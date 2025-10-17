– Foto: Andreas LITZE Richter

TiMoNo reist mit Rückenwind nach Ahlerstedt Nach dem starken Pokalauftritt will der Tabellenführer auch in der Liga überzeugen Verlinkte Inhalte Fr.-Oberliga NS West Ahlerstedt/O SV TiMoNo Jan-Henrik Koppelkamm

Der SV TiMoNo gastiert am Sonntag beim SV Ahlerstedt/Ottendorf. Nach dem gelungenen Auftritt im Pokal Anfang August geht der Spitzenreiter der Oberliga Niedersachsen West mit viel Selbstvertrauen in die Partie – und hat ein klares Ziel vor Augen.

Wenn der SV TiMoNo am Sonntag beim SV Ahlerstedt/Ottendorf antritt, dann tut er das mit breiter Brust. Als ungeschlagener Tabellenführer der Oberliga Niedersachsen West haben die Gäste bislang eine beeindruckende Saison gespielt – und wollen diesen Lauf nun auch in Ahlerstedt fortsetzen.



So., 19.10.2025, 12:30 Uhr SV Ahlerstedt/Ottendorf Ahlerstedt/O SV TiMoNo SV TiMoNo 12:30 PUSH

Trainer Jan-Henrik Koppelkam blickt optimistisch auf das kommende Auswärtsspiel: „Nach unserer starken Leistung im Pokalspiel Anfang August in Ahlerstedt reisen wir mit Selbstvertrauen zum Auswärtsspiel und peilen drei Punkte an.“ Der Pokalauftritt, der damals bereits zeigte, wie gut TiMoNo gegen den SVA bestehen kann, soll nun als Maßstab für die Liga dienen. Mit acht Siegen und einem Remis aus neun Spielen führt TiMoNo die Tabelle souverän an. Die Mannschaft überzeugt vor allem durch defensive Stabilität – nur zwei Gegentore sprechen eine deutliche Sprache. In der Offensive hat das Team ebenfalls Lösungen parat, auch wenn die Spiele zuletzt knapper ausfielen.