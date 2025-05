Titel für FV Bad Schussenried, SG Ringschnait holt Relegationsplatz

---



Aufstiegsrunde







Der frischgebackene Meister ließ beim Tabellenletzten keine Zweifel aufkommen und dominierte von Beginn an. Felix Bonelli war mit fünf Treffern in den Minuten 4, 6, 16, 63 und 89 der überragende Akteur auf dem Platz. Für Steinhausen trafen Manuel Leiendecker (29. Foulelfmeter) und Matthias Wanner (35.), ehe Patrick Baur in der 42. und 87. Minute die Schussenrieder Gala komplettierte.

Der SV Sigmaringen zeigte einen souveränen Auftritt in Uttenweiler und kann nicht mehr vom dritten Platz verdrängt werden. Finn Erdelt (36., 89.), Daniel Abdulahad (57., 80.) und Kadir Emruli (63.) sorgten mit ihren Treffern für klare Verhältnisse. Uttenweiler bleibt mit elf Punkten auf Rang acht.

Nach der frühen Führung für die SG Ummendorf/Fischbach durch Matthias Hatzing (21.) übernahm der Tabellenzweite ab der 30. Minute die Kontrolle. Luis Ortmann (31.), Martin Sowa (68.), Cedric Schmidt (79.) und Michael Weber (87.) drehten das Spiel zugunsten der Gäste. Die SG Ringschnait sicherte sich mit nun 31 Punkten vorzeitig den Relegationsplatz, die SG Ummendorf/Fischbach bleibt bei 18 Punkten auf Platz fünf.

In einem umkämpften Spiel vor 120 Zuschauern brachte ein Foulelfmeter von Lorenz Weiss in der 90. Minute die Entscheidung zugunsten der Hausherren. Die Gäste verloren nicht nur das Spiel, sondern auch Joachim Rauch, der in der 41. Minute Gelb-Rot sah. Blönried klettert mit nun 16 Punkten auf Platz sechs, Krauchenwies bleibt Vierter.







Abstiegsrunde





Im Topspiel der Abstiegsrunde lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch. Felix Büchele (45.) und Alexander Luppold (90.+2) trafen für Kirchberg, während Patrick Wilpert (51.) und Max Haller (60., Foulelfmeter) für Warthausen erfolgreich waren. Die SG Warthausen muss bei einem Punkt Vorsprung zum Relegationsplatz und zwei Spielen mehr weiterhin um den Klassenerhalt bangen, auch Kirchberg mit 32 Punkten auf Platz zwei ist noch nicht durch.

Die bereits abgestiegenen Sportfreunde Schwendi zeigten Moral und gingen durch einen Doppelpack von Dardan Morina (14., 51.) mit 2:0 in Führung. Doch Lukas Reiter (65.) und Fabian Steinborn (71.) retteten Ertingen das Remis. Die SG Ertingen/Binzwangen belegt nun den vierten Platz mit 29 Punkten.

Die SG Muttensweiler/Hochdorf ließ dem direkten Konkurrenten keine Chance und gewann souverän. Louis Russ (25., 71.), Marius Zeh (55.), Kevin Chazkjewitsch (87.) und Jakob Schmid (90.) sorgten für den höchsten Saisonsieg. Die Gastgeber schieben sich mit 26 Punkten auf Rang sechs vor, sind jedoch weiterhin auf Schützenhilfe bezüglich dem Klassenerhalt angewiesen. Für die SGM Altshausen/Ebenweiler wird die Lage mit 24 Punkten zunehmend bedrohlicher.

Der Tabellenführer geriet gegen den SV Burgrieden zweimal in Rückstand durch Treffer von Kevin Frank (4., 16.). Doch Timo Bischofberger (11., 76.), Xaver Koch (41.) und David Heiss (74.) drehten die Partie zu Gunsten von Hundersingen. Mit nun 35 Punkten ist die Tabellenführung gefestigt und der vorzeitige Klassenerhalt ist nicht mehr weit entfernt. Für Burgrieden wird es mit 25 Punkten nun ganz schwer den Klassenerhalt noch zu schaffen.

Im Duell zweier bereits abgestiegener Teams gelang dem SV Baustetten ein Achtungserfolg. Christian Rodi traf dreifach (8., 33., 35.), Luis Detzel (39.) legte nach. Für die Gastgeber waren Tzafer Moustafa (24., Foulelfmeter) und Ilyas Aksit (74.) erfolgreich.