Tipp zur 3. Liga: Aachen, Duisburg und Osnabrück feiern Heimerfolge

Siege für Alemannia Aachen, MSV Duisburg und dem VFL Osnabrück - so tippt Daniel Klinger den 5. Spieltag.

3. Liga
SSV Jahn
SSV Ulm
Ingolstadt
VfB Stuttg. II

Neue Woche, neuer Drittliga-Tipp. Am 5. Spieltag versucht es Daniel Klinger, Cheftrainer vom Oberligisten VfL Jüchen-Garzweiler, die Paarungen zu tippen. Im Tipp zur 3. Liga prognostiziert er einen Sieg für Alemannia Aachen zuhause gegen den SSV Ulm, einen Heimerfolg für den MSV Duisburg gegen Wehen Wiesbaden sowie einen siegreichen VfL Osnabrück gegen Hansa Rostock. Diese Spiele gibt es außerdem.

Morgen, 19:00 Uhr
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
19:00live

Freitagabend, Flutlicht-Atmosphäre im Jahnstadion zu Regensburg. Der SSV Jahn Regensburg empfängt den Revierclub Rot-Weiss Essen. Der Absteiger aus der 2. Liga sucht immer noch nach seiner Form. Für Essen wird es aber auswärts auch nicht einfach.

Tipp: Der SSV Jahn Regensburg und Rot-Weiss Essen trennen sich 1:1.

Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
14:00

Derby-Zeit in Bayern. Der FC Ingolstadt empfängt zuhause den 1. FC Schweinfurt. Beide Mannschaften haben noch kein Spiel gewonnen. Alles außer einem Heimsieg wäre eine Überraschung. Wann schießt Schweinfurt sein erstes Tor? Nicht in diesem Spiel.

Tipp: Der FC Ingolstadt gewinnt sein Heimspiel mit 2:0.

Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg. II
1. FC Saarbrücken
1. FC SaarbrückenSaarbrücken
14:00

Die zweite Mannschaft vom VfB Stuttgart empfängt mit den Saarländern einen der Aufstiegskandidaten. In beiden Auswärtsspielen konnte der 1. FC Saarbrücken keinen Sieg einfahren. Diesmal könnte es aber klappen.

Tipp: Der 1. FC Saarbücken gewinnt beim VfB Stuttgart II mit 2:1.

Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue
Viktoria Köln
Viktoria KölnViktoria Köln
14:00

Wir sind im Erzgebirge. Die heimstarken Veilchen vom FC Erzgebirge Aue treffen auf die Mannschaft aus der Domstadt, Viktoria Köln. Aue muss die Punkte zuhause holen, sonst könnte es allmählich unruhig werden.

Tipp: Aue gewinnt sein Heimspiel mit 3:2.

Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
14:00live

Der MSV Duisburg empfängt den SV Wehen Wiesbaden. Alle vier Spiele konnten die Zebras bislang für sich entscheiden. Auch der SVWW ist mit sieben Punkten gut in die Saison gestartet. Am Ende behalten die Duisburger die Punkte im Pott.

Tipp: Der MSV Duisburg schlägt Wehen Wiesbaden mit 2:1.

Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim II
SC Verl
SC VerlSC Verl
14:00

Die junge, spielstarke Mannschaft der TSG Hoffenheim II überzeugte bisher in allen Spielen und bekommt es nun mit dem SV Verl zu tun. Beim SC Verl hingegen läuft es noch nicht so rund. Am Ende setzt sich Erfahrung durch.

Tipp: Der SC Verl gewinnt bei der TSG Hoffenheim II mit 1:0.

Sa., 13.09.2025, 16:30 Uhr
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlemannia Aachen
SSV Ulm 1846 Fußball
SSV Ulm 1846 FußballSSV Ulm
16:30live

Abgerundet wird der Samstag mit der Partie TSV Alemannia Aachen gegen die Spatzen vom SSV Ulm. Der Zweitliga-Absteiger kommt bislang noch nicht wirklich in die Puschen. Drei Punkte aus vier Spielen ist auch für die eigenen Ansprüche zu wenig. Auch bei den Kaiserstädtern läuft noch nicht alles rund, der Sieg gegen Rot-Weiss Essen von vor der Länderspielpause wird aber für Auftrieb sorgen.

Tipp: Die Alemannia gewinnt mit 2:1.

So., 14.09.2025, 13:30 Uhr
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabrück
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
13:30live

Wenn der FC Hansa Rostock an der Bremer Brücke auf den VfL Osnabrück trifft, könnte man auf dem Papier ein Duell aus der 2. Liga vermuten. Doch beide Seiten müssen sich erst einmal in der Drittklassigkeit beweisen. Der VfL ist ordentlich in die Saison gestartet, Rostock hatte zunächst etwas mehr Probleme.

Tipp: Der VfL Osnabrück gewinnt mit 2:1.

So., 14.09.2025, 16:30 Uhr
SV Waldhof Mannheim
SV Waldhof MannheimSV Waldhof
FC Energie Cottbus
FC Energie CottbusFC Energie
16:30live

Auch in diesem Spiel herrscht viel Tradition. Der SV Waldhof Mannheim empfängt zuhause im Carl-Benz-Stadion die Mannschaft aus der Lausitz, den FC Energie Cottbus. Bei den Mannen um Cheftrainer Pele Wollitz läuft es durchwachsen. Auch in diesem schweren Auswärtsspiel wird es nicht reichen.

Tipp: Der SV Waldhof gewinnt mit 2:1.

So., 14.09.2025, 19:30 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
TSV Havelse
TSV HavelseTSV Havelse
19:30live

Abgerundet wird der 5. Spieltag um 19.30 Uhr mit der Partie TSV 1860 München gegen TSV Havelse. Im altehrwürdigen Stadion an der Grünwalder Straße empfangen die Münchener den Gast aus Niedersachsen. Die hoch gehandelten Löwen holten in den ersten vier Spiele acht Punkte und steht auf dem dritten Platz. Hingegen hat die Mannschaft aus Havelse erst zwei Punkte. Am Ende setzt sich Qualität durch.

Tipp: Der TSV 1860 München gewinnt mit 3:0.

redAutor