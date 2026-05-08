Tino Lagator bleibt Trainer beim SV Hummetroth

Hummetroth. Klarheit auf der Trainerposition: Der SV Hummetroth geht mit Tino Lagator als Cheftrainer in die neue Saison – unabhängig davon, in welcher Liga der Verein dann spielt. Derzeit befinden sich die Odenwälder (12.) weiter im Abstiegskampf der Hessenliga. Am Samstag kommt der Tabellenzweite FC Eddersheim in den Erbacher Sportpark (19 Uhr, im Livestream auf Echo Online), wo die Hummetröther einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen könnten.
Lagator war Co-Trainer beim SV Hummetroth gewesen, bis er Mitte April als Interimstrainer vom zurückgetretenen Denis Streker übernahm. Damals sprach Sportdirektor Christopher Nguyen erst einmal von einer "kurzfristigen Entscheidung". Doch er ließ sich ein Hintertürchen offen. "Ich kann mir vorstellen, dass, wenn Tino das gut macht, es auch darüber hinausgehen kann", ergänzte Nguyen. Das ist nun eingetreten: Lagator überzeugte die Verantwortlichen.
In seinem ersten Spiel zog der damalige Interimstrainer mit seiner Mannschaft ins Odenwälder Kreispokalfinale ein (6:1 gegen SG Rimhorn/Neustadt). In der Hessenliga fuhr der SV Hummetroth unter Lagator zwei Siege ein (7:1 gegen den 1. Hanauer FC und 3:1 beim SV Darmstadt 98 II) und musste zwei Niederlagen einstecken (0:3 in Fernwald und zuletzt 2:4 bei Tuba Pohlheim).
Durch die Verlängerung mit dem 38-Jährigen möchte der SVH jetzt für Kontinuität im Trainerstab sorgen. Das unterstreicht der Verein mit zwei weiteren Personalentscheidungen: Co-Trainer Luca Trizzino steht dem Chefcoach weiterhin zur Seite. Auch Torwart-Trainer Mirko Tyralla, der in seine vierte Saison bei den Odenwäldern geht, gehört weiterhin zum Team.
Bis zum jetzigen Zeitpunkt der Saison war der Trainerstuhl beim SV Hummetroth geradezu ein Schleudersitz. Zu Beginn der Spielzeit war Artug Özbakir im Amt. Nach dessen Entlassung Ende November übernahm kurzzeitig Nguyen, ehe Streker zur Winterpause als neuer Trainer vorgestellt wurde.
Der Ex-Profi (TSG Hoffenheim, Dynamo Dresden, SV Ried), der mit den Odenwäldern noch einmal "oben angreifen" wollte, trat bereits nach acht Spielen zurück. Lediglich zwei Siege und sechs Niederlagen stehen in seiner Bilanz.