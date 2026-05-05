TiMoNo lässt sich nicht beirren und bleibt auf Meisterkurs

Der SV TiMoNo hat seine Spitzenposition in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West eindrucksvoll untermauert. Beim 6:2-Erfolg gegen den ATSV Scharmbeckstotel dominierte der Tabellenführer zunächst klar, geriet zwischenzeitlich jedoch kurz ins Wanken, ehe er die Partie wieder unter Kontrolle brachte.

Bereits in der Anfangsphase stellte TiMoNo die Weichen auf Sieg: Anneke Kampen (2.), Fabia Feeken (9.) und Teresa Sonntag (13.) sorgten früh für eine komfortable 3:0-Führung. „Nach einem guten Start und einer 3:0-Führung haben wir uns nach einer schwächeren Phase wieder stabilisiert“, erklärte Trainer Jan-Henrik Koppelkam nach der Partie.

Diese schwächere Phase nutzten die Gäste konsequent aus. Johanne Komesker brachte den ATSV mit einem Doppelpack (24., 32.) zurück ins Spiel und verkürzte zwischenzeitlich auf 3:2. Doch die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten: Noch vor der Pause stellte Kampen (34.) den Zwei-Tore-Abstand wieder her.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb TiMoNo spielbestimmend. Lena Garvels (47.) und Hannah Schrapper (66.) sorgten schließlich für klare Verhältnisse. „Trotz viel Rotation haben wir verdient 6:2 gewonnen“, so Koppelkam, der die Leistung seiner Mannschaft trotz der zwischenzeitlichen Unsicherheiten insgesamt positiv bewertete.

Mit nun 61 Punkten aus 21 Spielen bleibt TiMoNo souverän an der Tabellenspitze und unterstreicht einmal mehr seine Ambitionen im Saisonendspurt.