Tipp zur 3. Liga: Saarbrücken schließt den Keller ab, knapper RWE-Sieg

Den 26. Spieltag der 3. Liga tippt Linus Bien, Werkstudent in der Redaktion von FuPa Niederrhein: Für alle Kellerkinder sieht er schwarz, während der 1. FC Saarbrücken den Weg zum Klassenerhalt verschließt. An der Spitze wird es allen Erwartungen nach eng bleiben – Rot-Weiss Essen, MSV Duisburg und der VfL Osnabrück gewinnen. Im Topspiel teilen sich der SC Verl und Energie Cottbus die Punkte.

1860 München hat in den vergangenen Wochen vor allem gegen Teams aus der Spitzengruppe gepunktet – die TSG 1899 Hoffenheim sollte den Löwen von daher keine größeren Probleme bereiten. Auch dessen geschuldet, dass die Hoffenheimer seit nunmehr sechs Partien ohne Sieg dastehen.

Sowohl Viktoria Köln, als auch die Zweitvertretung des VfB Stuttgart stehen mit 35 Zählern im grauen Mittelfeld der Liga. Viktoria Köln auch an diesem Spieltag seinen positiven Trend fortsetzen und damit jede Sorge, nochmal unten reinrutschen, eliminieren. Tipp: 1:0 Osnabrück feiert ein Torfestival

Mit unfassbar viel Rückenwind wird der VfL Osnabrück ins Erzgebirge nach Aue reisen. Der 3:0-Erfolg im Sechs-Punkte-Spiel gegen Rot-Weiss Essen wird dem VfL das nötige Selbstbewusstsein geben, um auch bei den Veilchen zu bestehen. Tipp: 0:4 Pflichtsieg – für beide!

Der vergangene Spieltag ist für Hansa Rostock und auch für Rot-Weiss Essen mehr als bitter gewesen – folgerichtig heißt es für beide Mannschaften, die durchaus Aufstiegsambitionen hegen, wieder einen Dreier einzufahren, um die Spitzengruppe nicht wegziehen zu lassen. Rot-Weiss wird sich abmühen müssen, letztlich aber doch einen knappen Sieg mit in den Pott nach Hause nehmen. Tipp: 2:3 Der Jahn knüpft an Sa., 28.02.2026, 14:00 Uhr SSV Jahn Regensburg SSV Jahn SSV Ulm 1846 Fußball SSV Ulm 14:00 live PUSH Gegen Wehen Wiesbaden hat der SSV Jahn Regensburg gegen alle Erwartungen einen Sieg gefeiert. Wenn am Samstag der SSV Ulm zu Gast ist, wird der Jahn an der Leistung des vergangene Spieltags anknüpfen und in einem nicht unbedingt attraktiven Fußballspiel die Nase vorne haben. Tipp: 2:1 Wiedergutmachung in Wiesbaden?

Sa., 28.02.2026, 14:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wie FC Ingolstadt 04 Ingolstadt 14:00 PUSH

Der SV Wehen Wiesbaden weiß um die extrem enge Spitzengruppe und wird gegen den FC Ingolstadt, vor allem zu Beginn, alles nach vorne werfen und entsprechend auch in Führung gehen. Die Wiedergutmachung wird aber nicht in Gänze gelingen, denn die Schanzer setzen zum Comeback an und schlagen ein umkämpftes Remis heraus. Tipp: 2:2 Topspiel in Cottbus Sa., 28.02.2026, 16:30 Uhr FC Energie Cottbus FC Energie SC Verl SC Verl 16:30 live PUSH Das Topspiel der Woche zwischen dem FC Energie Cottbus und dem SC Verl wird sich über 90 hitzige Minute auch als ein solches präsentieren. Gerade wegen der sehr wechselhaften Leistungen, wird der Sportclub eine 180-Grad-Wende machen und den Brandenburgern das Leben schwer machen. Das Endergebnis wird die spannende Lage in der oberen Tabellenregion widerspiegeln. Tipp: 1:1 Team der Stunde macht munter weiter So., 01.03.2026, 13:30 Uhr SV Waldhof Mannheim SV Waldhof Alemannia Aachen Alemannia Aachen 13:30 live PUSH Das Team der Stunde ist definitiv Alemannia Aachen. Seit fünf Spielen ungeschlagen wird die Alemannia auch vor Waldhof Mannheim kein Halt machen. Die Mannheimer werden ihren leichten Negativtrend also fortsetzen und auch mit den eigenen Fans im Rücken keine Berge versetzen. Tipp: 1:3 Für Havelse rückt der Klassenerhalt in unerreichbare Ferne

So., 01.03.2026, 16:30 Uhr MSV Duisburg MSV Duisburg TSV Havelse TSV Havelse 16:30 live PUSH

Für TSV Havelse kommt eine Mannschaft wie MSV Duisburg ja mal so garnicht gelegen, denn der TSV braucht dringend Punkte, um das letzten Quäntchen Hoffnung an den Drittliga-Verbleib zu bewahren. Dieses Quäntchen könnte aber am Sonntagnachmittag verloren gehen. Tipp: 3:1 Saarbrücken schließt den Keller ab