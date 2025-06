Tino Schmunck zurück bei der TSG Neustrelitz

Schmunck verfügt über die entsprechende Ausbildung (BSA Akademie Fitness- & Athletiktrainer B, DOSB Rehatrainer B (Orthopädie), Sport- & Fitnesskaufmann) und empfahl sich dementsprechend für den Job im Neustrelitzer Betreuerteam.



„Ich freue mich, dass es mit Tino geklappt hat. Wir erhoffen uns durch seine Expertise und seine langjährige Erfahrung im Fußball neue Impulse für unsere Jungs“, so Trainer Thomas Franke zur neuen Personalie.



Tino Schmunck selbst kommentiert seine Verpflichtung folgendermaßen: „Erstmal freue ich mich und bin stolz, dass die TSG sich bzgl. dieser Aufgabenverteilung für mich entschieden hat. Ich kenne die Liga, den Verein und die meisten Spieler bestens und weiß genau, welchen und wie viel Input ich den Jungs geben kann. Mit Spannung und Vorfreude gehe ich die anstehenden Aufgaben an und bedanke mich für das Vertrauen“.



„Tino bringt sehr viel fussballspezifische Inhalte für unseren Fitness- und Athletikbereich mit“, so Oliver Bornemann Sportlicher Leiter der TSG Neustrelitz und ergänzt, „Tino hat selber auf höchsten Niveau gespielt und weiß, worauf es ankommt, um mit unserer jungen Mannschaft den nächsten Schritt zu gehen“.