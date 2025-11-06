 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Alemannia Aachen setzt die Aufholjagd fort.
Alemannia Aachen setzt die Aufholjagd fort. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Tipp zur 3. Liga: MSV kann noch gewinnen, RWE von der Rolle, Aachen da

FuPa tippt auch den 14. Spieltag der 3. Liga und prognostiziert einen Heimsieg für den MSV Duisburg, den ersten Sieg für den TSV Havelse und eine dicke Überraschung in Schweinfurt.

Verlinkte Inhalte

3. Liga
SSV Jahn
SSV Ulm
Ingolstadt
VfB Stuttg. II

Auch den 14. Spieltag in der 3. Liga tippt die Redaktion von FuPa Niederrhein. Nach bislang eher durchwachsenem Erfolg versucht sich einmal mehr Redakteur Marcel Eichholz an einer fundierten Ergebnisprognose. Er setzt auf einen Heimsieg des MSV Duisburg, eine Fortsetzung der Siegesserie von Alemannia Aachen, spät jubelnde Kicker von Viktoria Köln und einen rabenschwarzen Tag von Rot-Weiss Essen.

>>> Hier geht es zum WhatsApp-Kanal der 3. Liga

MSV Duisburg - SV Waldhof Mannheim

Morgen, 19:00 Uhr
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
SV Waldhof Mannheim
SV Waldhof MannheimSV Waldhof
19:00live

Seit mittlerweile fünf Spielen warten der MSV Duisburg und seine Fans auf einen Sieg. Trotzdem eroberten die Zebras am vergangenen Wochenende die Tabellenführung in der 3. Liga zurück. Unter Flutlicht klappt es auch mit dem dreifachen Punktgewinn wieder.

Tipp: Der MSV schlägt Waldhof Mannheim mit 2:0.

1. FC Schweinfurt - TSG Hoffenheim II

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim II
14:00

Zwar punktetechnisch abgeschlagen am Tabellenende steht der 1. FC Schweinfurt, doch die Ergebnisse waren zum Teil äußerst knapp. Nun geht es gegen die unberechenbare Zweitvertretung der TSG Hoffenheim. Die Schnüdel erwischen einen guten Tag und fahren den zweiten Saisonerfolg ein.

Tipp: Schweinfurt spielt eine tolle Partie und gewinnt gegen die TSG 3:1.

SC Verl - Erzgebirge Aue

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
SC Verl
SC VerlSC Verl
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue
14:00

Eine beachtliche Saison spielt der SC Verl bislang. Der Erfolgslauf der Ostwestfalen geht auch gegen Erzgebirge Aue weiter und der SCV setzt sich in der Spitzengruppe der Liga fest. Im Erzgebirge geht der Blick derweil wieder nach unten.

Tipp: Verl feiert ein weiteres Schützenfest - 4:0!

Energie Cottbus - VfL Osnabrück

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
FC Energie Cottbus
FC Energie CottbusFC Energie
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabrück
14:00live

Zuletzt zeigte Energie Cottbus eine ungewohnte Schwäche und verlor die Tabellenführung an den MSV. Vor heimischem Publikum will das Team wieder jubeln, doch nach anfänglicher Führung kommt der VfL Osnabrück immer besser in die Partie und kann selbige drehen. Energie schlägt in der Schlussphase zurück.

Tipp: Cottbus und Osnabrück teilen beim 2:2 die Punkte.

SSV Ulm - FC Hansa Rostock

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
SSV Ulm 1846 Fußball
SSV Ulm 1846 FußballSSV Ulm
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
14:00live

Der SSV Ulm kommt einfach nicht in Tritt. Auch gegen den FC Hansa Rostock will den Spatzen nicht viel gelingen. Eine der weitesten Auswärtsfahrten der Saison endet für die Kogge mit einem wichtigen Punktgewinn, durch den sich Hansa in der oberen Hälfte festsetzen kann.

Tipp: Rostock dominiert in Ulm und gewinnt 3:0.

FC Ingolstadt - Rot-Weiss Essen

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
14:00live

Eine unruhige Woche liegt hinter Rot-Weiss Essen. Die Ultras haben für einen Sexismus-Eklat und bundesweites Kopfschütteln gesorgt. Das geht auch an der Mannschaft nicht spurlos vorbei. Der RWE findet beim FC Ingolstadt so gut wie gar nicht statt und unterliegt den Schanzern deutlich.

Tipp: Ingolstadt bezwingt RWE mit 4:1.

1. FC Saarbrücken - TSV Havelse

Sa., 08.11.2025, 16:30 Uhr
1. FC Saarbrücken
1. FC SaarbrückenSaarbrücken
TSV Havelse
TSV HavelseTSV Havelse
16:30live

Das lange Warten hat ein Ende, der TSV Havelse fährt den lang ersehnten ersten Sieg in dieser Spielzeit ein. Ausgerechnet beim 1. FC Saarbrücken gelingt den Niedersachsen das Kunststück, der FCS rutsch im Klassement ab.

Tipp: Havelse feiert den ersten Sieg. 2:0 in Saarbrücken.

VfB Stuttgart II - Alemannia Aachen

So., 09.11.2025, 13:30 Uhr
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg. II
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlemannia Aachen
13:30

Die Aufholjagd von Alemannia Aachen geht weiter. Nach katastrophalem Saisonstart haben sich die Kaiserstädter inzwischen gefangen. Beim VfB Stuttgart II wird der dritte Sieg in Folge eingefahren und der Abstand zu den Abstiegsplätzen weiter ausgebaut.

Tipp: Aachen gewinnt in Stuttgart mit 2:0.

SSV Jahn Regensburg - TSV 1860 München

So., 09.11.2025, 16:30 Uhr
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
16:30live

Im bayerischen Duell zwischen dem SSV Jahn Regensburg und TSV 1860 München geht es hoch her. Für beide wäre ein Erfolg enorm wichtig, doch den Druck können die Teams nicht in Tore umwandeln. Nach intensiven und spannenden 90 Minuten endete die Begegnung torlos.

Tipp: Keine Tore zwischen Regensburg und 1860 - 0:0.

SV Wehen Wiesbaden - Viktoria Köln

So., 09.11.2025, 19:30 Uhr
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
Viktoria Köln
Viktoria KölnViktoria Köln
19:30live

Nur ein Punkt trennen den SV Wehen Wiesbaden und Viktoria Köln in der Tabelle. Auch auf dem Spielfeld ist ein Duell auf Augenhöhe zu erwarten. Am Ende wechselt die Viktoria den Siegtorschützen ein und fährt mit drei Punkten im Gepäck zurück in die Domstadt.

Tipp: Viktoria Köln gewinnt in Wiesbaden mit 2:1.

Aufrufe: 06.11.2025, 14:00 Uhr
Marcel EichholzAutor