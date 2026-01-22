Tipp zur 3. Liga: Verl festigt die Spitze, Aachen meldet sich zurück

Der 21. Spieltag der 3. Liga steht an und wieder könnt ihr euch auf den Tipp von FuPa Niederrhein freuen. Auf dem Papier scheinen die bevorstehenden Aufgaben für die Spitzenteams durchaus machbar zu sein – nur für den VfL Osnabrück könnte 1860 München ein dickes Brett werden. Die U23 der TSG Hoffenheim wird gegen Alemannia Aachen die zweite Niederlage in Folge gegen einen Abstiegskandidaten kassieren. Für die Alemannia bedeutet das nach einer lang anhaltenden Sieglosserie endlich wieder ein Erfolgserlebnis.
Mit drei Punkten aus den ersten fünf Spielen konnte sich Saarbrückens neuer Mann an der Seitenlinie, Jürgen Luginger, bislang nicht unbedingt mit Ruhm bekleckern. Doch die vergangene Punkteteilung gegen das Top-Team aus Cottbus lässt einen Funken Hoffnung übrig. Viktoria Köln auf der anderen Seite wird sich allerdings nicht nochmal von einem abstiegsbedrohten Team vorführen lassen und die Saarländer weitgehend in Schach halten.
Tipp: Der Auftakt des 20. Spieltags beginnt unspektakulär und die Sieglosserie beider Mannschaften hält an – 1:1.
Noch in der vergangenen Woche musste sich die TSG Hoffenheim II sehr deutlich mit 0:4 bei dem TSV Havelse geschlagen geben. Die Gäste von Alemannia Aachen stehen in der Formtabelle der Liga an letzter Stelle und werden am Samstag die überraschende Kehrtwende schaffen. So nimmt die Alemannia der TSG vorerst die Hoffnung weiter ganz oben mitzumischen.
Tipp: Herber Rückschlag für Hoffenheim und Befreiungsschlag für Aachen – die Gäste entscheiden das Spiel mit 2:1 für sich.
Der TSV Havelse kommt mit einem 4:0-Erfolg und ordentlich Rückenwind an die Hafenstraße zum Rot-Weiss Essen. Dem Essener Anhang wurde am vergangenen Spieltag bei den Münchener Löwen so ein bisschen die Hoffnung auf eine souveräne Rückrunde genommen. Allerdings hat RWE mit dem TSV noch eine Rechnung offen und wird den späten 1:1-Ausgleichstreffer aus dem Hinspiel begleichen.
Tipp: RWE kann den Formfehler aus München berichtigen, gewinnt Problem mit 3:0 und macht einen Platz gut.
Der Tabellenletzte 1. FC Schweinfurt reist zwar mit einem Sieg zu Energie Cottbus, wird sich aber schwer tun bei den Brandenburgern. Denn für die Mannschaft von Claus-Dieter Wollitz heißt es weiter alle Geschütze aufzufahren, um den Druck auf die anderen fünf Top-Teams aufrecht zu erhalten.
Tipp: Cottbus saugt die Energie seiner Anhänger auf und setzt sich sehr deutlich mit 4:1 durch.
SSV Ulm geht mit drei Niederlagen in Folge in die Partie bei Erzgebirge Aue. Vorteilhaft ist das mit Sicherheit nicht für den Liga-Vorletzten. Die Veilchen aus dem Erzgebirge mussten sich gegen den Aufstiegskandidaten aus Rostock nur knapp geschlagen geben. An diese solide Leistung wird die Mannschaft von Jens Härtel anknüpfen und den Spatzen richtig Kopfschmerzen bereiten.
Tipp: Aue macht einen knappen, aber problemlosen 1:0-Sieg klar.
Für den FC Ingolstadt würde ein Sieg ein sehr wichtiger Schritt weg von den Abstiegsplätzen in Richtung Klassenerhalt sein. Der VfB Stuttgart II steht angenehm mit 29 Zählern im Niemandsland der Tabelle und müsste schon einen echten Negativlauf hinlegen, um die Klasse noch zu verspielen.
Tipp: Die Schanzer sind sich dem Druck bewusst und gewinnen am Ende etwas glücklich 2:1.
Nach einem leichten Negativtrend konnte sich der MSV Duisburg mit einem 4:0-Sieg bei der Zweitvertretung des VfB eindrucksvoll wiederfangen. Der SSV Jahn Regensburg überzeugte zuletzt hingegen überhaupt nicht.
Tipp: Die Zebras erledigen ihre Hausaufgabe im Kampf um den Aufstieg und siegen 2:0.
Auch in diesem Spiel gilt: Der Favorit aus der Spitzengruppe wird sich den Dreier nicht nehmen lassen. Zwar fährt Hansa Rostock mit zuletzt wechselhaften Leistungen zum SV Waldhof Mannheim – dieser wird aber keine Mittel finden um gegen giftige Hanseaten zu bestehen.
Tipp: Auch Rostock bleibt oben dran und gewinnt 3:1.
Der VfL Osnabrück wird als einzige Mannschaft aus der Spitzengruppe keinen Sieg einfahren. 1860 München hat noch am vergangenen Spieltag gezeigt, wie man ein Top-Team ärgern kann und wird das auch am 21. Spieltag wieder tun.
Tipp: Zwar springt kein Sieg für die Löwen heraus, ein 1:1-Unentschieden wird den VfL dennoch ärgern.
Den Abschluss machen am Sonntagabend der SV Wehen Wiesbaden und der SC Verl. Der Spitzenreiter aus Verl wird weiter hungrig sein die Tabellenführung zu verteidigen und entsprechend aggressiv in Wiesbaden auftreten. Dagegen wird der SVW wohl wenig Mittel finden und sich lange hinten reinstellen.
Tipp: Wiesbaden sieht kein Land und muss sich 0:3 geschlagen geben.
____
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
____
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
____
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:
••WhatsApp: +49 172 1880815