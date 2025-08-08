Tinnen dreht Rückstand und startet mit Auswärtssieg

Der SV DJK Tinnen hat sein erstes Punktspiel der Saison beim VfL Rütenbrock II mit 2:1 (2:1) gewonnen. In einer insgesamt zerfahrenen Partie reichte dem Team von Trainer Lehmann eine starke Phase Mitte der ersten Halbzeit, um das Spiel früh zu drehen.

Die Hausherren erwischten den besseren Start: In der 11. Minute brachte Eric Zumdome Rütenbrock per verunglückter Flanke in Führung, begünstigt durch einen Patzer des Gästekeepers. Tinnen brauchte rund 30 Minuten, um ins Spiel zu finden. Dann ging es jedoch schnell: Zunächst traf Lukas Diek nach einem langen Ball per Lupfer zum Ausgleich (33.), ehe Niklas Tangen nur drei Minuten später aus 18 Metern sehenswert zum 2:1 verwandelte (36.).

Im zweiten Durchgang blieb Tinnen das gefährlichere Team, ließ aber mehrfach die Vorentscheidung liegen - unter anderem vergab Diek (76.) im Eins-gegen-eins und ein anonymer Schütze scheiterte vom Elfmeterpunkt. Auch das Aluminium stand einem weiteren Treffer im Weg (55.).