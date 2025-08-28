Tipp zur 3. Liga: 1860, MSV Duisburg und RWE dürfen jubeln

Neue Woche, neuer Drittliga-Tipp. Nach überschaubarer Erfolgsquote am vergangenen Spieltag versucht FuPa-Redakteur Marcel Eichholz gleich nochmal sein Glück. Im Tipp zur 3. Liga prognostiziert er einen Sieg des MSV Duisburg beim SC Verl, einen Heimerfolg für den TSV 1860 München gegen die Reserve des VfB Stuttgart sowie einen siegreichen RWE im Westschlager gegen Alemannia Aachen. Diese Spiele gibt es außerdem.

So tippt die Redaktion

Morgen, 19:00 Uhr Viktoria Köln Viktoria Köln SSV Jahn Regensburg SSV Jahn 19:00 live PUSH

Freitagabend, Flutlicht, Drittliga-Fußball. Den Start in den Spieltag bestreiten Viktoria Köln und der SSV Jahn Regensburg. Der Jahn konnte am vergangenen Wochenende die Klatsche gegen Duisburg ausmerzen und einen klaren Sieg gegen Aufsteiger Schweinfurt einfahren. Der positive Trend hält auch in Köln an und Regensburg entführt den Dreier aus der Domstadt. Tipp: Der SSV Jahn Regensburg gewinnt bei Viktoria Köln mit 3:1.

So richtig gut in die Saison gekommen sind der 1. FC Saarbrücken und Erzgebirge Aue nicht. Beide Teams kamen je zu einem Sieg, einem Unentschieden und einer Niederlage. Auch im direkten Duell wird es eine umkämpfte Partie, die ohne Gewinner endet. Tipp: Der 1. FC Saarbrücken und Erzgebirge Aue trennen sich im torreichen Unentschieden 3:3.

Sa., 30.08.2025, 14:00 Uhr FC Energie Cottbus FC Energie FC Ingolstadt 04 Ingolstadt 14:00 live PUSH