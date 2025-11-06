Tipp zur 3. Liga: MSV kann noch gewinnen, RWE von der Rolle, Aachen da

Auch den 14. Spieltag in der 3. Liga tippt die Redaktion von FuPa Niederrhein. Nach bislang eher durchwachsenem Erfolg versucht sich einmal mehr Redakteur Marcel Eichholz an einer fundierten Ergebnisprognose. Er setzt auf einen Heimsieg des MSV Duisburg, eine Fortsetzung der Siegesserie von Alemannia Aachen, spät jubelnde Kicker von Viktoria Köln und einen rabenschwarzen Tag von Rot-Weiss Essen.
Seit mittlerweile fünf Spielen warten der MSV Duisburg und seine Fans auf einen Sieg. Trotzdem eroberten die Zebras am vergangenen Wochenende die Tabellenführung in der 3. Liga zurück. Unter Flutlicht klappt es auch mit dem dreifachen Punktgewinn wieder.
Tipp: Der MSV schlägt Waldhof Mannheim mit 2:0.
Zwar punktetechnisch abgeschlagen am Tabellenende steht der 1. FC Schweinfurt, doch die Ergebnisse waren zum Teil äußerst knapp. Nun geht es gegen die unberechenbare Zweitvertretung der TSG Hoffenheim. Die Schnüdel erwischen einen guten Tag und fahren den zweiten Saisonerfolg ein.
Tipp: Schweinfurt spielt eine tolle Partie und gewinnt gegen die TSG 3:1.
Eine beachtliche Saison spielt der SC Verl bislang. Der Erfolgslauf der Ostwestfalen geht auch gegen Erzgebirge Aue weiter und der SCV setzt sich in der Spitzengruppe der Liga fest. Im Erzgebirge geht der Blick derweil wieder nach unten.
Tipp: Verl feiert ein weiteres Schützenfest - 4:0!
Zuletzt zeigte Energie Cottbus eine ungewohnte Schwäche und verlor die Tabellenführung an den MSV. Vor heimischem Publikum will das Team wieder jubeln, doch nach anfänglicher Führung kommt der VfL Osnabrück immer besser in die Partie und kann selbige drehen. Energie schlägt in der Schlussphase zurück.
Tipp: Cottbus und Osnabrück teilen beim 2:2 die Punkte.
Der SSV Ulm kommt einfach nicht in Tritt. Auch gegen den FC Hansa Rostock will den Spatzen nicht viel gelingen. Eine der weitesten Auswärtsfahrten der Saison endet für die Kogge mit einem wichtigen Punktgewinn, durch den sich Hansa in der oberen Hälfte festsetzen kann.
Tipp: Rostock dominiert in Ulm und gewinnt 3:0.
Eine unruhige Woche liegt hinter Rot-Weiss Essen. Die Ultras haben für einen Sexismus-Eklat und bundesweites Kopfschütteln gesorgt. Das geht auch an der Mannschaft nicht spurlos vorbei. Der RWE findet beim FC Ingolstadt so gut wie gar nicht statt und unterliegt den Schanzern deutlich.
Tipp: Ingolstadt bezwingt RWE mit 4:1.
Das lange Warten hat ein Ende, der TSV Havelse fährt den lang ersehnten ersten Sieg in dieser Spielzeit ein. Ausgerechnet beim 1. FC Saarbrücken gelingt den Niedersachsen das Kunststück, der FCS rutsch im Klassement ab.
Tipp: Havelse feiert den ersten Sieg. 2:0 in Saarbrücken.
Die Aufholjagd von Alemannia Aachen geht weiter. Nach katastrophalem Saisonstart haben sich die Kaiserstädter inzwischen gefangen. Beim VfB Stuttgart II wird der dritte Sieg in Folge eingefahren und der Abstand zu den Abstiegsplätzen weiter ausgebaut.
Tipp: Aachen gewinnt in Stuttgart mit 2:0.
Im bayerischen Duell zwischen dem SSV Jahn Regensburg und TSV 1860 München geht es hoch her. Für beide wäre ein Erfolg enorm wichtig, doch den Druck können die Teams nicht in Tore umwandeln. Nach intensiven und spannenden 90 Minuten endete die Begegnung torlos.
Tipp: Keine Tore zwischen Regensburg und 1860 - 0:0.
Nur ein Punkt trennen den SV Wehen Wiesbaden und Viktoria Köln in der Tabelle. Auch auf dem Spielfeld ist ein Duell auf Augenhöhe zu erwarten. Am Ende wechselt die Viktoria den Siegtorschützen ein und fährt mit drei Punkten im Gepäck zurück in die Domstadt.
Tipp: Viktoria Köln gewinnt in Wiesbaden mit 2:1.