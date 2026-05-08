Tino Lagator bleibt Trainer beim SV Hummetroth

Bis zum jetzigen Zeitpunkt der Saison war der Trainerstuhl beim SV Hummetroth geradezu ein Schleudersitz. Zu Beginn der Spielzeit war Artug Özbakir im Amt. Nach dessen Entlassung Ende November übernahm kurzzeitig Nguyen, ehe Streker zur Winterpause als neuer Trainer vorgestellt wurde.

Der Ex-Profi (TSG Hoffenheim, Dynamo Dresden, SV Ried), der mit den Odenwäldern noch einmal "oben angreifen" wollte, trat bereits nach acht Spielen zurück. Lediglich zwei Siege und sechs Niederlagen stehen in seiner Bilanz.