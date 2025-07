Tippen die Zürcher besser als die Fans des FC Widnau?

In der vergangenen Saison hat der FC Widnau den Aufstieg in die 1. Liga geschafft, und spielt somit in der am Samstag, 9. August startenden Meisterschaft der Gruppe 3 unter anderem auch gegen neun Teams aus dem Fussballverband der Region Zürich.

Vielleicht gelingt es ja einem Fan des SC YF Juventus, FC Winterthur U-21, FC Wettswil-Bonstetten, FC Tuggen, SV Schaffhausen, FC Kosova, SV Höngg, FC Freienbach, FC Dietikon, oder von sonst wo, die Widnauer Tipprunde aufzumischen.

Besonders auch: Es werden nicht nur die einzelnen Spiele getippt, sondern man kann bei sogenannten Bonusfragen zusätzlich Punkte sammeln. Diese lauten: Welche Mannschaft belegt nach dem 30. Spieltag den 1. Platz?, Welche Mannschaft belegt nach dem 30. Spieltag den 2. Platz, und kann somit die Aufstiegsplayoffs spielen?, Welche Mannschaften belegen nach dem 30. Spieltag Rang 15 oder 16?, Aus welchem Kanton kommt der Meister der 1.-Liga-Gruppe 3?, Welche Mannschaft stellt in dieser Saison den Torschützenkönig?, Welche Mannschaft überwintert auf dem 1. Platz?, Wie viele Tore fallen bis zur Winterpause?, Welche Mannschaft aus dem Kanton St. Gallen kassiert am 1. Spieltag am wenigsten Tore? und welche Mannschaft erzielt am 1. Spieltag am meisten Tore?

Neulinge müssen sich beim Tippspiel https://www.kicktipp.de/1liga-classic-gruppe-3/ im Menu "Mitglied werden" erst anmelden, bevor sie tippen können.

