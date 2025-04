Tino Kirsch auf der suche nach einer Position als Cheftrainer

Viel Erfahrung

Trotz seinen gerade einmal 33 Jahren bringt der Übungsleiter viel Erfahrung im Seniorenbereich mit. So war er schon in der Saison 2016/17 als Cheftrainer für den VfL Wedau unterwegs. Für seinen Heimatverein agierte der Cheftrainer über viele Jahre und schaffte sogar zwei Aufstiege. In einer Saison brachte er sein Team bis auf den zehnten Platz der Kreisliga A. Kirsch war zudem ein Jahr lang bei der U14 von RW Oberhausen aktiv.