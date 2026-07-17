Tinnen siegt im Leher Sommer-Krimi Zwei traditionelle Dorfvereine überzeugen mit purer Leidenschaft und großer Harmonie. von Gerry Grave · Heute, 08:25 Uhr · 0 Leser

Es war ein echtes Fußballfest für die Sinne. Die SG Lehe / Neulehe und der SV DJK Tinnen lieferten sich gestern Abend ein packendes, hochinteressantes Duell. Das Spiel lebte von purer Leidenschaft, intensivem Kampf und einer fantastischen, absolut harmonischen Kulisse am Spielfeldrand. Beide Vereine sind sich bemerkenswert ähnlich: bodenständige Dorfvereine, bei denen gelebte Freundschaft, tiefe Verbundenheit und große Harmonie seit Jahren die entscheidenden, konstanten Faktoren bilden.

Zwei Dorfvereine und tiefe Familienbande Diese tief verwurzelte Vereinskultur spiegelt sich sogar beim Blick auf den Spielberichtsbogen wider: Bei beiden Teams stehen auffallend viele identische Nachnamen auf dem Platz. Ob Brand, Steenken, Möhlenkamp oder die in Lehe tief verankerte Fußballfamilie rund um die Zumsandes – diese ausgeprägten Familienbande zeigen symbolisch, wie eng zusammengeschweißt die Mannschaften sind. Hier kämpft man sprichwörtlich für die eigene Familie und den eigenen Heimatort, was dem gesamten Abend eine wunderbare, familiäre Atmosphäre verlieh.

Großchancen blieben zwar Mangelware, doch das lag an zwei taktisch hervorragend eingestellten Mannschaften. Am Ende entführten die Gäste einen 0:3-Sieg. Ein Ergebnis, das den tatsächlichen, engen Spielverlauf jedoch viel zu hoch widerspiegelt, denn die Heimelf agierte über weite Strecken absolut auf Augenhöhe. Kompakte Abwehrriegel und ein Distanzkracher

Von Beginn an sahen die treuen Zuschauer ein intensives Match. Lehe verteidigte von der ersten Sekunde an leidenschaftlich, stand defensiv enorm kompakt und ließ dem spielstarken Aufsteiger kaum Raum zur Entfaltung. Die Ketten verschoben perfekt, und der Torwart der Hausherren agierte als lautstarker Dirigent. Er coachte seine Vorderleute ununterbrochen beim Vornamen, was eine spürbare Ruhe und große Geschlossenheit in die eigenen Reihen brachte. Die Gäste bissen sich am stabilen Abwehrriegel der Heimelf regelrecht die Zähne aus. Lehe lauerte derweil auf gefährliche Umschaltmomente, und ein Führungstreffer per Konter lag in der Luft. Bis zur Pause blieb es beim völlig verdienten, leistungsgerechten Unentschieden. Nach dem Seitenwechsel blitzte dann jedoch urplötzlich die individuelle Klasse der Gäste auf. Mit der ersten echten Gelegenheit schlug das Team eiskalt zu: Ein fulminanter Distanzschuss von Bernhard Brand schlug völlig unhaltbar im Netz ein – das 0:1 wie aus dem Nichts. Missverständnis in der Defensive sorgt für die Entscheidung Lehe steckte nach dem unglücklichen Rückstand keineswegs auf und versuchte, den Druck zu erhöhen. Der Gegner zeigte sich an diesem Abend jedoch einfach extrem effektiv vor dem Gehäuse. Das zweite Tor war schließlich ein präziser, platzierter Schuss von Lennart Jänen, der die Führung der Gäste konsequent ausbaute.

Das größte Pech ereilte die Heimelf dann in der Schlussphase. Beim dritten Gegentreffer geriet die Mannschaft in eine extrem unglückliche Schadenssituation. Nach einem echten, folgenschweren Missverständnis in der Absprache war der Torwart bereits weit herausgelaufen und somit geschlagen. Die Zuordnung in der Abwehr stimmte für einen kurzen Moment überhaupt nicht mehr, und Bernhard Brand profitierte eiskalt von diesem Fehler zum 0:3-Endstand. Lehe verkaufte sich über die gesamte Spielzeit teuer und gab bis zum Abpfiff alles, wurde für kleine, minimale Unachtsamkeiten in der Positionierung jedoch brutal bestraft.

Amateurromantik: Der „Präsi“ macht den Deckel drauf Das größte Highlight der Partie sparten sich die Gäste für die absolute Schlussphase auf, als der Sieg bereits in trockenen Teilen war. Michael Giesen, der erste Vorsitzende des Vereins, betrat unter dem Applaus der Zuschauer den Rasen. Vor exakt 20 Jahren stieg er als junger, hungriger Spieler mit dem Club in die 2. Kreisklasse auf.