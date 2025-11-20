Tipp zur 3. Liga: RWE gewinnt im Topspiel, MSV feiert Kantersieg

TSG 1899 Hoffenheim II - MSV Duisburg

Die Zweitvertretung der TSG Hoffenheim ist zwar immer für eine Überraschung gut, spielt an diesem Wochenende allerdings gegen den Tabellenführer MSV Duisburg. Der MSV hat zwar eine kleine Durststrecke, was die Auswärtsspiele angeht, doch wird es am Freitagabend ein Torfestival für die mitgereisten Zebras.

Tipp: Der MSV gewinnt furios mit 4:0 und sichert die Tabellenführung.