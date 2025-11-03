TiMoNo siegt knapp gegen starke Meppenerinnen

Der SV TiMoNo bleibt das Maß der Dinge in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West. Gegen die U20 des SV Meppen feierte die Mannschaft von Trainer Jan-Henrik Koppelkamm einen hart erkämpften 2:1-Sieg. Matchwinnerin war Teresa Sonntag, die beide Treffer für den Tabellenführer erzielte.
Der SV TiMoNo hat auch im zwölften Saisonspiel seine weiße Weste gewahrt – allerdings war es ein hartes Stück Arbeit. Gegen den Tabellenelften SV Meppen II tat sich der Spitzenreiter lange schwer, ehe er sich dank einer starken Einzelaktion in der Schlussphase mit 2:1 (1:0) durchsetzte.
Vor einer ansprechenden Kulisse in Timmern/Nordenholz brachte Teresa Sonntag, die einst selbst für den SV Meppen aktiv war, die Gastgeberinnen in der 22. Minute in Führung. Meppen zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt und hielt über weite Strecken mutig dagegen. Nach mehreren vergebenen Chancen gelang Mirja Langen in der 71. Minute per Kopf der verdiente Ausgleich. Doch erneut war es Sonntag, die in der 86. Minute den Sieg für TiMoNo perfekt machte.
Trainer Jan-Henrik Koppelkamm zeigte sich nach dem Abpfiff erleichtert über die drei Punkte, auch wenn sein Team nicht an die zuletzt gezeigten Leistungen anknüpfen konnte. „Das war heute wirklich eine tolle Kulisse, auch wenn wir nicht an die Leistung der letzten Woche anknüpfen konnten, holen wir einen wichtigen Sieg und zeigen eine tolle Reaktion nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich“, resümierte Koppelkamm.
Auf der Gegenseite überwiegt beim SV Meppen II der Stolz über die gezeigte Leistung. Trainer Ralf Spanier lobte seine junge Mannschaft trotz der Niederlage: „Ein leidenschaftlicher Auftritt blieb unbelohnt: Die U20 des SV Meppen unterlag beim Tabellenführer TiMoNo trotz starker Leistung mit 1:2. Der Favorit wankte, fiel aber nicht – am Ende entschied die ehemalige Meppenerin Teresa Sonntag mit ihren Treffern die Partie.“
Spanier sah über weite Strecken einen couragierten Auftritt seiner Elf: „Wir haben gezeigt, dass wir auch gegen Top-Mannschaften mithalten können – am Ende fehlte uns nur das nötige Spielglück und die Effizienz vor dem Tor.“
Mit dem Sieg festigt der SV TiMoNo seine Tabellenführung und bleibt weiter ungeschlagen an der Spitze. Meppen II hingegen muss trotz einer ansprechenden Leistung weiter auf den zweiten Saisonsieg warten – nimmt aber viel Selbstvertrauen aus dem Auftritt beim Ligaprimus mit.