Tipp zur 3. Liga: MSV zurück in der Spur, Aachen siegt, Krise bei 1860

Spieltag acht steht in der 3. Liga an und damit auch der neue Tipp der FuPa-Redaktion. Redakteur Marcel Eichholz blickt nach zuletzt durchwachsener Trefferquote erneut in die Glaskugel und prognostiziert einen Heimsieg des MSV Duisburg, ein packendes Duell in Mannheim, einen Auswärtssieg von Alemannia Aachen und eine sich verschärfende Ergebniskrise des TSV 1860 München.

Tipp: Energie rennt an, Stuttgart macht die Tore. Der VfB holt den Auswärtssieg - 2:0.

Im Duell der Punktgleichen empfängt der FC Energie Cottbus am Freitagabend die Reserve des VfB Stuttgart. Während der VfB die vergangenen beiden Partie in der Liga für sich entscheiden konnte, gab Energie am Sonntag eine Führung aus der Hand und verlor in Verl. Vor heimischer Kulisse will Cottbus zurück in die Spur finden, doch das gelingt nicht.

Nach vier Niederlagen in Folge ist der FC Erzgebirge Aue tief in der Krise. Auch der TSV 1860 München ist nach zwei Pleiten in Serie aus der Spur geraten. Beim 1:5 gegen die TSG Hoffenheim gab es zum Wiesn-Auftakt böse auf die Mütze. Der Aufstiegskandidat muss dringend punkten, um den Anschluss an die Spitzengruppe nicht zu verlieren, doch die Gastgeber aus dem Erzgebirge sind nicht minder unter Druck, Tipp: Aue gelingt die Sensation, 60 rutscht weiter in die Krise. Aue gewinnt 1:0

Das 0:3 gegen RWE war für Hansa Rostock ein herber Rückschlag. Nun geht es gegen den TSV Havelse, der nach dem überraschenden aber nicht unverdienten Punktgewinn gegen den MSV Duisburg neues Selbstvertrauen getankt hat. Tipp: Rostock hat keine Probleme mit dem TSV. Am Ende steht der 3:0-Sieg für Hansa.

Wehen Wiesbaden gegen den 1. FC Saarbrücken. Mit einem Sieg würde Saarbrücken den MSV weiter unter Druck setzen, doch auch Wehen will in der Frage um den Aufstieg noch ein Wörtchen mitreden. Am Ende wird es keinen Sieger geben. Tipp: Wehen und Saarbrücken trennen sich 2:2-Unentschieden.

Sa., 27.09.2025, 14:00 Uhr MSV Duisburg MSV Duisburg FC Ingolstadt 04 Ingolstadt 14:00 live PUSH

Der MSV Duisburg hat gemerkt, dass sie nicht jedes Spiel gewinnen werden. Die Mannschaft hat das gut weggesteckt und zeigt gegen den FC Ingolstadt wieder eine bessere Leistung. Vor großer Kulisse an der Wedau schlagen die Zebras zurück. Tipp: Der MSV schlägt Ingolstadt klar mit 3:0.

Kellerduell im Sachs-Stadion. Der 1. FC Schweinfurt, mit drei Punkten das Schlusslicht der Tabelle, empfängt Alemannia Aachen. Die Alemannia holte zuletzt einen Dreier gegen Waldhof Mannheim und auch in Schweinfurt ist für die Kaiserstädter etwas drin. Tipp: Aachen siegt in Schweinfurt mit 2:1.

Traditionsduell in Mannheim. Der Waldhof empfängt Rot-Weiss Essen und beide Mannschaften bieten den Fans ein echtes Spektakel. Letztlich setzt sich aber das Team aus dem Ruhrpott durch und klettert dadurch in der Tabelle auf den Relegationsplatz. Tipp: RWE gewinnt ein furioses Duell bei Waldhof Mannheim mit 4:3.

So., 28.09.2025, 13:30 Uhr SSV Jahn Regensburg SSV Jahn SC Verl SC Verl 13:30 live PUSH

Was ist nur mit dem SSV Jahn Regensburg los? Der Zweitliga-Absteiger bekommt in der 3. Liga einfach keinen Fuß auf den Boden. Auch gegen starke Ostwestfalen wird das nicht gelingen und die nächste Niederlage steht in Haus. Tipp: Der SSV Jahn Regensburg unterliegt dem SC Verl mit 0:3.

So., 28.09.2025, 16:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim Hoffenheim II SSV Ulm 1846 Fußball SSV Ulm 16:30 live PUSH

Mit viel Selbstvertrauen marschiert die TSG Hoffenheim derzeit durch die Liga. Zuletzt deklassierten sie die Münchner Löwen mit 5:1, doch nun folgt der Rückschlag. Gegen den SSV Ulm läuft nicht viel zusammen, sodass am Ende die Punkte geteilt werden. Tipp: Die TSG und der SSV trennen sich nach ereignisarmen 90 Minuten 1:1-Unentschieden.

So., 28.09.2025, 19:30 Uhr Viktoria Köln Viktoria Köln VfL Osnabrück VfL Osnabrück 19:30 live PUSH