TiMoNo dreht das Topspiel gegen Jesteburg-Bendestorf

Im Duell der defensivstärksten Teams der Oberliga Niedersachsen West behauptet sich der SV TiMoNo gegen den FC Jesteburg-Bendestorf. Ein Rückstand bringt die Gastgeberinnen nicht aus dem Konzept.
Am Freitagabend hat der SV TiMoNo im Spitzenspiel der Frauen-Oberliga Niedersachsen West seine Serie fortgesetzt. Gegen den bis dahin ebenfalls ungeschlagenen FC Jesteburg-Bendestorf siegte das Team von Trainer Jan-Henrik Koppelkamm mit 2:1. Damit bleibt TiMoNo als Tabellenzweiter weiter auf Tuchfühlung zur Spitze.
Die Partie begann verheißungsvoll für die Gäste: Maleen Gerkens brachte Jesteburg in der 23. Minute in Führung. Doch TiMoNo antwortete prompt: Nur fünf Minuten später stellte Lina Wallbaum den Ausgleich her. Nach der Pause war es schließlich Anneke Kampen, die mit ihrem Treffer in der 54. Minute das Spiel drehte.
„Es war eine knappe, aber verdiente Niederlage. Wir wollten das Spiel kompakt angehen und über Umschaltmomente im Zentrum gefährlich werden. Entsprechend hatte TiMoNo viel Ballbesitz und wir mussten einiges an Laufarbeit leisten“, analysierte Jesteburg-Trainer Marcel Hagemann. Die Führung habe seiner Mannschaft nicht die nötige Sicherheit gegeben: „Belohnen konnten wir uns mit dem Führungstreffer, wonach wir allerdings zu passiv wurden und nach einem Standard den Ausgleich bekamen. In der Phase war der Gegner dann deutlich besser und konnte sich klare Chancen herausspielen, sodass wir glücklich mit dem Unentschieden in die Halbzeit kamen.“
Nach dem Seitenwechsel fehlte den Gästen die Entschlossenheit in der Defensive. „Der Rückstand fiel dann nach einem unsauber geklärten Ball, wo wir nicht entschlossen genug waren. Zwar legten wir bis zum Anpfiff nochmal alles rein, kamen aber bis auf einen Abschluss über das Tor nicht mehr zu nennenswerten Chancen. Somit geht der Glückwunsch nach TiMoNo, die insgesamt heute die aktivere und bessere Gesamtleistung an den Tag gelegt haben“, so Hagemann.
Sein Gegenüber Koppelkamm sah den Erfolg als logische Folge der Arbeit der vergangenen Wochen: „Am Wochenende treffen die beiden bislang ungeschlagenen und defensivstärksten Mannschaften aufeinander. Wir freuen uns auf dieses Spitzenspiel. Es ist der verdiente Lohn für die harte Arbeit der vergangenen Wochen. Jetzt wollen wir alles geben, um das Spiel für uns zu entscheiden.“ Seine Mannschaft setzte diese Ankündigung auf dem Platz konsequent um.
Mit dem 2:1 bleibt TiMoNo ungeschlagen und hält den Druck auf Tabellenführer SG TSG Gretesch/Osnabrücker SC aufrecht. Jesteburg-Bendestorf hingegen musste die erste Niederlage der Saison hinnehmen und rutschte auf Rang drei ab.