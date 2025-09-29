TiMoNo dreht das Topspiel gegen Jesteburg-Bendestorf

– Foto: Lena Feeken

Im Duell der defensivstärksten Teams der Oberliga Niedersachsen West behauptet sich der SV TiMoNo gegen den FC Jesteburg-Bendestorf. Ein Rückstand bringt die Gastgeberinnen nicht aus dem Konzept.

Am Freitagabend hat der SV TiMoNo im Spitzenspiel der Frauen-Oberliga Niedersachsen West seine Serie fortgesetzt. Gegen den bis dahin ebenfalls ungeschlagenen FC Jesteburg-Bendestorf siegte das Team von Trainer Jan-Henrik Koppelkamm mit 2:1. Damit bleibt TiMoNo als Tabellenzweiter weiter auf Tuchfühlung zur Spitze.



Gestern, 12:30 Uhr SV TiMoNo SV TiMoNo FC Jesteburg-Bendestorf FC JesBe 2 1 Abpfiff

Die Partie begann verheißungsvoll für die Gäste: Maleen Gerkens brachte Jesteburg in der 23. Minute in Führung. Doch TiMoNo antwortete prompt: Nur fünf Minuten später stellte Lina Wallbaum den Ausgleich her. Nach der Pause war es schließlich Anneke Kampen, die mit ihrem Treffer in der 54. Minute das Spiel drehte. „Es war eine knappe, aber verdiente Niederlage. Wir wollten das Spiel kompakt angehen und über Umschaltmomente im Zentrum gefährlich werden. Entsprechend hatte TiMoNo viel Ballbesitz und wir mussten einiges an Laufarbeit leisten“, analysierte Jesteburg-Trainer Marcel Hagemann. Die Führung habe seiner Mannschaft nicht die nötige Sicherheit gegeben: „Belohnen konnten wir uns mit dem Führungstreffer, wonach wir allerdings zu passiv wurden und nach einem Standard den Ausgleich bekamen. In der Phase war der Gegner dann deutlich besser und konnte sich klare Chancen herausspielen, sodass wir glücklich mit dem Unentschieden in die Halbzeit kamen.“