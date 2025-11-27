Tipp zur 3. Liga: Aachen ärgert den MSV, Verl zieht das Topspiel

Es geht in großen Schritten Richtung Winterpause. Sowohl in der Abstiegszone, als auch im Aufstiegsrennen scheint sich die Ausgangslage nahezu wöchentlich komplett zu drehen. Dieser Umstand macht das FuPa-Tippspiel nicht unbedingt leichter. So wirft die Redaktion erneut einen Blick auf den kommenden Spieltag, jeweils versehen so mancher Einschätzung.

Eher schlecht als recht kämpfen sich die Veilchen und der SVWW durch die vergangenen Wochen. Die Abstände nach oben sind weiter nicht besonders groß, doch damit es auch so bleibt, braucht es allmählich auch wieder etwas Zählbares. Aue entschied in jedem Fall die vorausgegangenen drei Aufeinandertreffen mit den SVWW für sich. Der schwachen Offensive des FC Erzgebirge kann zudem in die Karten spielen, dass in Begegnungen mit Beteiligung der Wiesbadener gemeinhin nicht besonders viele Tore fallen.

Tipp: 1:0 für den FC Erzgebirge Aue

1. FC Saarbrücken - Rot-Weiss Essen

Obwohl die Essener das Topspiel vom vergangenen Sonntag nicht erfolgreich gestalten konnten, darf das generelle Auftreten Mut für die kommenden Wochen verschaffen. Mit etwas Schützenhilfe darf RWE sogar auf den lang ersehnten Sprung auf die Aufstiegsplätze hoffen. Für Saarbrücken spricht im Grunde genommen eigentlich nur der klassische Impulswechsel unter Interimstrainer Jürgen Luginger. Doch gegen inzwischen eingespielte Essener Gäste wird es außerordentlich schwierig. Tipp: 2:0 für Rot-Weiss Essen MSV Duisburg - Alemannia Aachen

Sa., 29.11.2025, 14:00 Uhr MSV Duisburg MSV Duisburg Alemannia Aachen Alemannia Aachen 14:00 live PUSH

Letztmals im Jahre 2012 trafen sich Duisburg und Aachen für ein Pflichtspiel – damals auch noch in der 2. Bundesliga. Für die jeweils vielfach gebeutelten Fans der Traditionsklubs darf man hoffen, dass das erneute Wiedersehen auch der Startschuss für eine rosigere Zukunft wird. Rein sportlich kommt der MSV Duisburg frisch aus der wohl schwächsten Vorstellung der laufenden Saison mit der Pleite gegen die TSG Hoffenheim II (1:4). Aachens drei Spiele andauernde Siegesserie fand in der Vorwoche gegen Regensburg ein jähes Ende (0:2), doch ohnehin zeigten die Kaiserstädter ihre besten Auftritte auf fremden Geläuf, mit ordentlichen Leistungen gerade gegen besonders stimmungsvoll unterstützte Kontrahenten. Tipp: 2:1 für Alemannia Aachen FC Ingolstadt - TSG Hoffenheim II

Sa., 29.11.2025, 14:00 Uhr FC Ingolstadt 04 Ingolstadt TSG 1899 Hoffenheim Hoffenheim II 14:00 live PUSH

An einem guten Tag kann man gegen die Sinsheimer auch mal ordentliche unter die Räder geraten. Davon können mit dem VfL Osnabrück und dem MSV Duisburg sogar zwei Top-Teams ein Liedchen singen. Deutliche Pleiten mussten die Schanzer in dieser Saison zwar noch nicht hinnehmen, gegen die besser postierten Teams war jedoch recht wenig zu holen. Tipp: 3:1 für die TSG Hoffenheim II

SSV Ulm - TSV 1860 München

Sa., 29.11.2025, 14:00 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball SSV Ulm TSV 1860 München TSV 1860 14:00 live PUSH

In den Reihen den Münchenern Löwen wechseln sich die Hoch- und Tiefphasen mit einer inzwischen bemerkenswerten Regelmäßigkeit ab. Als daraus resultierender erster Teilerfolg konnte sich 1860 unter Markus Kauczinksi zumindest etwas Luft auf die rote Zone verschaffen. Wenn man dem Trend aber folgt, sollte beim strauchelnden Kellerkind aus Ulm die nächste Ernüchterung folgen. Als zusätzliche statistische Note gewann der SSV seine vier vergangenen Pflichtspiele gegen 1860. Tipp: 1:0 für den SSV Ulm FC Energie Cottbus - Viktoria Köln

Sa., 29.11.2025, 14:00 Uhr FC Energie Cottbus FC Energie Viktoria Köln Viktoria Köln 14:00 live PUSH

Der Dreier im Topspiel gegen RWE sollte Mut machen, zumindest dürfte man das meinen. Denn der jeweilige Tabellenführer konnten sich in den vergangenen Wochen nie wirklich lange oben halten. Cottbus könnte in jedem Fall mit der Partie gegen die Kölner und daraufhin in Duisburg (6. Dezember) ein großes Ausrufezeichen an die Konkurrenz senden. Tipp: 2:1 für Energie Cottbus

1. FC Schweinfurt - SV Waldhof Mannheim

Mit zwei ordentlichen Vorstellungen in Folge flackert noch ein Lichtchen am Tabellenende. Schweinfurts Rückstand auf die Nicht-Abstiegsplätze ist zweifellos enorm, doch bislang scheinen sich die Schnüdel alles andere als aufzugeben. So darf sich der SV Waldhof im Normalfall auf ein unangenehmes Duell in Bayern einstellen. Tipp: 1:1

SC Verl - VfL Osnabrück

So., 30.11.2025, 16:30 Uhr SC Verl SC Verl VfL Osnabrück VfL Osnabrück 16:30 live PUSH