen könnte. Auch im Abstiegskampf gibt es ein entscheidendes Duell: Gewinnt der TSV Gomaringen gegen den TSV Eningen/Achalm, so trennt die Gomaringer nur noch zwei Punkte vom sicheren Ufer, aber auch die Eninger brauchen die Punkte unbedingt. Bei einer Niederlage wäre das der sichere Abstieg.