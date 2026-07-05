Tippen wir Zürcher besser als die Fans des FC Widnau?

Wer kennt die Gruppe 3 der 1. Liga am besten? Ein Fan des FC Widnau organisiert seit 21 Jahren ein Tippspiel.
Er wolle die Saison etwas interessanter machen, begründete Markus Seiz einst seine Beweggründe, ein Tippspiel zu organisieren. Damals spielte sein Verein FC Widnau noch in der 2. Liga.
Aktuell spielt der FC Widnau in der 1.Liga Classic, und spielt somit in der am Samstag, 8. August startenden Meisterschaft der Gruppe 3 unter anderem auch gegen sieben Teams aus dem Fussballverband der Region Zürich.
Zu gewinnen gibt es beim kostenlosen Spiel nichts. "Es geht um den Spass am Tippen und natürlich um Ruhm und Ehre", sagt Seiz. Aktueller Tippkönig ist "FuPaZürich".
Vielleicht gelingt es ja einem Fan des FC Winterthur U-21, FC Wettswil-Bonstetten, FC Tuggen, FC Kosova, FC Freienbach, FC Dietikon, FC Thalwil oder von sonst wo, die Widnauer Tipprunde aufzumischen.
Besonders auch: Es werden nicht nur die einzelnen Spiele getippt, sondern man kann bei sogenannten Bonusfragen zusätzlich Punkte sammeln.
Diese lauten: Welche Mannschaft belegt nach dem 30. Spieltag den 1. Platz?, Welche Mannschaft belegt nach dem 30. Spieltag den 2. Platz, und kann somit die Aufstiegsplayoffs spielen?, Welche Mannschaften belegen nach dem 30. Spieltag Rang 15 oder 16?, Aus welchem Kanton kommt der Meister der 1.-Liga-Gruppe 3?, Welche Mannschaft stellt in dieser Saison den Torschützenkönig?, Welche Mannschaft überwintert auf dem 1. Platz?, Wie viele Tore fallen bis zur Winterpause?, Welche Mannschaft aus dem Kanton St. Gallen kassiert am 1. Spieltag am wenigsten Tore? und welche Mannschaft erzielt am 1. Spieltag am meisten Tore?
Neulinge müssen sich beim Tippspiel Kicktipp im Menu "Mitglied werden" erst anmelden, bevor sie tippen können.
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