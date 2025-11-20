Tipp zur 3. Liga: RWE gewinnt im Topspiel, MSV feiert Kantersieg

Der 15. Spieltag der 3. Liga steht an, und FuPa Niederrhein ist wieder für einen Spieltags-Tipp gut. MSV Duisburg gastiert schon am Freitagabend bei der Zweitvertretung der TSG Hoffenheim und feiert einen befreienden Kantersieg. Das Topspiel der Woche geht an Rot-Weiss Essen, die vor heimischem Publikum feiern können. Erzgebirge Aue wird sich aus der Gefahrenzone schießen.
Die Zweitvertretung der TSG Hoffenheim ist zwar immer für eine Überraschung gut, spielt an diesem Wochenende allerdings gegen den Tabellenführer MSV Duisburg. Der MSV hat zwar eine kleine Durststrecke, was die Auswärtsspiele angeht, doch wird es am Freitagabend ein Torfestival für die mitgereisten Zebras.
Tipp: Der MSV gewinnt furios mit 4:0 und sichert die Tabellenführung.
Sowohl die Tabelle als auch die Form beider Mannschaften verraten: Wirklich viel nehmen sich beide nicht. Waldhof Mannheim steht bereits seit zwei Partien in Folge ohne Punkt da – Wehen Wiesbaden konnte zumindest gegen den TSV Havelse am 13. Spieltag den Dreier einfahren.
Tipp: Eine Partie ohne viele Highlights wird am Ende 1:1 enden.
Beide Teams hängen der Spitzengruppe an den Fersen und wollen weiter oben dranbleiben. Viktoria Köln steht mit 16 Zählern auf Platz zwei der Heimtabelle und hat die vergangenen zwei Partien gewinnen können. Der SC Verl hingegen ist etwas ins Stocken geraten.
Tipp: Viktoria Köln nimmt den Rückenwind aus den jüngsten Spielen mit und gewinnt 3:1.
Heimspiel für die Formstärksten der Liga! Auch am 15. Spieltag wird Hansa Rostock dem Aufsteiger aus Schweinfurt nicht viele Chancen geben und vor heimischem Publikum einen souveränen Sieg einfahren.
Tipp: Die Hanseaten gewinnen unspektakulär, aber souverän mit 2:0.
Das Kellerduell des Spieltags wird in einem spannenden Abstiegsfight enden. Die Spatzen aus Ulm konnten seit ganzen fünf Spielen keinen Punkt mehr einfahren. Viel besser steht der TSV Havelse auch nicht da, geht aber mit einem Unentschieden und ein wenig Rückenwind in die Partie.
Tipp: Der SSV Ulm wird nach langer Zeit wieder punkten, aber nicht dreifach – 1:1.
Beide Mannschaften sind aktuell in bestechender Form. Alemannia Aachen spielt auf eigenem Geläuf im Tivoli und wird über weite Strecken das Spiel bestimmen. Jahn Regensburg wird dennoch zu einem Treffer kommen.
Tipp: Letztlich setzt sich die Alemannia mit einem 2:1-Sieg knapp durch und schließt an die Spitzengruppe an.
Während die Konkurrenz sich teilweise gegenseitig die Punkte wegnehmen, geht es für den VfL Osnabrück gegen einen vermeintlich schwächeren FC Ingolstadt. Die Anhänger des FCI werden wohl am Samstagnachmittag nicht viel zu bejubeln haben.
Tipp: Die Bremer Brücke bleibt am Samstag eine uneinnehmbare Festung: der VfL gewinnt 3:0.
Für den 1. FC Saarbrücken sah es zuletzt weniger gut aus, während 1860 München die jüngsten Heimspiele für sich entscheiden konnte. Die Partie wird hin und her gehen, aber vor Qualität nicht unbedingt strotzen.
Tipp: Die Münchener Löwen setzen sich knapp mit 1:0 durch.
Sowohl der VfB Stuttgart II als auch Erzgebirge Aue fallen mit äußerst wechselhaften Leistungen auf. Aue steht aktuell noch unter dem Strich, während die Schwaben im Mittelfeld untergehen.
Tipp: Aue setzt ein Ausrufezeichen im Abstiegskamp und siegt 2:0.
Topspiel an der Hafenstraße! Rot-Weiss Essen steht punktgleich auf dem vierten Platz hinter Energie Cottbus. Trotz des Sonntagabend-Spiels werden die RWE-Spieler die Atmosphäre aufsaugen und das Spiel machen.
Tipp: Spielbestimmende Essener gewinnen 3:1 und springen auf einen Aufstiegsplatz.