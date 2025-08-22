Tipp zur 3. Liga: Klatsche für Aachen, MSV weiter top

Spieltag drei in der 3. Liga steht an und es kommt zu einigen durchaus spannenden Duellen. FuPa-Redakteur Marcel Eichholz prognostiziert im Drittliga-Tipp einen Sieg für den MSV Duisburg, eine weitere Klatsche für Alemannia Aachen und eine wenig erfolgreiche Auswärtsfahrt für Rot-Weiss Essen. Außerdem siegt der 1. FC Schweinfurt beim SSV Jahn Regensburg und der VfL Osnabrück feiert den erste Saisonsieg.

Nach dem kräftezehrenden Pokal-Fight gegen Borussia Dortmund ist bei Rot-Weiss Essen die Luft raus. Dass das Team von Uwe Koschinat nicht einmal vier Tage später bereits beim SV Wehen Wiesbaden gefordert ist, ist von der Ansetzung her zumindest unglücklich. Die Reise des Pott-Vereins endet mit einer Niederlage.

Tipp: Die U23 des VfB legt viel Spielfreude an den Tag und kommt zu einem klaren 3:0-Erfolg.

Der VfB Stuttgart hat sich nach der Auftaktniederlage in Duisburg eindrucksvoll mit einem Sieg über Ingolstadt zurückgemeldet. Den Aufwind nutzen die Schwaben im Heimspiel gegen den SC Verl und fahren Saisonsieg Nummer zwei ein.

Den Start in die Saison hat der VfL Osnabrück verpatzt. Nur ein Punkt ist definitiv zu wenig. Nun geht es gegen den 1. FC Saarbrücken, was erneut eine schwierige Aufgabe bedeutet. Die können die Osnabrücker aber lösen und vor heimischer Kulisse mit ihren Fans feiern. Tipp: Der VfL Osnabrück wird von den Fans zum Zittersieg gegen Saarbrücken getragen - 1:0.

Hat sich der SSV Jahn Regensburg vom Debakel gegen den MSV Duisburg erholt oder ist der 1. FC Schweinfurt ein weiterer Stolperstein für den Zweitliga-Absteiger? An der Überraschung waren die Gäste am vergangenen Spieltag schon ganz dicht dran, als es gegen Cottbus erst in der Nachspielzeit den K.o. gab. Das passiert nicht noch einmal. Tipp: Im intensiv geführten Kellerduell setzt sich Schweinfurt durch und gewinnt in Regensburg mit 1:0. Klatsche für Aachen

Die Blamage von Alemannia Aachen gegen die Reserve der TSG Hoffenheim wirkt nach. Gegen furiose Löwen laufen die Kaiserstädter früh einem Rückstand hinterher und verlieren am Ende deutlich. Tipp: Der TSV 1860 München gewinnt bei Alemannia Aachen 4:1.

Mit viel Selbstvertrauen gehen die U23 der TSG Hoffenheim und der FC Energie Cottbus in die Partie. Beide Seiten spielen einen guten Ball, Torchancen verhindern die guten Defensivreihen aber weitestgehend. Am Ende werden die Punkte geteilt. Tipp: Hoffenheim und Cottbus zeigen eine gute Partie, bei Abpfiff prangt ein 1:1 an der Anzeigentafel.

Beim MSV Duisburg läuft es einfach. Zwei Siege in der Liga, eine klare Angelegenheit im Verbandspokal und die Premiere des Aufstiegsfilms vor 2.000 Fans im Kino sorgen für einen weiteren Euphorieschub. Den können die Kicker auf den Platz bringen und kommen so zum dritten Sieg im dritten Spiel. Tipp: Der MSV Duisburg ist in der aktuellen Form auch vom SSV Ulm nicht zu stoppen. 3:0 heißt es an der Wedau. Drei Heimsiege am Sonntag

Hansa Rostock zählt zum Kandidatenkreis der Mannschaften, wenn es um die Aufstiegsfrage in der 3. Liga geht. Mit einen Sieg und einen Unentschieden ist die Kogge in die Spielzeit gestartet, nun geht es gegen den FC Ingolstadt, der mit einem Punkt nach zwei Spieltagen holprig in die Saison gestartet ist. Tipp: Rostock ist klar überlegen und schlägt Ingolstadt 3:0.

Sowohl der FC Erzgebirge Aue als auch der TSV Havelse warten noch auf den ersten Sieg der Saison. Eine Mannschaft kann am Sonntag jubeln. Tipp: Vor heimischem Publikum schlägt Aue den Aufsteiger aus Niedersachsen mit 2:0.

