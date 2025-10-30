 2025-10-30T09:37:45.468Z

Allgemeines
Duisburg ist von der Tabellenspitze abgerutscht.
Duisburg ist von der Tabellenspitze abgerutscht. – Foto: Markus Verwimp

Tipp zur 3. Liga: MSV mit Remis im Topspiel, Cottbus setzt sich ab

FuPa tippt auch den 13. Spieltag der 3. Liga. Redakteur Markus Becker rechnet mit einem Remis des MSV Duisburg im Duell mit dem VfL Osnabrück, sowie einem erneuten Dreier von Energie Cottbus, der SC Verl würde noch näher an die Zebras heranrücken.

FuPa schaut erneut mit einem redaktionellen Tippspiel auf den kommenden Spieltag in der 3.Liga. Redakteur Markus Becker durchforstet dabei das Geschehen und setzt auf ein Remis im Topspiel zwischen dem MSV Duisburg und dem VfL Osnabrück, einen weiteren Dreier von Energie Cottbus und auch einem Befreiungsschlag von Alemannia Aachen gegen den 1. FC Saarbrücken.

Viktoria Köln - FC Ingolstadt

Morgen, 19:00 Uhr
Viktoria Köln
Viktoria KölnViktoria Köln
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
19:00live
Tabellarisch stehen die beiden Teams mehr oder weniger auf Augenhöhe, die jeweilige Formkurve zeigt dafür in komplett gegensätzliche Richtungen. Köln verlor die beiden vorausgegangenen Spiele, während die Schanzer nach holprigem Auftakt zehn Punkte aus den vergangenen vier Partien sammelte. Eine komplett einseitige Geschichte ist jedoch nicht zu erwarten.

Tipp: 2:1 für den FC Ingolstadt

SSV Ulm - VfB Stuttgart II

Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr
SSV Ulm 1846 Fußball
SSV Ulm 1846 FußballSSV Ulm
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg. II
14:00

Jüngst erreichte die Spatzen die nächste Hiobsbotschaft: Jonas David wird Ulm aufgrund eines Kreuzbandrisses langfristig nicht zur Verfügung stehen. Nicht der erste personelle Rückschlag, den es im Schwaben-Duell zu verdauen gilt. Stuttgart tat sich bislang besonders gegen die tabellarisch besser postierten Teams nicht leicht, ist in Ulm aber sicher favorisiert.

Tipp: 2:0 für den VfB Stuttgart II

FC Erzgebirge Aue - SSV Jahn Regensburg

Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn
14:00live
Abstiegsängste beschäftigten Aue und Regensburg über das erste Saisonviertel. Besonders beim Jahn zeigt seitdem die Formkurve aber wieder deutlich nach oben. Im direkten Aufeinandertreffen werden sich zwei der schwächsten Offensiven der Liga wohl nicht viel nehmen.

Tipp: 0:0

VfL Osnabrück - MSV Duisburg

Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabrück
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
14:00live

Der schlafwandlerische Durchmarsch in die Zweite Bundesliga scheint es also doch nicht zu werden. Erwartet hatte dies in den Reihen der Duisburger – ob Fans, Spieler oder Verantwortliche – ohnehin wohl niemand. Das 1:1 im Derby gegen Rot-Weiss Essen zeigte nämlich auch eindrucksvoll auf, dass das Spielglück in dieser Phase nicht mehr unbedingt auf Seiten der Zebras liegt. Osnabrück lauert jedenfalls bereits im Rückspiegel und wird mit der besten Defensive der Liga (elf Gegentreffer) die derzeit noch kleine Formdelle des MSV vergrößern wollen.

Tipp: Kein Offensivfeuerwerk und ein 1:1

TSV Havelse - SV Wehen Wiesbaden

Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr
TSV Havelse
TSV HavelseTSV Havelse
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
14:00live

Spiel eins nach Nils Döring für den SVWW. Bislang war es noch eine Spielzeit mit vielen Höhen und Tiefen. Der Weg nach oben ist aber noch nicht sehr weit. Auch wenn der Haussegen derzeit also noch etwas schiefhängt, spricht vieles für Wiesbaden, wenn es zum Niedersächsischen Aufsteiger geht. Oftmals gar nicht so schlecht im Spiel, fehlte Havelse fast durchgehend die erforderliche Stehkraft, um auf dem Niveau auch Punkte einzufahren. Komplett sieglos wird der TSV sicher nicht nur die Liga taumeln, gegen den Wiesbadener Trainereffekt wird es jedoch erneut sehr schwierig.

Tipp: 3:1 für den SV Wehen Wiesbaden

TSV 1860 München - FC Energie Cottbus

Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
FC Energie Cottbus
FC Energie CottbusFC Energie
14:00live

Beim Münchener Sorgenkind kehrt keine Ruhe ein. Nach dem überraschenden Erfolg gegen den MSV Duisburg, folgte der nächste Rückschlag in Mannheim. Wirklich vielversprechend sieht die Lage unter Neu-Coach Markus Kauczinski also nicht aus. Vielmehr würde mit einer neuerlichen Pleite die rote Zone noch näher rücken. Der aufblühende Tabellenführer aus der Lausitz wird sicher aufzeigen wollen, wie weit die Löwen vom Drittliga-Topfußball entfernt sind.

Tipp: 3:0 für Energie Cottbus

F.C. Hansa Rostock - SC Verl

Sa., 01.11.2025, 16:30 Uhr
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
SC Verl
SC VerlSC Verl
16:30live

Nach drei Siegen in Folge ist der SCV plötzlich mitten drin im Aufstiegskampf. Es wäre der erste Auftritt der Vereinsgeschichte in der zweithöchsten Spielklasse. Doch in der aktuellen Situation sind das noch Luftschlösser. Beim zuschauerstärksten Team der Liga werden die Westfalen den positiven Eindruck bestätigen müssen, der Sprung auf Platz zwei stünde in jedem Fall im Raum.

Tipp: 1:0 für den SC Verl

TSG Hoffenheim II - SV Waldhof Mannheim

So., 02.11.2025, 13:30 Uhr
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim II
SV Waldhof Mannheim
SV Waldhof MannheimSV Waldhof
13:30

Phasenweise blitzt immer wieder das Talent in der naturgemäß blutjungen Zweitvertretung der Sinsheimer auf. Besonders wenn Offensivmann Ayoube Amaimouni-Echghouyab den Ball behandelt, zeigt der Aufsteiger ein ungemeines Potenzial auf. Doch wie beim Gegner aus Mannheim waren dennoch die Auftritte über den gesamten Saisonverlauf noch zu unbeständig. Ein klarer Favorit ist nur schwer auszumachen, doch auf heimischen Geläuf taten sich die Hoffenheimer schwer.

Tipp: 1:0 für den SV Waldhof Mannheim

Rot-Weiss Essen - 1. FC Schweinfurt

So., 02.11.2025, 16:30 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
16:30live

Fraglich, ob RWE nach dem Auftritt in Duisburg (1:1) mit mehr oder weniger Mut in die kommenden Wochen gehen kann. Klar ist: Die Aufstiegsplätze sind für Essen nur einen Katzensprung entfernt, wenn sich das Team von Uwe Koschinat sich auf das Wesentliche fokussiert, wäre alles andere als ein klarer Heimsieg gegen das Schlusslicht eine große Überraschung.

Tipp: 4:1 für Rot-Weiss Essen

Alemannia Aachen - 1. FC Saarbrücken

So., 02.11.2025, 19:30 Uhr
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlemannia Aachen
1. FC Saarbrücken
1. FC SaarbrückenSaarbrücken
19:30live

Im verflixten zweiten Jahr herrschte immer wieder Tristesse in der Kaiserstadt. Der Zuschauerandrang aus dem Vorjahr hat etwas nachgelassen und statt einer ruhigen Saison flirtet die Alemannia wieder mit der roten Zone. Ilyas Trenz konnte sein Team als Interimslösung immerhin schon zu einem ersten Befreiungsschlag gegen Wehen Wiesbaden mobilisieren (2:1). Die seit fünf Spielen sieglosen Saarbrücker sollten eigentlich auch das rechte Opfer darbieten, um die noch horrende Heimbilanz in Aachen etwas auszubessern.

Tipp: 3:2 für Alemannia Aachen

Aufrufe: 030.10.2025, 11:00 Uhr
Markus BeckerAutor