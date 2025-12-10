Tippt mit: Gewinnt Cottbus in Wiesbaden? Schlägt der MSV Aue?

Am 18. Spieltag der 3. Liga kann der MSV Duisburg im Rennen um Platz eins vorlegen, denn die Zebras können bereits am Samstag mit einem Sieg gegen Erzgebirge Aue die Tabellenführung zurückerobern. Der FC Energie Cottbus spielt erst am Sonntag bei Wehen Wiesbaden - wie gehen die Spiele aus? Tippt im WhatsApp-Kanal der 3. Liga die Spiele.

Was ist der WhatsApp-Kanal der 3. Liga?

Der FuPa-WhatsApp-Service verläuft parallel zum App-Angebot von FuPa und bringt euch einen Nachrichten-Überblick und noch viel mehr auf eure Smartphones. Die Teilnahme ist freiwillig, die Abmeldung jederzeit möglich, das Angebot ist kostenlos.

Die verschiedenen FuPa-Redaktionen bringen euch Neuigkeiten rund um die 3. Liga direkt per WhatsApp auf das Handy. Dabei ist zu beachten, dass die komplette Kommunikation über den neuen WhatsApp-Kanal laufen wird. Wer den Service nutzen möchte, kann auf den weiter unten verlinkten Link klicken und dann den WhatsApp-Kanal zur 3. Liga abonnieren.

Jedes Mitglied des WhatsApp-Kanals von FuPa kann die Beiträge mit Emojis bewerten. Es wird auch Mitmach-Aktionen, Umfragen und Gewinnspiele im neuen WhatsApp-Kanal geben. Natürlich werden auch Videos von schönen Toren oder Kuriositäten zu sehen sein. >>> Hier geht es zum WhatsApp-Kanal der 3. Liga