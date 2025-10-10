TiMoNo empfängt Blau-Weiß Hollage

Wenn der SV TiMoNo am Sonntag auf Blau-Weiß Hollage trifft, erwartet die Zuschauer ein echtes Spitzenspiel der Frauen-Oberliga Niedersachsen West. Während TiMoNo seine Tabellenführung verteidigen will, reist Hollage als Außenseiter an – jedoch mit einem klaren Plan und großem Selbstvertrauen.

Am Gallimarkt-Sonntag empfängt der SV TiMoNo in eigener Halle den Tabellenvierten Blau-Weiß Hollage. Für beide Teams geht es um wichtige Punkte im oberen Tabellenfeld, doch die Favoritenrolle ist klar verteilt. „Auf uns wartet das schwierige Auswärtsspiel in TiMoNo. TiMoNo wurde von vielen Trainern am Anfang der Saison als Favorit gehandelt. Dieser Favoritenrolle werden sie spätestens jetzt als frischgebackener Tabellenführer für jeden ersichtlich gerecht“, erklärte Hollages Co-Trainer Alexander Helm im Vorfeld.

TiMoNo führt die Tabelle nach acht Spielen ungeschlagen mit sieben Siegen und einem Unentschieden an und will die beeindruckende Serie nun vor heimischer Kulisse fortsetzen. Trainer Jan-Henrik Koppelkamm sieht seine Mannschaft bestens gerüstet: „Die Mannschaft hat sich nach dem bisherigen Saisonverlauf am Sonntag eine starke Kulisse verdient. Deshalb hoffen wir auf zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer am Gallimarkt-Sonntag. Stand heute sind alle Spielerinnen wieder an Bord, und wir gehen mit viel Selbstvertrauen in das kommende Heimspiel, um den nächsten Sieg einzufahren.“

Auch Hollage hat sich intensiv vorbereitet, um dem Spitzenreiter Paroli zu bieten. „Wir haben uns in dieser Woche intensiv auf TiMoNo vorbereitet, haben uns mit deren Spielideen und deren Aufbau auseinandergesetzt. Wir hoffen dementsprechend gut vorbereitet zu sein“, sagte Helm. Nach mehreren Begegnungen gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenregion erwartet Hollage nun ein anderes Kaliber: „Nachdem wir zuletzt gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenregion gespielt haben, ist am Sonntag die Rollenverteilung eine andere. Wir sind nicht der Favorit – diese Rolle liegt ganz klar bei TiMoNo.“