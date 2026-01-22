Tipp zur 3. Liga: Verl festigt die Spitze, Aachen meldet sich zurück

>>> Hier geht es zum WhatsApp-Kanal der 3. Liga Viktoria Köln - 1. FC Saarbrücken

Mit drei Punkten aus den ersten fünf Spielen konnte sich Saarbrückens neuer Mann an der Seitenlinie, Jürgen Luginger, bislang nicht unbedingt mit Ruhm bekleckern. Doch die vergangene Punkteteilung gegen das Top-Team aus Cottbus lässt einen Funken Hoffnung übrig. Viktoria Köln auf der anderen Seite wird sich allerdings nicht nochmal von einem abstiegsbedrohten Team vorführen lassen und die Saarländer weitgehend in Schach halten.

Tipp: Der Auftakt des 20. Spieltags beginnt unspektakulär und die Sieglosserie beider Mannschaften hält an – 1:1. TSG Hoffenheim II - Alemannia Aachen

Sa., 24.01.2026, 14:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim Hoffenheim II Alemannia Aachen Alemannia Aachen 14:00 PUSH

Noch in der vergangenen Woche musste sich die TSG Hoffenheim II sehr deutlich mit 0:4 bei dem TSV Havelse geschlagen geben. Die Gäste von Alemannia Aachen stehen in der Formtabelle der Liga an letzter Stelle und werden am Samstag die überraschende Kehrtwende schaffen. So nimmt die Alemannia der TSG vorerst die Hoffnung weiter ganz oben mitzumischen. Tipp: Herber Rückschlag für Hoffenheim und Befreiungsschlag für Aachen – die Gäste entscheiden das Spiel mit 2:1 für sich. Rot-Weiss Essen - TSV Havelse

Der TSV Havelse kommt mit einem 4:0-Erfolg und ordentlich Rückenwind an die Hafenstraße zum Rot-Weiss Essen. Dem Essener Anhang wurde am vergangenen Spieltag bei den Münchener Löwen so ein bisschen die Hoffnung auf eine souveräne Rückrunde genommen. Allerdings hat RWE mit dem TSV noch eine Rechnung offen und wird den späten 1:1-Ausgleichstreffer aus dem Hinspiel begleichen. Tipp: RWE kann den Formfehler aus München berichtigen, gewinnt Problem mit 3:0 und macht einen Platz gut. FC Energie Cottbus - 1. FC Schweinfurt

Der Tabellenletzte 1. FC Schweinfurt reist zwar mit einem Sieg zu Energie Cottbus, wird sich aber schwer tun bei den Brandenburgern. Denn für die Mannschaft von Claus-Dieter Wollitz heißt es weiter alle Geschütze aufzufahren, um den Druck auf die anderen fünf Top-Teams aufrecht zu erhalten. Tipp: Cottbus saugt die Energie seiner Anhänger auf und setzt sich sehr deutlich mit 4:1 durch. Erzgebirge Aue - SSV Ulm

SSV Ulm geht mit drei Niederlagen in Folge in die Partie bei Erzgebirge Aue. Vorteilhaft ist das mit Sicherheit nicht für den Liga-Vorletzten. Die Veilchen aus dem Erzgebirge mussten sich gegen den Aufstiegskandidaten aus Rostock nur knapp geschlagen geben. An diese solide Leistung wird die Mannschaft von Jens Härtel anknüpfen und den Spatzen richtig Kopfschmerzen bereiten. Tipp: Aue macht einen knappen, aber problemlosen 1:0-Sieg klar. FC Ingolstadt - VfB Stuttgart II

Für den FC Ingolstadt würde ein Sieg ein sehr wichtiger Schritt weg von den Abstiegsplätzen in Richtung Klassenerhalt sein. Der VfB Stuttgart II steht angenehm mit 29 Zählern im Niemandsland der Tabelle und müsste schon einen echten Negativlauf hinlegen, um die Klasse noch zu verspielen. Tipp: Die Schanzer sind sich dem Druck bewusst und gewinnen am Ende etwas glücklich 2:1. MSV Duisburg - SSV Jahn Regensburg

Sa., 24.01.2026, 16:30 Uhr MSV Duisburg MSV Duisburg SSV Jahn Regensburg SSV Jahn 16:30 live PUSH