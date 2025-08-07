Tipp zur 3. Liga: Schweinfurt-Überraschung, klarer RWE-Sieg

Spieltext Schweinfurt - FC Energie

Die Mission Klassenerhalt in der ersten Saison in der 3. Liga begann mit einem kleinen Dämpfer für Schweinfurt. Lange ordentlich mitgehalten, zeigte sich die Viktoria vor heimischem Publikum abgezockter. Dabei sollte eigentlich die Erfahrung eine der Trumpfkarten der Süddeutschen sein, stellten sie mit durchschnittlich 26 Jahren eine eher ältere Startelf unter den Drittligisten.

Cottbus hätte sich zum Auftakt gegen Saarbrücken durchaus den ersten Dreier verdient, ein später Ausgleichstreffer brachte die Lausitzer jedoch um den Lohn.

Tipp: Wie in der ersten Hälfte gegen Köln, lässt Schweinfurt auch gegen Cottbus nicht viel zu und bringt ein glanzloses 0:0 über die Bühne.