Tipp zur 3. Liga: Schweinfurt-Überraschung, klarer RWE-Sieg

Der Auftakt in der 3. Liga zeigten in gewisser Hinsicht auch, wie eng das Feld beisammen ist. Sechs der neun Partien endeten ohne Sieger. Der Fallhöhe bewusst, wagt die FuPa-Redaktion dennoch einen spielerischen Blick auf das Geschehen von Spieltag zwei, verpackt als Tippspiel. Den Auftakt macht Redakteur Markus Becker, der auf einen zähen Sieg für Alemannia Aachen, eine klare Angelegenheit von Rot-Weiss Essen gegen den TSV Havelse und auf einen vielleicht nicht unbedingt zu erwartenden Punktgewinn des 1. FC Schweinfurt gegen den FC Energie Cottbus setzt.
Die Mission Klassenerhalt in der ersten Saison in der 3. Liga begann mit einem kleinen Dämpfer für Schweinfurt. Lange ordentlich mitgehalten, zeigte sich die Viktoria vor heimischem Publikum abgezockter. Dabei sollte eigentlich die Erfahrung eine der Trumpfkarten der Süddeutschen sein, stellten sie mit durchschnittlich 26 Jahren eine eher ältere Startelf unter den Drittligisten.
Cottbus hätte sich zum Auftakt gegen Saarbrücken durchaus den ersten Dreier verdient, ein später Ausgleichstreffer brachte die Lausitzer jedoch um den Lohn.
Tipp: Wie in der ersten Hälfte gegen Köln, lässt Schweinfurt auch gegen Cottbus nicht viel zu und bringt ein glanzloses 0:0 über die Bühne.
Lange schwer getan und am Ende gejubelt. Die Kölner können mit beruhigenden drei Punkten im Rücken ins Saarland fahren. Dort wartet ein 1. FC Saarbrücken, der sich zum Auftakt noch offensichtlich finden musste, aber immerhin etwas Zählbares mit nach Hause nahm.
Tipp: Köln nimmt den zarten Schwung des ersten Sieges mit und bleibt auch gegen Saarbrücken nach einem 2:1-Sieg ohne Punktverlust.
Am Ende eines beherzten ersten Spiels sollte es für Aue einfach nicht für den ersten Treffer reichen. Der 13. aus der Vorsaison wird sich schnellstmöglich ein kleines Punktepolster auf die Gefahrenzone ansammeln wollen. Gerade weil Absteiger Ulm im ersten Auftritt noch nicht wirklich sattelfest erscheinte.
Tipp: Am Ende einer überzeugenden Vorstellung setzt sich Aue mit 3:1 in Ulm durch.
Die Rollenverteilung ist klar. RWE als einer der Aufstiegsfavoriten gehandelt, gastiert beim Neuling aus Havelse. Tabellarisch sind die beiden Kontrahenten gleichauf. Was das spielerische Leistungsvermögen angeht, trennt die beiden Mannschaften jedoch schon ein ordentliches Stück.
Tipp: RWE kommt im zweiten Saisonspiel richtig ins Rollen und fährt einen deutlichen 3:0-Sieg ein.
Die personellen Fragezeichen schwirren weiter über den Ambitionen der Kaiserstädter. Lange antizipierte, wie dringend notwendige Zugänge lassen weiter auf sich warten. Gegen Osnabrück reichte es vielleicht mit etwas Dusel zum ersten Punktgewinn. Hoffenheim hätte sich im ersten Spiel gegen Havelse durchaus für drei Zähler empfohlen und wird auch vor erwartungsgemäß großer Kulisse eine Duftmarke hinterlassen wollen.
Tipp: Wie in den vergangenen beiden Spielzeiten, lassen sich die Aachener von der krachenden Stimmung auf dem Tivoli tragen. Der 1:0-Sieg ist am Ende keine spielerische Offenbarung, aber eine gewaltige Erleichterung unter den Alemannen.
Kevin Volland, Florian Niederlechner, Sigurd Haugen: Die Offensivabteilung der Münchener hat in dieser Saison namhaften Zuwachs erhalten, der im Kräftemessen an der Hafenstraße zur Saisoneröffnung jedoch nur phasenweise zum Zuge kam. Nächster Anlauf gegen Osnabrück, das nicht über ein zähes wie torloses Spiel gegen Aachen hinauskam.
Tipp: Der Angriff von 1860 ist eine Nummer zu groß. Am Ende fahren die Münchener einen souveränen 4:1-Erfolg ein.
Als Tabellenführer beendeten die Wiesbadener den 1. Spieltag. Ohne den verschossenen Elfmeter von Fatih Kaya wäre vielleicht sogar noch ein höherer Sieg im Bereich des Möglichen gewesen.
Die gute Nachricht für Verl: Offenbar ist erneut auf Berkan Taz wieder Verlass. Die Lebensversicherung des SCV überzeugte zum Auftakt mit zwei Treffern.
Tipp: Am Ende eines typischen Abnutzungskampf kann sich keine Seite wesentlich behaupten, wodurch das 1:1 insgesamt in Ordnung geht.
Im letzten Atemzug reichte es für den SSV Jahn noch für den ersten Punkt zum Auftakt. Tendenziell wird sich Regensburg in einem neu zusammengestellten Kader auch erstmal finden dürfen, der direkte Wiederaufstieg wäre eine große Überraschung. Obwohl in Duisburg noch allseits auf Wolke sieben nach der Drittliga-Rückkehr geschwebt wird, sehen sich auch die Zebras nicht unbedingt in der obersten Riege des gesamten Feldes. Der Sieg im ersten Spiel gegen Stuttgart zeigte zwar, dass die Zebras auch auf dem Niveau der 3. Liga reichlich punkten können, ein Sieg aber anders als in Vorsaison keinesfalls vorprogrammiert ist.
Tipp: Der MSV fährt weitere, hart umkämpfte drei Punkte mit einem 1:0-Auswärtssieg ein.
Der SV Waldhof wird nach zwei außerordentlich knappen Nicht-Abstiegen in Folge mal wieder auf eine etwas ruhigere Spielzeit aus sein. Der erste Punkt gegen Verl zeigte dahingehend bereits, dass Felix Lohkemper sich in Frühform befindet.
Tipp: Lohkemper trifft erneut beim 2:1-Erfolg gegen den SV Waldhof.
Dem Abstieg in die Regionalliga nur knapp vermieden, begann die Saison für Stuttgart mit einem ersten Dämpfer. Vor dem Saisonauftakt der ersten Mannschaft durfte noch nicht allzu viel Unterstützung aus der Bundesliga-Vertretung zu erwarten. Ingolstadt kassierte im ersten Saisonspiel noch den späten Ausgleichstreffer gegen den SSV Jahn Regensburg.
Tipp: Der FC Ingolstadt kann sich vom kleinen Rückschlag zu Beginn erholten und feiert einen 2:0-Erfolg.