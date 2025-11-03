TiMoNo siegt knapp gegen starke Meppenerinnen

– Foto: Andreas LITZE Richter

Der SV TiMoNo bleibt das Maß der Dinge in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West. Gegen die U20 des SV Meppen feierte die Mannschaft von Trainer Jan-Henrik Koppelkamm einen hart erkämpften 2:1-Sieg. Matchwinnerin war Teresa Sonntag, die beide Treffer für den Tabellenführer erzielte.

Der SV TiMoNo hat auch im zwölften Saisonspiel seine weiße Weste gewahrt – allerdings war es ein hartes Stück Arbeit. Gegen den Tabellenelften SV Meppen II tat sich der Spitzenreiter lange schwer, ehe er sich dank einer starken Einzelaktion in der Schlussphase mit 2:1 (1:0) durchsetzte.



Vor einer ansprechenden Kulisse in Timmern/Nordenholz brachte Teresa Sonntag, die einst selbst für den SV Meppen aktiv war, die Gastgeberinnen in der 22. Minute in Führung. Meppen zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt und hielt über weite Strecken mutig dagegen. Nach mehreren vergebenen Chancen gelang Mirja Langen in der 71. Minute per Kopf der verdiente Ausgleich. Doch erneut war es Sonntag, die in der 86. Minute den Sieg für TiMoNo perfekt machte. Trainer Jan-Henrik Koppelkamm zeigte sich nach dem Abpfiff erleichtert über die drei Punkte, auch wenn sein Team nicht an die zuletzt gezeigten Leistungen anknüpfen konnte. „Das war heute wirklich eine tolle Kulisse, auch wenn wir nicht an die Leistung der letzten Woche anknüpfen konnten, holen wir einen wichtigen Sieg und zeigen eine tolle Reaktion nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich“, resümierte Koppelkamm.