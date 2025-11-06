Alemannia Aachen setzt die Aufholjagd fort. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Tipp zur 3. Liga: MSV kann noch gewinnen, RWE von der Rolle, Aachen da FuPa tippt auch den 14. Spieltag der 3. Liga und prognostiziert einen Heimsieg für den MSV Duisburg, den ersten Sieg für den TSV Havelse und eine dicke Überraschung in Schweinfurt. Verlinkte Inhalte 3. Liga SSV Jahn SSV Ulm Ingolstadt VfB Stuttg. II + 16 weitere

Auch den 14. Spieltag in der 3. Liga tippt die Redaktion von FuPa Niederrhein. Nach bislang eher durchwachsenem Erfolg versucht sich einmal mehr Redakteur Marcel Eichholz an einer fundierten Ergebnisprognose. Er setzt auf einen Heimsieg des MSV Duisburg, eine Fortsetzung der Siegesserie von Alemannia Aachen, spät jubelnde Kicker von Viktoria Köln und einen rabenschwarzen Tag von Rot-Weiss Essen.

>>> Hier geht es zum WhatsApp-Kanal der 3. Liga MSV Duisburg - SV Waldhof Mannheim

Morgen, 19:00 Uhr MSV Duisburg MSV Duisburg SV Waldhof Mannheim SV Waldhof 19:00 live PUSH

Seit mittlerweile fünf Spielen warten der MSV Duisburg und seine Fans auf einen Sieg. Trotzdem eroberten die Zebras am vergangenen Wochenende die Tabellenführung in der 3. Liga zurück. Unter Flutlicht klappt es auch mit dem dreifachen Punktgewinn wieder.

Tipp: Der MSV schlägt Waldhof Mannheim mit 2:0. 1. FC Schweinfurt - TSG Hoffenheim II

Zwar punktetechnisch abgeschlagen am Tabellenende steht der 1. FC Schweinfurt, doch die Ergebnisse waren zum Teil äußerst knapp. Nun geht es gegen die unberechenbare Zweitvertretung der TSG Hoffenheim. Die Schnüdel erwischen einen guten Tag und fahren den zweiten Saisonerfolg ein. Tipp: Schweinfurt spielt eine tolle Partie und gewinnt gegen die TSG 3:1. SC Verl - Erzgebirge Aue

Eine beachtliche Saison spielt der SC Verl bislang. Der Erfolgslauf der Ostwestfalen geht auch gegen Erzgebirge Aue weiter und der SCV setzt sich in der Spitzengruppe der Liga fest. Im Erzgebirge geht der Blick derweil wieder nach unten. Tipp: Verl feiert ein weiteres Schützenfest - 4:0! Energie Cottbus - VfL Osnabrück

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr FC Energie Cottbus FC Energie VfL Osnabrück VfL Osnabrück 14:00 live PUSH

Zuletzt zeigte Energie Cottbus eine ungewohnte Schwäche und verlor die Tabellenführung an den MSV. Vor heimischem Publikum will das Team wieder jubeln, doch nach anfänglicher Führung kommt der VfL Osnabrück immer besser in die Partie und kann selbige drehen. Energie schlägt in der Schlussphase zurück. Tipp: Cottbus und Osnabrück teilen beim 2:2 die Punkte. SSV Ulm - FC Hansa Rostock

Der SSV Ulm kommt einfach nicht in Tritt. Auch gegen den FC Hansa Rostock will den Spatzen nicht viel gelingen. Eine der weitesten Auswärtsfahrten der Saison endet für die Kogge mit einem wichtigen Punktgewinn, durch den sich Hansa in der oberen Hälfte festsetzen kann. Tipp: Rostock dominiert in Ulm und gewinnt 3:0. FC Ingolstadt - Rot-Weiss Essen