TiMoNo krönt sich in Jesteburg zum Meister

Der SV TiMoNo hat sich mit einem 2:0-Erfolg beim FC Jesteburg-Bendestorf vorzeitig die Meisterschaft in der Frauen-Oberliga gesichert. In einer kontrollierten und reifen Vorstellung ließ der Tabellenführer über 90 Minuten kaum Zweifel an seiner aktuellen Vormachtstellung aufkommen.

Die Partie begann zunächst mit einem engagierten Gastgeber, der versuchte, gegen den Favoriten kompakt zu stehen und über eine klare Spielidee im Spiel gegen den Ball zu bleiben. Dennoch setzte sich TiMoNo mit zunehmender Spieldauer durch und ging in der 24. Minute durch Lea Begemann in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Lina Wallbaum (52.) und stellte früh die Weichen endgültig auf Sieg.

FCJ-Trainer Marcel Hagemann erkannte die Überlegenheit des Gegners klar an: „Eine verdiente Niederlage gegen einen überlegenen Gegner. TiMoNo hatte mehr Selbstvertrauen, mehr Überzeugung und den größeren Willen das heutige Spiel zu gewinnen.“

Gleichzeitig verwies er auf die eigene Herangehensweise, die phasenweise funktionierte, insgesamt aber nicht ausreichte: „Wir hatten trotz ein paar Ausfällen eine klare Spielidee, die wir gegen den Ball gut umgesetzt haben.“ Entscheidend seien jedoch die individuellen Fehler gewesen: „Leider machen wir zu viele individuelle Fehler, die auch dazu führen, dass wir mit dem Ball selten Lösungen finden und immer wieder unter Druck geraten.“

TiMoNo reichte am Ende eine konstante und abgeklärte Leistung, um den Sieg sicher ins Ziel zu bringen. Auch Gästetrainer Hagemann zog daraus ein klares Fazit: „So reicht TiMoNo eine konstante Leistung, um als Sieger vom Platz zu gehen und die Oberligameisterschaft perfekt zu machen.“

Auf der anderen Seite zeigte sich TiMoNo-Trainer Jan-Henrik Koppelkam entsprechend zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. Besonders die Spielkontrolle hob er hervor: „Wir hatten eine enorme Spielkontrolle und haben wenig bis gar nichts zugelassen.“ Mit Blick auf den Saisonverlauf ergänzte er: „Wir sind stolz auf die Mannschaft, dass sie so früh die Meisterschaft klar gemacht hat.“

Damit steht TiMoNo bereits vor dem Saisonendspurt als Meister fest, während Jesteburg-Bendestorf trotz der Niederlage weiterhin im oberen Tabellenfeld bleibt, den Unterschied an diesem Tag aber klar anerkennen musste.