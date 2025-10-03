Tipp zur 3. Liga: Spitzenduo marschiert, Aachen überrascht Cottbus

Ungefähr das erste Saisonviertel ist bereits hinter uns. Aufstiegskandidaten und Kellerkinder haben sich immer deutlicher etabliert, was im Normalfall auch die Tipps zum 11. Spieltag im Vergleich zum Saisonbeginn vereinfachen sollte. Die Redaktion von FuPa wagt einen erneuten Anlauf und rechnet mit souveränen Erfolgen für das Spitzenduo MSV Duisburg und 1. FC Saarbrücken, sowie Alemannia Aachen, das drei Punkte von Energie Cottbus entführt.

Es droht eine ungemütlich Runde für die Schanzer zu werden. Nach drei Mittelfeldlätzen in Serie kommen die Schanzer bislang noch nicht wirklich in Tritt, zeigten sich defensiv oftmals zu unsortiert, kassierten so als bislang einziges Team eine Niederlage gegen Aufsteiger 1. FC Schweinfurt (2:3). Ulm kam wiederum zuletzt etwas besser in Fahrt, sammelte sieben Punkte aus den vergangenen drei Partien.

Beide Teams tummeln sich aktuell in ähnlichen Tabellengefilden und befinden sich in ordentlicher Form. Besonders beachtlich ist, dass Mannheim sich nach zwischenzeitlich drei Pleiten in Serie wieder gefangen zu haben, Osnabrück schien dafür über den gesamten Saisonverlauf stabil und schwer zu schlagen.

Es wäre beinahe schon ein Sakrileg in der aktuellen Phase gegen den MSV Duisburg zu tippen, den der Fußballgott seit dem Absturz vor zwei Jahren plötzlich in sein Herz geschlossen zu haben scheint. Die immer wieder wacklige Kogge müsste über sich hinauswachsen, um den die Duisburger vor ausverkauftem Haus zu ärgern.

Komplett chancenlos war der Aufsteiger Havelse in dieser Saison nur selten, so stehen immerhin schon vier Unentschieden für die noch sieglosen Niedersachsen zu Buche. Die Kölner schielen wiederum sogar auf die Aufstiegsränge, wiesen aber schon in der Vorsaison immer wieder Unbeständigkeit nach.

Nachdem die Saarländer in den Vorjahren schon immer wieder an der Zweitklassigkeit schnupperten, ist diesmal eigentlich alles angerichtet. In der noch jungen Saison zeigte sich der FCS dabei auch besonders beständig und dürfte seine Qualität wohl auch gegen den strauchelnden Jahn ausspielen. Tipp: 3:1 für den 1. FC Saarbrücken

Nicht zuletzt mit zwei deutlichen Pleiten gegen Teams aus dem aktuellen Tabellenmittelfeld dürfte klar geworden sein, dass sich Schweinfurt für die Chance auf den Klassenerhalt außerordentlich strecken muss. Verl steuert derzeit wie gewohnt auf eine relativ undramatische Saison zu und geht als eindeutiger Favorit in die Partie. Tipp: 3:0 für den SC Verl

Morgen, 16:30 Uhr FC Energie Cottbus Alemannia Aachen

Ausgerechnet die Aachener fremdeln in der Spielzeit vor heimischen Publikum, nicht zuletzt untermauert mit einer biederen Vorstellung gegen Erzgebirge Aue (0:1). Die dazugewonnene Qualität in der Offensive um Lars Gindorf, Mika Schroers und Niklas Castelle ist dafür unbestritten. Stellt sich die Frage, ob die Kaiserstädter dies auch in der Lausitz auf die Straße bringen und die nunmehr acht Spiele andauernde Durststrecke in Duellen mit Energie Cottbus beenden. Tipp: 2:1 für Alemannia Aachen

RWE bleibt oben dran, Stuttgart gewinnt U-Duell Für den großen Wurf braucht es exakt die erwachsenen Auftritte wie unter der Woche gegen Hoffenheim (3:1). Über einen längeren Zeitraum konnte RWE dies seit dem Aufstieg in die 3. Liga jedoch noch nicht leisten. Mit der vorhandenen Qualität auf nahezu allen Kaderpositionen braucht es gerade gegen noch nicht allzu souveräne Teams wie Aue weitere Erfolgserlebnisse. Tipp: 2:1 für Rot-Weiss Essen

So., 05.10.2025, 16:30 Uhr SV Wehen Wiesbaden TSV 1860 München

1860 droht - gehandelt als einer der großen Aufstiegskandidaten von Woche zu Woche zu einer der großen Enttäuschungen zu werden. Zuletzt streuten die Löwen sogar einige Fehlleistungen ein, sodass sogar der besorgte Blick nach unten gerichtet werden müsste. Der SVWW ist tabellarisch beinahe gleichauf, muss aber nicht die gleiche Erwartungshaltung moderieren und darf entsprechend befreiter aufspielen. Die Partie ist prädestiniert für eine Punkteteilung auf Augenhöhe. Tipp: 1:1 >>> Folgt dem FuPa-WhatsApp-Kanal für die 3. Liga