Titel als Ostergeschenk

Nach 22 Meisterschaftsspielen darf der FC Freisen auf eine bisher beeindruckende Saison zurückblicken. Die bisherige Bilanz ist durchaus beeindruckend. In 22 Meisterschafsspielen ging die Mannschaft von Sascha Schnell 20 Mal als Sieger hervor. Nur zweimal hatten die Blau-Weißen das Nachsehen. Es deutet wohl alles daraufhin, dass der Tabellenführer spätestens an Ostern den direkten Wiederaufstieg in die Verbandsliga feiern darf.