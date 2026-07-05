Tippen wir Zürcher besser als die Fans des FC Widnau? Erneutes Tippspiel der Erstliga-Gruppe 3 von Redaktion regional-fussball.ch · Heute, 11:09 Uhr · 0 Leser

Wer kennt die Gruppe 3 der 1. Liga am besten? Ein Fan des FC Widnau organisiert seit 21 Jahren ein Tippspiel.

Er wolle die Saison etwas interessanter machen, begründete Markus Seiz einst seine Beweggründe, ein Tippspiel zu organisieren. Damals spielte sein Verein FC Widnau noch in der 2. Liga. Aktuell spielt der FC Widnau in der 1.Liga Classic, und spielt somit in der am Samstag, 8. August startenden Meisterschaft der Gruppe 3 unter anderem auch gegen sieben Teams aus dem Fussballverband der Region Zürich.