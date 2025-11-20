 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
RWE gewinnt das Topspiel
RWE gewinnt das Topspiel – Foto: Sven Leifer

Tipp zur 3. Liga: RWE gewinnt im Topspiel, MSV feiert Kantersieg

Auch der 15. Spieltag der 3. Liga wird wieder von FuPa getippt. Im Topspiel wird sich Rot-Weiss Essen durchsetzen und an die Fersen der Zebras hängen.

Der 15. Spieltag der 3. Liga steht an, und FuPa Niederrhein ist wieder für einen Spieltags-Tipp gut. MSV Duisburg gastiert schon am Freitagabend bei der Zweitvertretung der TSG Hoffenheim und feiert einen befreienden Kantersieg. Das Topspiel der Woche geht an Rot-Weiss Essen, die vor heimischem Publikum feiern können. Erzgebirge Aue wird sich aus der Gefahrenzone schießen.

TSG 1899 Hoffenheim II - MSV Duisburg

Morgen, 19:00 Uhr
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim II
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
19:00live

Die Zweitvertretung der TSG Hoffenheim ist zwar immer für eine Überraschung gut, spielt an diesem Wochenende allerdings gegen den Tabellenführer MSV Duisburg. Der MSV hat zwar eine kleine Durststrecke, was die Auswärtsspiele angeht, doch wird es am Freitagabend ein Torfestival für die mitgereisten Zebras.

Tipp: Der MSV gewinnt furios mit 4:0 und sichert die Tabellenführung.

SV Waldhof Mannheim - SV Wehen Wiesbaden

Sa., 22.11.2025, 14:00 Uhr
SV Waldhof Mannheim
SV Waldhof MannheimSV Waldhof
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
14:00

Sowohl die Tabelle als auch die Form beider Mannschaften verraten: Wirklich viel nehmen sich beide nicht. Waldhof Mannheim steht bereits seit zwei Partien in Folge ohne Punkt da – Wehen Wiesbaden konnte zumindest gegen den TSV Havelse am 13. Spieltag den Dreier einfahren.

Tipp: Eine Partie ohne viele Highlights wird am Ende 1:1 enden.

Viktoria Köln - SC Verl

Sa., 22.11.2025, 14:00 Uhr
Viktoria Köln
Viktoria KölnViktoria Köln
SC Verl
SC VerlSC Verl
14:00

Beide Teams hängen der Spitzengruppe an den Fersen und wollen weiter oben dranbleiben. Viktoria Köln steht mit 16 Zählern auf Platz zwei der Heimtabelle und hat die vergangenen zwei Partien gewinnen können. Der SC Verl hingegen ist etwas ins Stocken geraten.

Tipp: Viktoria Köln nimmt den Rückenwind aus den jüngsten Spielen mit und gewinnt 3:1.

FC Hansa Rostock - 1. FC Schweinfurt

Sa., 22.11.2025, 14:00 Uhr
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
14:00

Heimspiel für die Formstärksten der Liga! Auch am 15. Spieltag wird Hansa Rostock dem Aufsteiger aus Schweinfurt nicht viele Chancen geben und vor heimischem Publikum einen souveränen Sieg einfahren.

Tipp: Die Hanseaten gewinnen unspektakulär, aber souverän mit 2:0.

TSV Havelse - SSV Ulm

Sa., 22.11.2025, 14:00 Uhr
TSV Havelse
TSV HavelseTSV Havelse
SSV Ulm 1846 Fußball
SSV Ulm 1846 FußballSSV Ulm
14:00live

Das Kellerduell des Spieltags wird in einem spannenden Abstiegsfight enden. Die Spatzen aus Ulm konnten seit ganzen fünf Spielen keinen Punkt mehr einfahren. Viel besser steht der TSV Havelse auch nicht da, geht aber mit einem Unentschieden und ein wenig Rückenwind in die Partie.

Tipp: Der SSV Ulm wird nach langer Zeit wieder punkten, aber nicht dreifach – 1:1.

Alemannia Aachen - SSV Jahn Regensburg

Sa., 22.11.2025, 14:00 Uhr
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlemannia Aachen
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn
14:00

Beide Mannschaften sind aktuell in bestechender Form. Alemannia Aachen spielt auf eigenem Geläuf im Tivoli und wird über weite Strecken das Spiel bestimmen. Jahn Regensburg wird dennoch zu einem Treffer kommen.

Tipp: Letztlich setzt sich die Alemannia mit einem 2:1-Sieg knapp durch und schließt an die Spitzengruppe an.

VfL Osnabrück - FC Ingolstadt

Sa., 22.11.2025, 16:30 Uhr
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabrück
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
16:30live

Während die Konkurrenz sich teilweise gegenseitig die Punkte wegnehmen, geht es für den VfL Osnabrück gegen einen vermeintlich schwächeren FC Ingolstadt. Die Anhänger des FCI werden wohl am Samstagnachmittag nicht viel zu bejubeln haben.

Tipp: Die Bremer Brücke bleibt am Samstag eine uneinnehmbare Festung: der VfL gewinnt 3:0.

TSV 1860 München - 1. FC Saarbrücken

So., 23.11.2025, 13:30 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
1. FC Saarbrücken
1. FC SaarbrückenSaarbrücken
13:30live

Für den 1. FC Saarbrücken sah es zuletzt weniger gut aus, während 1860 München die jüngsten Heimspiele für sich entscheiden konnte. Die Partie wird hin und her gehen, aber vor Qualität nicht unbedingt strotzen.

Tipp: Die Münchener Löwen setzen sich knapp mit 1:0 durch.

Erzgebirge Aue - VfB Stuttgart II

So., 23.11.2025, 16:30 Uhr
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg. II
16:30live

Sowohl der VfB Stuttgart II als auch Erzgebirge Aue fallen mit äußerst wechselhaften Leistungen auf. Aue steht aktuell noch unter dem Strich, während die Schwaben im Mittelfeld untergehen.

Tipp: Aue setzt ein Ausrufezeichen im Abstiegskamp und siegt 2:0.

Rot-Weiss Essen - FC Energie Cottbus

So., 23.11.2025, 19:30 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
FC Energie Cottbus
FC Energie CottbusFC Energie
19:30live

Topspiel an der Hafenstraße! Rot-Weiss Essen steht punktgleich auf dem vierten Platz hinter Energie Cottbus. Trotz des Sonntagabend-Spiels werden die RWE-Spieler die Atmosphäre aufsaugen und das Spiel machen.

Tipp: Spielbestimmende Essener gewinnen 3:1 und springen auf einen Aufstiegsplatz.

20.11.2025, 15:00 Uhr
Linus BienAutor