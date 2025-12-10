 2025-12-03T05:51:34.672Z

Energie Cottbus und der MSV Duisburg spielen um die Tabellenführung.
Energie Cottbus und der MSV Duisburg spielen um die Tabellenführung. – Foto: IMAGO/ Steffen Beyer

Tippt mit: Gewinnt Cottbus in Wiesbaden? Schlägt der MSV Aue?

Bleibt Energie Cottbus Tabellenführer der 3. Liga oder kann der MSV Duisburg vorbeiziehen? Tippt die Spiele im WhatsApp-Kanal der 3. Liga!

Am 18. Spieltag der 3. Liga kann der MSV Duisburg im Rennen um Platz eins vorlegen, denn die Zebras können bereits am Samstag mit einem Sieg gegen Erzgebirge Aue die Tabellenführung zurückerobern. Der FC Energie Cottbus spielt erst am Sonntag bei Wehen Wiesbaden - wie gehen die Spiele aus? Tippt im WhatsApp-Kanal der 3. Liga die Spiele.

>>> Hier geht es zum WhatsApp-Kanal der 3. Liga

Sa., 13.12.2025, 14:00 Uhr
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue
14:00live

So., 14.12.2025, 13:30 Uhr
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
FC Energie Cottbus
FC Energie CottbusFC Energie
13:30live

Was ist der WhatsApp-Kanal der 3. Liga?

Der FuPa-WhatsApp-Service verläuft parallel zum App-Angebot von FuPa und bringt euch einen Nachrichten-Überblick und noch viel mehr auf eure Smartphones. Die Teilnahme ist freiwillig, die Abmeldung jederzeit möglich, das Angebot ist kostenlos.

Die verschiedenen FuPa-Redaktionen bringen euch Neuigkeiten rund um die 3. Liga direkt per WhatsApp auf das Handy. Dabei ist zu beachten, dass die komplette Kommunikation über den neuen WhatsApp-Kanal laufen wird. Wer den Service nutzen möchte, kann auf den weiter unten verlinkten Link klicken und dann den WhatsApp-Kanal zur 3. Liga abonnieren.

Jedes Mitglied des WhatsApp-Kanals von FuPa kann die Beiträge mit Emojis bewerten. Es wird auch Mitmach-Aktionen, Umfragen und Gewinnspiele im neuen WhatsApp-Kanal geben. Natürlich werden auch Videos von schönen Toren oder Kuriositäten zu sehen sein.

>>> Hier geht es zum WhatsApp-Kanal der 3. Liga

Der WhatsApp-Kanal ist unbegrenzt groß und anonym. Keiner kann sehen, wer in der Community drin ist. Wer nicht mehr den WhatsApp-Kanal abonnieren möchte, kann jederzeit eigenständig austreten. Das geht ganz einfach. Eure Daten werden nicht verarbeitet, auch nicht gespeichert oder für andere Zwecke genutzt. Der komplette Service ist kostenlos, außerdem gelten die nachfolgend verlinkten Nutzungsbedingungen von WhatsApp.

>>> Hier geht es zu den Nutzungsbedingungen von WhatsApp

