Tipp zur 3. Liga: Saarbrücken schließt den Keller ab, knapper RWE-Sieg

FuPa tippt auch den 26. Spieltag der 3. Liga: Am Freitagabend werden die Löwen den Anschluss and die Spitzengruppe halten. Osnabrück feiert ein Torfestival im Erzgebirge, während Rot-Weiss Essen einen Pflichtsieg bei Hansa Rostock einfährt, um weiter den Aufstiegsambitionen gerecht zu werden. Der Tabellenführer macht es wieder spannend.

von Linus Bien · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser
1. FC Saarbrücken jubelt in Schweinfurt
1. FC Saarbrücken jubelt in Schweinfurt – Foto: Norbert Jahn

Den 26. Spieltag der 3. Liga tippt Linus Bien, Werkstudent in der Redaktion von FuPa Niederrhein: Für alle Kellerkinder sieht er schwarz, während der 1. FC Saarbrücken den Weg zum Klassenerhalt verschließt. An der Spitze wird es allen Erwartungen nach eng bleiben – Rot-Weiss Essen, MSV Duisburg und der VfL Osnabrück gewinnen. Im Topspiel teilen sich der SC Verl und Energie Cottbus die Punkte.

Löwen bleiben oben dran

Fr., 27.02.2026, 19:00 Uhr
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim II
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
19:00live

1860 München hat in den vergangenen Wochen vor allem gegen Teams aus der Spitzengruppe gepunktet – die TSG 1899 Hoffenheim sollte den Löwen von daher keine größeren Probleme bereiten. Auch dessen geschuldet, dass die Hoffenheimer seit nunmehr sechs Partien ohne Sieg dastehen.

Tipp: 1:3

Wer verschafft sich endgültig Ruhe?

Sa., 28.02.2026, 14:00 Uhr
Viktoria Köln
Viktoria KölnViktoria Köln
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg. II
14:00

Sowohl Viktoria Köln, als auch die Zweitvertretung des VfB Stuttgart stehen mit 35 Zählern im grauen Mittelfeld der Liga. Viktoria Köln auch an diesem Spieltag seinen positiven Trend fortsetzen und damit jede Sorge, nochmal unten reinrutschen, eliminieren.

Tipp: 1:0

Osnabrück feiert ein Torfestival

Sa., 28.02.2026, 14:00 Uhr
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabrück
14:00live

Mit unfassbar viel Rückenwind wird der VfL Osnabrück ins Erzgebirge nach Aue reisen. Der 3:0-Erfolg im Sechs-Punkte-Spiel gegen Rot-Weiss Essen wird dem VfL das nötige Selbstbewusstsein geben, um auch bei den Veilchen zu bestehen.

Tipp: 0:4

Pflichtsieg – für beide!

Sa., 28.02.2026, 14:00 Uhr
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
14:00

Der vergangene Spieltag ist für Hansa Rostock und auch für Rot-Weiss Essen mehr als bitter gewesen – folgerichtig heißt es für beide Mannschaften, die durchaus Aufstiegsambitionen hegen, wieder einen Dreier einzufahren, um die Spitzengruppe nicht wegziehen zu lassen. Rot-Weiss wird sich abmühen müssen, letztlich aber doch einen knappen Sieg mit in den Pott nach Hause nehmen.

Tipp: 2:3

Der Jahn knüpft an

Sa., 28.02.2026, 14:00 Uhr
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn
SSV Ulm 1846 Fußball
SSV Ulm 1846 FußballSSV Ulm
14:00live

Gegen Wehen Wiesbaden hat der SSV Jahn Regensburg gegen alle Erwartungen einen Sieg gefeiert. Wenn am Samstag der SSV Ulm zu Gast ist, wird der Jahn an der Leistung des vergangene Spieltags anknüpfen und in einem nicht unbedingt attraktiven Fußballspiel die Nase vorne haben.

Tipp: 2:1

Wiedergutmachung in Wiesbaden?

Sa., 28.02.2026, 14:00 Uhr
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
14:00

Der SV Wehen Wiesbaden weiß um die extrem enge Spitzengruppe und wird gegen den FC Ingolstadt, vor allem zu Beginn, alles nach vorne werfen und entsprechend auch in Führung gehen. Die Wiedergutmachung wird aber nicht in Gänze gelingen, denn die Schanzer setzen zum Comeback an und schlagen ein umkämpftes Remis heraus.

Tipp: 2:2

Topspiel in Cottbus

Sa., 28.02.2026, 16:30 Uhr
FC Energie Cottbus
FC Energie CottbusFC Energie
SC Verl
SC VerlSC Verl
16:30live

Das Topspiel der Woche zwischen dem FC Energie Cottbus und dem SC Verl wird sich über 90 hitzige Minute auch als ein solches präsentieren. Gerade wegen der sehr wechselhaften Leistungen, wird der Sportclub eine 180-Grad-Wende machen und den Brandenburgern das Leben schwer machen. Das Endergebnis wird die spannende Lage in der oberen Tabellenregion widerspiegeln.

Tipp: 1:1

Team der Stunde macht munter weiter

So., 01.03.2026, 13:30 Uhr
SV Waldhof Mannheim
SV Waldhof MannheimSV Waldhof
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlemannia Aachen
13:30live

Das Team der Stunde ist definitiv Alemannia Aachen. Seit fünf Spielen ungeschlagen wird die Alemannia auch vor Waldhof Mannheim kein Halt machen. Die Mannheimer werden ihren leichten Negativtrend also fortsetzen und auch mit den eigenen Fans im Rücken keine Berge versetzen.

Tipp: 1:3

Für Havelse rückt der Klassenerhalt in unerreichbare Ferne

So., 01.03.2026, 16:30 Uhr
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
TSV Havelse
TSV HavelseTSV Havelse
16:30live

Für TSV Havelse kommt eine Mannschaft wie MSV Duisburg ja mal so garnicht gelegen, denn der TSV braucht dringend Punkte, um das letzten Quäntchen Hoffnung an den Drittliga-Verbleib zu bewahren. Dieses Quäntchen könnte aber am Sonntagnachmittag verloren gehen.

Tipp: 3:1

Saarbrücken schließt den Keller ab

So., 01.03.2026, 19:30 Uhr
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
1. FC Saarbrücken
1. FC SaarbrückenSaarbrücken
19:30live

Der 1. FC Schweinfurt ist abgeschlagenes Schlusslicht der 3. Liga und wird in dieser Saison kein Wörtchen um den Klassenerhalt mitreden können. Der 1. FC Saarbrücken hingegen könnte mit einem Dreier die Lage der verbleibenden drei Kellerkinder verschärfen, denn die Saarländer würden so vorerst das Tor zum Ligaverbleib abschließen – und genau das werden sie auch tun.

Tipp: 0:2

