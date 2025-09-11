Tipp zur 3. Liga: Aachen, Duisburg und Osnabrück feiern Heimerfolge

– Foto: Markus Verwimp

Neue Woche, neuer Drittliga-Tipp. Am 5. Spieltag versucht es Daniel Klinger, Cheftrainer vom Oberligisten VfL Jüchen-Garzweiler, die Paarungen zu tippen. Im Tipp zur 3. Liga prognostiziert er einen Sieg für Alemannia Aachen zuhause gegen den SSV Ulm, einen Heimerfolg für den MSV Duisburg gegen Wehen Wiesbaden sowie einen siegreichen VfL Osnabrück gegen Hansa Rostock. Diese Spiele gibt es außerdem.

Freitagabend, Flutlicht-Atmosphäre im Jahnstadion zu Regensburg. Der SSV Jahn Regensburg empfängt den Revierclub Rot-Weiss Essen. Der Absteiger aus der 2. Liga sucht immer noch nach seiner Form. Für Essen wird es aber auswärts auch nicht einfach.

Tipp: Der SSV Jahn Regensburg und Rot-Weiss Essen trennen sich 1:1.

Derby-Zeit in Bayern. Der FC Ingolstadt empfängt zuhause den 1. FC Schweinfurt. Beide Mannschaften haben noch kein Spiel gewonnen. Alles außer einem Heimsieg wäre eine Überraschung. Wann schießt Schweinfurt sein erstes Tor? Nicht in diesem Spiel. Tipp: Der FC Ingolstadt gewinnt sein Heimspiel mit 2:0.

Die zweite Mannschaft vom VfB Stuttgart empfängt mit den Saarländern einen der Aufstiegskandidaten. In beiden Auswärtsspielen konnte der 1. FC Saarbrücken keinen Sieg einfahren. Diesmal könnte es aber klappen. Tipp: Der 1. FC Saarbücken gewinnt beim VfB Stuttgart II mit 2:1.

Wir sind im Erzgebirge. Die heimstarken Veilchen vom FC Erzgebirge Aue treffen auf die Mannschaft aus der Domstadt, Viktoria Köln. Aue muss die Punkte zuhause holen, sonst könnte es allmählich unruhig werden. Tipp: Aue gewinnt sein Heimspiel mit 3:2.

Der MSV Duisburg empfängt den SV Wehen Wiesbaden. Alle vier Spiele konnten die Zebras bislang für sich entscheiden. Auch der SVWW ist mit sieben Punkten gut in die Saison gestartet. Am Ende behalten die Duisburger die Punkte im Pott. Tipp: Der MSV Duisburg schlägt Wehen Wiesbaden mit 2:1.

Die junge, spielstarke Mannschaft der TSG Hoffenheim II überzeugte bisher in allen Spielen und bekommt es nun mit dem SV Verl zu tun. Beim SC Verl hingegen läuft es noch nicht so rund. Am Ende setzt sich Erfahrung durch. Tipp: Der SC Verl gewinnt bei der TSG Hoffenheim II mit 1:0.

Abgerundet wird der Samstag mit der Partie TSV Alemannia Aachen gegen die Spatzen vom SSV Ulm. Der Zweitliga-Absteiger kommt bislang noch nicht wirklich in die Puschen. Drei Punkte aus vier Spielen ist auch für die eigenen Ansprüche zu wenig. Auch bei den Kaiserstädtern läuft noch nicht alles rund, der Sieg gegen Rot-Weiss Essen von vor der Länderspielpause wird aber für Auftrieb sorgen. Tipp: Die Alemannia gewinnt mit 2:1.

Wenn der FC Hansa Rostock an der Bremer Brücke auf den VfL Osnabrück trifft, könnte man auf dem Papier ein Duell aus der 2. Liga vermuten. Doch beide Seiten müssen sich erst einmal in der Drittklassigkeit beweisen. Der VfL ist ordentlich in die Saison gestartet, Rostock hatte zunächst etwas mehr Probleme. Tipp: Der VfL Osnabrück gewinnt mit 2:1.

Auch in diesem Spiel herrscht viel Tradition. Der SV Waldhof Mannheim empfängt zuhause im Carl-Benz-Stadion die Mannschaft aus der Lausitz, den FC Energie Cottbus. Bei den Mannen um Cheftrainer Pele Wollitz läuft es durchwachsen. Auch in diesem schweren Auswärtsspiel wird es nicht reichen. Tipp: Der SV Waldhof gewinnt mit 2:1.

