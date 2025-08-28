Tipp zur 3. Liga: 1860, MSV Duisburg und RWE dürfen jubeln

Neue Woche, neuer Drittliga-Tipp. Nach überschaubarer Erfolgsquote am vergangenen Spieltag versucht FuPa-Redakteur Marcel Eichholz gleich nochmal sein Glück. Im Tipp zur 3. Liga prognostiziert er einen Sieg des MSV Duisburg beim SC Verl, einen Heimerfolg für den TSV 1860 München gegen die Reserve des VfB Stuttgart sowie einen siegreichen RWE im Westschlager gegen Alemannia Aachen. Diese Spiele gibt es außerdem.
Freitagabend, Flutlicht, Drittliga-Fußball. Den Start in den Spieltag bestreiten Viktoria Köln und der SSV Jahn Regensburg. Der Jahn konnte am vergangenen Wochenende die Klatsche gegen Duisburg ausmerzen und einen klaren Sieg gegen Aufsteiger Schweinfurt einfahren. Der positive Trend hält auch in Köln an und Regensburg entführt den Dreier aus der Domstadt.
Tipp: Der SSV Jahn Regensburg gewinnt bei Viktoria Köln mit 3:1.
So richtig gut in die Saison gekommen sind der 1. FC Saarbrücken und Erzgebirge Aue nicht. Beide Teams kamen je zu einem Sieg, einem Unentschieden und einer Niederlage. Auch im direkten Duell wird es eine umkämpfte Partie, die ohne Gewinner endet.
Tipp: Der 1. FC Saarbrücken und Erzgebirge Aue trennen sich im torreichen Unentschieden 3:3.
Nach der derben Klatsche am vergangenen Spieltag ist der FC Energie Cottbus mit viel Wut im Bauch Gastgeber gegen den FC Ingolstadt. Die kommen mit den Lausitzern gar nicht klar und laufen über weite Strecken nur hinterher. Nur mit den Toren hat es Energie nicht so, am Ende reicht es aber für einen knappen Sieg.
Tipp: Der FC Energie Cottbus gewinnt gegen den FC Ingolstadt mit 1:0.
Durchaus überraschend hat sich Aufsteiger TSG Hoffenheim II auf dem zweiten Tabellenplatz einsortiert. Da stünde auch der FC Hansa Rostock gerne. Mit einem Sieg könnte die Kogge zumindest an der TSG vorbeiziehen. Vor heimischem Publikum ist das machbar.
Tipp: Mit 2:0 schlägt Hansa Rostock die Hoffenheimer Reserve.
Noch ohne Sieg ist der TSV Havelse. Der Aufsteiger aus Niedersachen bekommt es mit dem VfL Osnabrück zu tun - und ist völlig überfordert. Der VfL macht schon zur Pause kurzen Prozess, am Ende ist es ein Kantersieg.
Tipp: Der VfL Osnabrück gewinnt beim TSV Havelse mit 5:0.
Mit großen Ambitionen ist der TSV 1860 München in die Saison gestartet. Nach dem Remis im Eröffnungsspiel folgten zwei Siege. Die Serie soll am Samstag weiter ausgebaut werden, wenn die U23 des VfB Stuttgart im Grünwalder Stadion in Giesing ihre Aufwartung macht. Zu holen gibt es für den VfB-Nachwuchs aber nichts.
Tipp: Der TSV 1860 München macht es gegen Stuttgart II schnörkellos - 2:0.
Der Wahnsinn von der Wedau findet in Ostwestfalen seine Fortsetzung. Von mehr als 2.000 Fans begleitet ist der MSV Duisburg auch beim SC Verl siegreich und behauptet die Tabellenführung.
Tipp: Der MSV Duisburg schlägt den SC Verl mit 3:1.
Die Last-Minute-Niederlage in Duisburg wirkt beim SSV Ulm noch nach. Ganz anders ist die Gefühlslage beim SV Waldhof Mannheim, der am vergangenen Spieltag den ersten Sieg einfahren konnte. Die "Buwe" sind heiß und legen nach.
Tipp: Mit 2:0 gewinnt der SV Waldhof Mannheim beim SSV Ulm.
Nach dem starken Pokal-Fight gegen den FC Bayern München kehrt beim SV Wehen Wiesbaden nun wieder der Liga-Alltag ein. Am Sonntag geht es zum noch tor- und punktlosen Aufsteiger 1. FC Schweinfurt.
Tipp: Der 1. FC Schweinfurt und Wehen Wiesbaden teilen die Punkte - 1:1.
Mit dem Westschlager zwischen Rot-Weiss Essen und Alemannia Aachen findet der Spieltag am Sonntagabend einen fulminanten Schlusspunkt. Vor voller Hütte schenken sich die Teams nichts, jubeln darf am Ende aber nur der RWE.
Tipp: Rot-Weiss Essen bezwingt Alemannia Aachen mit 3:0.