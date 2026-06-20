Titel der Zweiten war "Kollektivleistung": VfR feiert Doppelaufstieg

Die zweite Mannschaft des VfR Wiesbaden sichert sich den Meistertitel. – Foto: VfR Wiesbaden

Trainer René Kaiser spricht über den besonderen Zusammenhalt im Verein und darüber wie die Meisterschaft möglich wurde.

Passend zum 100-Jährigen gelingen dem VfR Wiesbaden gleich zwei Aufstiege: Die erste Mannschaft steigt von der Kreisliga B in die A-Liga auf und die zweite Mannschaft sichert sich sogar die Meisterschaft in der Kreisliga D.

"Das ist natürlich was ganz Besonderes, zwei Aufstiege zum Jubiläum. Wir sind alle überglücklich", erzählt Rene Kaiser. Dabei wäre die Meisterschaft der zweiten Mannschaft gar kein erklärtes Ziel gewesen. Gegen Ende der Saison sei dann allerdings immer deutlicher geworden, dass die Mannschaft es wirklich schaffen kann.

"Da gab es eine Situation im Hinspiel gegen Kohlheck", erinnert sich der Trainer. Michel Ossanlou erzielte direkt zu Beginn der zweiten Halbzeit von der Mittellinie aus ein Tor. "Ich glaube, das war so ein Moment, bei dem viele Spieler realisiert haben: Wir können zumindest den Aufstieg schaffen", erzählt Rene Kaiser.

Zu spät zur Meisterfeier

Im letzten Saisonspiel gegen den 1. SC Kohlheck II wurde die Meisterschaft dann entschieden. Mit einem 2:1-Sieg sicherte sich der VfR den Titel, bei dem sowohl Isshak Sabbar als auch Ali Alhussein trafen.

"Ich konnte leider nicht dabei sein", erzählt der Trainer. Er sei wegen der Konfirmation seiner Tochter verhindert gewesen. Er wurde allerdings stets auf dem Laufenden gehalten und stieß abends zur Meisterfeier auf dem heimischen Sportplatz dazu. "Die Jungs haben natürlich ordentlich gefeiert. Ich wurde erstmal mit einer Bierdusche begrüßt", sagt Rene Kaiser und lacht.

Beide Mannschaften sind als Team aufgetreten

Der Trainer lobt den starken Zusammenhalt beider Mannschaften. "Die Meisterschaft war eine Kollektivleistung", sagt er. Die erste und zweite Mannschaft habe sich stets gegenseitig unterstützt. Spieler der Ersten haben teilweise bei der Zweiten ausgeholfen und umgekehrt. Außerdem haben Spieler aus der A-Jugend das Team mit ihrem Einsatz unterstützt. "Da hat auch nie einer gesagt, dass er keine Lust auf die Zweite Mannschaft hat, das hat jeder gerne gemacht. Wir sind immer als Team aufgetreten", erzählt Rene Kaiser.

Das Trainerteam

Zudem hebt Kaiser die Zusammenarbeit der beiden Trainer-Duos hervor. Die erste Mannschaft wurde von Deniz Metin und Metin Ali trainiert und die Zweite von Davide Casadibari und Rene Kaiser. Meistens hätten die Mannschaften zusammen trainiert, weswegen auch alle aufeinander eingestimmt waren. "Und wenn mal einer nicht konnte, ist eben jemand von den Anderen eingesprungen", sagt Rene Kaiser.

Verein "wie Familie"

Zur nächsten Saison kommen einige der A-Jugendspieler zur Mannschaft dazu. Außerdem sind einige Neuzugänge aus anderen Vereinen geplant, die allerdings noch nicht bekannt gegeben werden. Nach aktuellem Stand möchte niemand die Mannschaft verlassen. "Hier fühlt man sich einfach sehr wohl, dieses familiäre im Verein ist schon etwas Besonderes", sagt der Trainer.

Der VfR Wiesbaden hat seine akademische Feier zum 100-jährigen Jubiläum im Vereinsheim am 27. Juni geplant. Dort soll der Verein mit allen Abteilungen gewürdigt und auf die Geschichte zurückgeblickt werden.

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