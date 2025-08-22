 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
Alemannia Aachen kommt derzeit in in Schwung.
Alemannia Aachen kommt derzeit in in Schwung. – Foto: Sascha Hohnen

Tipp zur 3. Liga: Klatsche für Aachen, MSV weiter top

So tippt die FuPa-Redaktion den 3. Spieltag in der 3. Liga.

Verlinkte Inhalte

3. Liga
SSV Jahn
SSV Ulm
Ingolstadt
VfB Stuttg. II

Spieltag drei in der 3. Liga steht an und es kommt zu einigen durchaus spannenden Duellen. FuPa-Redakteur Marcel Eichholz prognostiziert im Drittliga-Tipp einen Sieg für den MSV Duisburg, eine weitere Klatsche für Alemannia Aachen und eine wenig erfolgreiche Auswärtsfahrt für Rot-Weiss Essen. Außerdem siegt der 1. FC Schweinfurt beim SSV Jahn Regensburg und der VfL Osnabrück feiert den erste Saisonsieg.

Heute, 19:00 Uhr
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
19:00live

Nach dem kräftezehrenden Pokal-Fight gegen Borussia Dortmund ist bei Rot-Weiss Essen die Luft raus. Dass das Team von Uwe Koschinat nicht einmal vier Tage später bereits beim SV Wehen Wiesbaden gefordert ist, ist von der Ansetzung her zumindest unglücklich. Die Reise des Pott-Vereins endet mit einer Niederlage.

Tipp: Wiesbaden ist fitter im Kopf und den Beinen. RWE verliert 0:2.

Morgen, 14:00 Uhr
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg. II
SC Verl
SC VerlSC Verl
14:00live

Der VfB Stuttgart hat sich nach der Auftaktniederlage in Duisburg eindrucksvoll mit einem Sieg über Ingolstadt zurückgemeldet. Den Aufwind nutzen die Schwaben im Heimspiel gegen den SC Verl und fahren Saisonsieg Nummer zwei ein.

Tipp: Die U23 des VfB legt viel Spielfreude an den Tag und kommt zu einem klaren 3:0-Erfolg.

Morgen, 14:00 Uhr
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabrück
1. FC Saarbrücken
1. FC SaarbrückenSaarbrücken
14:00live

Den Start in die Saison hat der VfL Osnabrück verpatzt. Nur ein Punkt ist definitiv zu wenig. Nun geht es gegen den 1. FC Saarbrücken, was erneut eine schwierige Aufgabe bedeutet. Die können die Osnabrücker aber lösen und vor heimischer Kulisse mit ihren Fans feiern.

Tipp: Der VfL Osnabrück wird von den Fans zum Zittersieg gegen Saarbrücken getragen - 1:0.

Morgen, 14:00 Uhr
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
14:00live

Hat sich der SSV Jahn Regensburg vom Debakel gegen den MSV Duisburg erholt oder ist der 1. FC Schweinfurt ein weiterer Stolperstein für den Zweitliga-Absteiger? An der Überraschung waren die Gäste am vergangenen Spieltag schon ganz dicht dran, als es gegen Cottbus erst in der Nachspielzeit den K.o. gab. Das passiert nicht noch einmal.

Tipp: Im intensiv geführten Kellerduell setzt sich Schweinfurt durch und gewinnt in Regensburg mit 1:0.

Klatsche für Aachen

Morgen, 14:00 Uhr
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlemannia Aachen
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
14:00live

Die Blamage von Alemannia Aachen gegen die Reserve der TSG Hoffenheim wirkt nach. Gegen furiose Löwen laufen die Kaiserstädter früh einem Rückstand hinterher und verlieren am Ende deutlich.

Tipp: Der TSV 1860 München gewinnt bei Alemannia Aachen 4:1.

Morgen, 14:00 Uhr
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim II
FC Energie Cottbus
FC Energie CottbusFC Energie
14:00live

Mit viel Selbstvertrauen gehen die U23 der TSG Hoffenheim und der FC Energie Cottbus in die Partie. Beide Seiten spielen einen guten Ball, Torchancen verhindern die guten Defensivreihen aber weitestgehend. Am Ende werden die Punkte geteilt.

Tipp: Hoffenheim und Cottbus zeigen eine gute Partie, bei Abpfiff prangt ein 1:1 an der Anzeigentafel.

Morgen, 16:30 Uhr
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
SSV Ulm 1846 Fußball
SSV Ulm 1846 FußballSSV Ulm
16:30live

Beim MSV Duisburg läuft es einfach. Zwei Siege in der Liga, eine klare Angelegenheit im Verbandspokal und die Premiere des Aufstiegsfilms vor 2.000 Fans im Kino sorgen für einen weiteren Euphorieschub. Den können die Kicker auf den Platz bringen und kommen so zum dritten Sieg im dritten Spiel.

Tipp: Der MSV Duisburg ist in der aktuellen Form auch vom SSV Ulm nicht zu stoppen. 3:0 heißt es an der Wedau.

Drei Heimsiege am Sonntag

So., 24.08.2025, 13:30 Uhr
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
13:30live

Hansa Rostock zählt zum Kandidatenkreis der Mannschaften, wenn es um die Aufstiegsfrage in der 3. Liga geht. Mit einen Sieg und einen Unentschieden ist die Kogge in die Spielzeit gestartet, nun geht es gegen den FC Ingolstadt, der mit einem Punkt nach zwei Spieltagen holprig in die Saison gestartet ist.

Tipp: Rostock ist klar überlegen und schlägt Ingolstadt 3:0.

So., 24.08.2025, 16:30 Uhr
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue
TSV Havelse
TSV HavelseTSV Havelse
16:30live

Sowohl der FC Erzgebirge Aue als auch der TSV Havelse warten noch auf den ersten Sieg der Saison. Eine Mannschaft kann am Sonntag jubeln.

Tipp: Vor heimischem Publikum schlägt Aue den Aufsteiger aus Niedersachsen mit 2:0.

So., 24.08.2025, 19:30 Uhr
SV Waldhof Mannheim
SV Waldhof MannheimSV Waldhof
Viktoria Köln
Viktoria KölnViktoria Köln
19:30live

Es war der frühste Trainerwechsel in der Geschichte der 3. Liga. Luc Holtz übernahm den SV Waldhof Mannheim nach dem zweiten Spieltag und steht nun gegen Viktoria Köln vor seiner Premiere.

Tipp: Für den Waldhof gibt es den ersten Dreier. Mit dem Trainer-Effekt im Rücken siegen die "Buwe" mit 2:1.

Aufrufe: 022.8.2025, 12:45 Uhr
Marcel EichholzAutor