Tipp zur 3. Liga: Energie Cottbus gibt Tabellenführung ab

Die Winterpause ist zu Ende und auch das Tippspiel der FuPa-Redaktion ist rechtzeitig aufgetaut. Zum 20. Spieltag setzt Redakteur Markus Becker auf einen kleinen Strauchler von Tabellenführer Energie Cottbus, den das ärgste Verfolgerfeld um den SC Verl und MSV Duisburg gnadenlos ausnutzt. Rot-Weiss Essen scheitert wiederum knapp im Kracherspiel gegen den TSV 1860 München.

SSV Jahn Regensburg - FC Ingolstadt

Das letztmalige Aufeinandertreffen der beiden Seiten im bayrischen Landespokal hatte es in sich. Im vergangenen November setzte sich Regensburg erst im Elfmeterschießen durch und darf sich hält dadurch weiterhin die Chancen auf eine Ticket im DFB-Pokal am Leben. Für die Qualifikation über die Liga ist der Zug für beide Teams nämlich schon abgefahren. Vielmehr geht es bis auf Weiteres um akute Abstiegsängste.

Nach enttäuschendem Start konnte sich der Jahn zum Ende der Hinrunde merklich verbessern, doch ähnlich wie bei den Schanzern waren konstante Leistungen nur selten zu bemerken. Immerhin waren die Vorbereitungsergebnisse beider Teams gegen teils hochklassige Kontrahenten vielversprechend. Im direkten Aufeinandertreffen nehmen sich die beiden Seiten wenig. Tipp: 1:1

1. FC Saarbrücken - Energie Cottbus

Zum Ende der Hinrunde war das Momentum eigentlich komplett auf Seite der Cottbuser. Die Elf von Pele Wollitz fuhr aufeinanderfolgende Topspielsiege gegen Essen, Viktoria Köln und Duisburg ein. Unerklärlicherweise fehlten dann aber die passenden Ergebnisse gegen Wehen Wiesbaden (1:3) und Regensburg (2:2). Setzt sich der Trend auch gegen den FCS fort? Die Saarländer zeigten gegen nominelle Top-Teams die wenigen Lichtblicke einer bislang enttäuschenden Spielzeit - ein Hoffnungsschimmer, auf den die Schützlinge von Jürgen Luginger aufbauen können. Tipp: 1:1

SSV Ulm - SV Wehen Wiesbaden

Der SSV läuft Gefahr, in einem Rutsch in die Viertklassigkeit durchgereicht zu werden. Sechs Punkte Rückstand aufs rettende Ufer bringt die Spatzen schon in Zugzwang, wobei gerade die löchrige Defensive im neuen Jahr gestopft werden muss. Der SVWW war wiederum zum Ende der Hinrunde recht gut drauf und wird den Schwung auch ins erste Pflichtspiel 2026 mitnehmen wollen. Tipp: 3:1 für den SSV Ulm F.C. Hansa Rostock - FC Erzgebirge Aue

Die Kogge geht mit zehn ungeschlagenen Partien ins neue Jahr. Nach dürftigem Saisonstart sind nun die Aufstiegsplätze schon wieder in Schlagdistanz. Gegen durchweg unbeständige Veilchen gibt es kaum Gründe dafür, um an ein Ende der Rostocker Erfolgsserie zu glauben. Tipp: 2:0 für den F.C. Hansa Rostock

TSV 1860 München - Rot-Weiss Essen

Sportlich und fantechnisch verspricht sich ein absoluter Kracher im Grünwalder Stadion. RWE und 1860 kamen mit Verlauf der Hinrunde immer besser zurecht und werden den vor Saisonbeginn hohen Erwartungen nun auch immer mehr gerecht. Klar ist: Für einen ernsthaften Angriff nach oben braucht es besonders gegen die Top-Konkurrenz auch Punktgewinne. Beide Teams dürften sich ungefähr auf Augenhöhe begegnen, doch für die Löwen spricht die Heimstärke in dieser Saison. Tipp: 2:1 für den TSV 1860 München SC Verl - SV Waldhof Mannheim

Mühsam und emsig etablierte sich der SCV in der Spitzengruppe, wartet aber weiterhin auf den Sprung bis nach ganz oben. Mit einem stabilen Mannschaftskern und X-Faktor Berkan Taz hat Verl das notwendige Rüstzeug für den erstmaligen Sprung in Liga zwei. Ganz vorsichtig schaut Mannheim auch noch nach oben, zeigte sich über den Saisonverlauf aber immer wieder unbeständig. Tipp: 2:0 für den SC Verl Alemannia Aachen - VfL Osnabrück

Fans der Alemannia warteten in diesem Winter (bislang) vergebens auf klare Kaderverstärkungen. Für ansehnlichen Fußball werden die Kaiserstädter entsprechend auch nicht in der zweiten Saisonhälfte berühmt, zumal selbst die Ergebnisse unter Neu-Coach Mersad Selimbegovic alles andere als vielversprechend wirkten. Wenn der VfL die größtenteils starke Defensive auch ins neue Jahr trägt, dürfte es ein unangenehmer Samstagabend für die Kaiserstädter werden. Tipp: 1:0 für den VfL Osnabrück MSV Duisburg - VfB Stuttgart II

Dass die Zebras schon in dieser Spielzeit unbedingt aufsteigen wollen, das zeigten nicht zuletzt die hochkarätigen Kaderergänzungen um Lex-Tyger Lobinger (Viktoria Köln) und Aljaz Casar (Dynamo Dresden). Im einzigen Vorberitungsspiel gegen Hannover 96 (0:2) konnten sich die Duisburger bereits in ihrer defensiven Stabilität erproben, gegen Stuttgarts U21 wird das Team von Dietmar Hirsch sicher mehr im eigenen Ballbesitz gefordert sein. Im Hinspiel (2:1) war es noch eine zähe Angelegenheit, leitete aber auch einen Erfolgslauf des MSV zu Saisonbeginn ein. Tipp: 3:2 für den MSV Duisburg 1. FC Schweinfurt - Viktoria Köln

Trotz verheerender Hinrundenbilanz bleibt Victor Kleinhenz weiter am Ruder für die Schnüdel. Personell gibt es ein paar Veränderungen - unter anderem verlässt mit Jakob Tranziska der beste Torschütze den Verein, auf der Zugangsseite steht derweil U17-Weltmeister Winners Osawe - insgesamt machen die Schweinfurter weiterhin nicht den Eindruck, dass es qualitativ für die Drittklassigkeit reicht. Auch Viktoria Köln verlor mit Lex-Tyger Lobinger den besten Torschützen an Ligakonkurrent MSV Duisburg, hat in der zweiten Reihe aber noch weitere Optionen, um das über den weiteren Saisonverlauf aufzufangen. Tipp: 4:1 für Viktoria Köln TSV Havelse - TSG Hoffenheim II

