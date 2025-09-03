TiMoNo siegt in Lutten und fällt auf Platz 2

Der Tabellenführer SV TiMoNo traf auswärts auf den Neunten TuS Lutten und gewann verdient mit 3:0. Trotz des Sieges verloren die Ostfriesinnen Rang eins an die SG TSG Gretesch/Osnabrücker SC. Sie festigten aber ihren Platz an der Tabellenspitze mit zehn Punkten aus vier Spielen und sind weiterhin ungeschlagen.

Die Gäste des SV TiMoNo bestimmten das Geschehen von Beginn an und ließen dem TuS Lutten kaum Raum. Die Ostfriesinnen zeigten sich über die gesamte Spieldauer hinweg als die spielstärkere Mannschaft und erspielten sich einige gute Torchancen. Marie Moldenhauer erzielte in der 14. Minute mit einem herrlichen Distanzschuss aus 20 Metern die verdiente 1:0-Führung für TiMoNo. Wenig später, in der 25. Minute, erhöhte Larissa Jetses auf 2:0, als ihr Schuss vom rechten Strafraumende vom Pfosten ins Netz prallte.

TiMoNo kontrollierte auch nach der Pause die Partie souverän, während Lutten nur selten gefährlich vor das gegnerische Tor kam. Der Schlusspunkt fiel in der 74. Minute, als Anneke Kampen nach einem präzisen Pass von Lina Wallbaum zum 0:3-Endstand traf und den Sieg endgültig sicherte.



